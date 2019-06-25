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дата публикации 25.06.19 02:32
скаут: Игорь Львович;
   
 

ПАСЕ приняла поправки в Регламент, которые открывают России возможность возвращения в ассамблею

25.06.2019 

Страсбург. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию.

Резолюция была принята по итогам обсуждения доклада члена ПАСЕ Петры де Суттер. За резолюцию проголосовало - 118 делегатов, против - 62, воздержалось - 10.

Резолюция вносит поправки в Регламент ассамблеи и закроет возможность ассамблеи лишать любую делегацию права голоса. Именно такое предложение выдвинул 17 мая Комитет министров Совета Европы (КМСЕ), а затем оно было реализовано в докладе по полномочиям Петры де Суттер.

Поправка в Регламент, открывающая России возвращение в ПАСЕ, звучит так: "Права членов голосовать, выступать и быть представленными в Ассамблее и ее органах не приостанавливаются и не аннулируются в контексте оспаривания или пересмотра полномочий".

Обсуждение резолюции шло 9 часов.

Россия ранее заявила, что вернется в ПАСЕ только если будут гарантированы права всех делегаций на право голосовать, выступать и быть представленными в органах ассамблеи.

Кроме того ПАСЕ разрешила утвердить полномочия российской делегаций на июньской сессии. По общему правилу делегации могут заявляться только на январской сессии, в середине года присылать делегации в ассамблею нельзя.

При обсуждении резолюции ПАСЕ отклонила поправку, которой представители британской и украинской делегаций предлагали перенести приезд российской делегации в ПАСЕ на январь 2020 года. Поправка с перевесом голосов примерно в три раза была отклонена. Также были отклонены поправки, которые предлагали запретить направлять в ПАСЕ делегатов, которые находятся под санкциями Совета Европы, ПАСЕ, Европейского союза, США, Канады и ООН. Эти поправки также были отклонены с перевесом без малого в три раза. Кроме того были отклонены поправки, которые ограничивали бы присутствие представителей российской делегации в руководящих органах ассамблеи.

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теги: Европа  
   
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