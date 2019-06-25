Священное кресло как символ суверенитета

Интересно почувствовать себя в шкуре аполитичного глобального потребителя новостей – в смысле, такого, который не пытается хоть сколь-нибудь критически события и новость на них основанную оценивать, сопоставлять оценки, сравнивать анализы и самому анализировать, обсуждать и дискутировать по поводу оценок и анализа. Познавательны моменты, когда на всё подобное нет времени, услышать странную, но экспрессивную новость – быстро просматриваешь тогда весь информационный поток по теме, чтобы выбрать самое “симпатичное” и оптимальное на вид объяснение событий, попутно понимая, что и выбор необходимой версии был бы предпопределён уже имеющимися политическими предубеждениями и восприятием действительности. Поэтому сразу представил, что рядовой обыватель, которому на постсоветском или глобальном пространстве ежеминутно угрожают поползновения российской имперскости, при вестях о неких грузинских “антироссийских” беспорядках должен воскликнуть: что там Путин воду мутит?!

Из-за занятости несколько дней подряд за событиями следил поверхностно, но мельком не мог не услышать или прочитать новости – о каких-то эмоциональных грузинских массовых выпадах против России, а потом и обвинений России в организации этих антироссийских выступлений, которые, собственно, стали антиправительственными таким образом, что и власть не менее антироссийской позиции придерживается, и сама ситуация стала представлять некую конкуренцию в демонстрации антироссийскости, в результате которой происходили внутренние стычки. Таким образом всё представляло некий абсурд, но это нечто привычное и дежурное – через несколько дней узнал и и первопричину: некоего малоизвестного российского депутата пригласили в Грузию, усадили в священное по туземным меркам кресло и сами же начали возмущаться тем, что нечестивец уселся в священное кресло. Это вылилось в масштабные беспорядки и чуть ли не внутреннее противостояние с мордобоем.

Как начал постфактум интересоваться деталями и подробностями, а также первопричиной, действо стало казаться ещё более абсурдным и (траги)комичным.

Вкратце. Православный депутат-коммунист (!) Сергей Гаврилов, о котором я услышал впервые, оказался в эпицентре грузинских беспорядков следующим образом: Грузия готовилась ко встрече Межпарламентской ассамблеи православия в течение нескольких лет, представители страны настойчиво звали и российского представителя – звали, звали, звали затем, чтобы на этой встрече напомнить о роли христианства для грузин, попутно наговорив о России нелицеприятные вещи, вспоминая Абхазию и Южную Осетию, даже слова грузинского патриарха процитировав о российской оккупации Грузии. И всё-таки усадив этого Гаврилова вместе с каким-то греком в кресла ведущих ассамблею. По совместительству “кресло Гаврилова” было вроде и креслом спикера – этого было достаточно, чтобы аккурат после перемещения в священное кресло в зал ворвались обмотанные национальными флагами местные сумасшедшие – ну, известные по местным меркам оппозиционеры – и начали “волать” о зраде, констатировав не только факт присутствия агрессора в зале, но и символический захват им святого для грузинской иерархии места.

Ещё раз более коротко суть: гостя звали, чтобы обвинить в святотатстве и организовать на этом факте движ против зрады, в результате которого произошли сугубо внутренние столкновения. Уже с самолёта всем должна быть видна провокация, имевшая целью или усиление антироссийских настроений – если кто опасается, что они иссякнут на фоне экономической целесообразности, или внутренние разборки под предлогом зрады, или и то и другое. Венцом абсурда стали не только взаимные обвинения власти и протестующих в российской провокации, но и последовавшие вместе с обвинениями требования грузинского президента то ли в пустоту, то ли к мирозданию не останавливать поток российских туристов, ибо хоть антироссийкость есть доминирующим штрихом внутренней матрицы, но денег на жратву не приносит.

Уже идёт разбор и возможных провокаторов: американцы? внутренние разборки? украинцы? – неожиданнно украинцы тоже оказались в нужный момент в нужном месте. Возможно, всё вместе, но если нужный штрих в виде антироссийскости в матрицу вставлен, то на раз-два заинтересованные лица всякий раз будут включать нужную кнопку, ухудшая, впрочем, большей частью положение Грузии – но так надо во славу главного божества.

Ибо не всякий внешний нечестивец будет приглашён, потом удостоен ганьбы и обращён в бегство после того, как его переместили в священное кресло. Вначале в сети даже и не заметил тот момент, когда нечестивец оккупировал священное кресло, как-то сам факт был гораздо важнее. Лишь много позже, но к тому времени вспомнил более яркий пример: такое событие, когда на приёме туземцами своего божества священное кресло, по рангу предназначенное для местного главного жреца – перзедента, занимает, собственно, то божество, которому можно и положено занимать. Да, нещадно давящие оппозиционные настроения представители украинской власти в те обамовские времена демонстративно лебезили перед обкомовским гостем, а потом и усадили на такое место, которое подчёркивало его важность и даже большую значимость, чем любого украинского должностного лица, включая перзедента. В этом случае никаких возмущений, массовых истерик и мордобоев не было. Даже нарицательным стало в своё время имя этого божества, даже приговаривали многие тогда: “за батькивщину, за Байдена!”

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