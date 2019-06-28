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опубликовано редакцией на Переводике 28.06.19 16:12
скаут: Bolkonskiy44;
 
 

Типи гвинтових сходів

Типи гвинтових сходів
Нараховується певна кількість типів гвинтових конструкцій. Одним з найбільш поширених типів гвинтових сходів є сходи, що складається зі звичайних клинчастих сходинок, які закріплюються найширшим своїм кінцем за прилеглі стіни. У той час як вузький кінець ступені кріпиться на середній опорний стовп. Ще один варіант пристрою гвинтових сходів - це сходи з одиничними сходинками, які подібно до консолі виступають з середнього монолітного опорного стовпа. Такі сходи можна буде розташувати далеко від стін. Її можна помістити навіть посеред кімнати. Третій тип гвинтових сходів відрізняється від попередніх тим, що в ньому відсутня опорний внутрішній стовп. Сходинки таких сходів легко можна вмонтувати в увігнуту (криволінійну) стіну. Однак в приватному будівництві найбільшого поширення набув 2-ий вид, оскільки такий тип конструкції сходів дозволяє зробити точний монтаж, що гарантує надійність всієї системи.

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