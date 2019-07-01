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дата публикации 01.07.19 06:10
скаут: Игорь Львович;
   
 

Китайские экономисты предупредили Россию о финансовом кризисе

Центр финансовой стабильности и развития китайского Университета Хэнаня опубликовал исследование, в котором на примере России показывается зависимость между ростом неравенства доходов и кредитованием населения в крупных развивающихся экономиках, пишет «Коммерсант». Рост имущественного расслоения и распространение дешевых кредитов угрожают финансовой стабильности России и могут привести к финансовому кризису, предупреждают экономисты.


UPD: В исследовании китайских экономистов были приведены цифры Росстата за 1990—2014 годы, уточнил «Коммерсант». C 1 января 2015 года по 1 мая 2019 года объем кредитов населению в России вырос на 42,7% — с 11 трлн до 15,7 трлн рублей. Коэффициент Джини упал с 0,413 до 0,411.


Гипотеза. Еще в 2010 году профессор Чикагского университета Рагурам Раджан выдвинул тезис, что 30 лет роста доходного неравенства в США вынуждали политиков прибегнуть к перераспределению доходов — они стимулировали дешевые кредиты для домохозяйств (в том числе ипотечные). Именно это, по его мнению, привело к бурному росту цен на недвижимость — и к банковскому и финансовому кризису 2008–2009 годов. 


Почему Россия? Связь между неравенством и кредитованием выявлена во многих странах, среди которых (помимо США) Великобритания, Австралия, Канада, Литва. Выбор России в качестве предмета исследования объясняется резким ростом расслоения в стране в постсоветский период, наличием больших объемов данных (исследовались 75 регионов) и особенностями системы перераспределения и налоговой системы, где основные поступления во всех регионах приходятся на одни и те же налоги.


Что получилось?


Прирост коэффициента Джини (показывает степень расслоения  общества) на 0,01 процентных пункта соответствует приросту доли кредитования в ВРП региона на 0,25 процентных пункта. 


Цитата. «Высокая степень финансовой уязвимости России видится результатом популистской макроэкономической политики, низкого качества управления, сильной зависимости от экспорта топлива и структурных проблем экономики», — заключают авторы исследования.


Что об этом думают в России

Согласно исследованию Всемирного банка и Роспотребнадзора, 60% российских семей с кредитами имеют проблемы с их выплатами, почти треть берет потребительский заем для повседневных нужд.

Больше 14% от всех заемщиков в России, 8 млн человек, отдают половину своих доходов на погашение кредитов, и их число стабильно растет.

На «Прямой линии» 20 июня Владимир Путин сказал, что Центробанк должен обратить внимание на риск закредитованности населения, потому что «нам не нужно надувать в экономике этих пузырей». 

Ростом закредитованности населения обеспокоены также министр финансов Силуанов и министр экономразвития Орешкин: они считают, что «нездоровый рост» закредитованности приведет к резкому снижению реальных располагаемых доходов и экономической рецессии к 2021 году. Эльвира Набиуллина считает, что риска финансового пузыря нет.


Лада Шамардина



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теги: Экономика  
   
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