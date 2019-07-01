Россия в ПАСЕ устроит веселую жизнь Прибалтике

30 июня 2019

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В реакции стран Балтии на возвращение России в ПАСЕ прослеживается что-то патологическое. Прибалтийские лидеры рвут и мечут, бьются в истерике и скатываются на оскорбления, комментируя восстановление прав российской делегации. Такое поведение не объясняется до конца злостью от поражения своей антироссийской политики: Прибалтика бесится оттого, что у России снова есть международная площадка, на которой она может рассказать всей Европе о том беспределе, что творится в «молодых успешных демократиях» на берегу Балтийского моря.

Делегации Литвы, Латвии и Эстонии вышли из зала заседаний ПАСЕ и отказались от участия в летней сессии после окончательного решения ассамблеи вернуть туда Россию безо всяких оговорок и ограничений прав делегации из Москвы. Кроме стран Прибалтики, из зала вышли только представители Грузии и Украины. Эти же пять стран единственные проголосовали против возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала решение ПАСЕ вернуть голос России позорным. До таких экспрессивных оценок произошедшего в Страсбурге не дошел даже президент Украины, ради поддержки которой Россию и лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы 5 лет назад.

Понятно, отчего Украина сейчас психует и бьет посуду. Впервые за 5 лет Европа отменила антироссийские санкции имени международной солидарности с Киевом, причем отменила безо всяких уступок со стороны Москвы. Этак Европа с Америкой отменят и все остальные санкции, признают ДНР и ЛНР независимыми, а Крым — российским.

Удивительно, что Прибалтика психует ничуть не меньше, чем Украина, хотя к Эстонии, Латвии и Литве решение большинства европейских стран вроде бы отношения не имеет.

Дошло до того, что националисты Латвии и Эстонии предлагают вообще выйти из Парламентской ассамблеи Совета Европы. Это уже чистой воды истерика, потому что только в состоянии аффекта прибалтийский политик может предложить отказаться от членства своей страны в престижном международном клубе. Россия представлена в Совете Европы, а страны Балтии — нет; такого Вильнюсу, Риге и Таллину даже в страшном сне невозможно представить.

Аналитический портал RuBaltic.Ru уже писал, что возвращение России в ПАСЕ — это крупнейшее поражение Прибалтики за последние годы. Европа фактически проголосовала за то, что она не кончается на восточных границах Литвы, Латвии и Эстонии, а включает в себя всю Россию. Совет Европы без РФ — бессмысленная организация, которую нужно распускать за ненадобностью. Заниматься общими проблемами континента Европа может только вместе с Россией, которая является ее неотъемлемой частью и которую Литва, Латвия и Эстония почти 30 лет пытаются от Европы отделить.

Однако феноменальная невменяемость, в которую впали балтийские страны от возвращения российских парламентариев в Страсбург, заставляет более пристально присмотреться к мотивам их поведения. Только ли в том дело, что Прибалтика не умеет достойно проигрывать?

Что такое Парламентская ассамблея Совета Европы? Это не орган власти: там не вырабатывается политика, не принимаются решения. Единственная реально значимая функция ПАСЕ — назначение судей ЕСПЧ, а так эта организация только штампует рекомендации и резолюции, которые никого ни к чему не обязывают.

ПАСЕ — это, популярно выражаясь, большая европейская «говорильня». Международный форум, на который европейские страны выносят важные для себя вопросы.

Может, в этом-то все и дело?

Теперь, когда России вернули право голоса, у нее снова есть международная трибуна, с которой она может рассказать депутатам всех европейских стран о том, что творится в «нежно любящих» ее странах Балтии, и последним будет нечего возразить.

Если Литва, Латвия и Эстония до сих пор считаются прогрессивными европейскими демократиями, то только потому, что на Западе никому нет до них особого дела и никто не владеет информацией, что внутри них происходит.

А Россия владеет и может до остальных донести. Более того, она обязана это сделать, чтобы оправдать перед налогоплательщиками членские взносы, которые она платила и снова будет платить за участие в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Россия ведь поддерживает соотечественников за рубежом? Так вот ей площадка, чтобы рассказать о попрании русских в Прибалтике — как о массовом (гонения на русский язык, запрет русских школ, позорный институт неграждан), так и о вопиющих отдельных случаях.

Счастье Латвии, что европейские союзники не знают про оппозиционного журналиста Юрия Алексеева, которому спецслужбы подбросили боеприпасы и уже два года фактически доводят до самоубийства. С Россией в ПАСЕ — узнают.

Россия обязана защищать своих граждан? Обязана. Где, как не в ПАСЕ ей бороться за доброе имя своего офицера Юрия Меля, которого Литва бросила в тюрьму по заведомо ложному обвинению?

Российской делегации достаточно будет сухо перечислить основные факты «дела 13 января», и от международной репутации Литвы ничего не останется.

Рассказать о том, что советских военных судили «задним числом» по статье, которую специально для суда над ними и написали. Рассказать, что в стране — члене ЕС закон имеет обратную силу. Рассказать, что человека обвинили в преступлениях против человечности и посадили на семь лет за то, что он светил фарами танка и произвел три холостых выстрела из направленной вертикально вверх пушки.

Это все факты, которые Вильнюсу не опровергнуть и на которые нечего возразить.

Прибалтийская мифология на Западе всегда побеждала потому, что была безальтернативна. Других источников информации о Прибалтике, кроме Прибалтики, не было, альтернативной точки зрения никто не давал, поэтому самые абсурдные и не выдерживающие критики прибалтийские фантазии принимались на веру.

И в этом смысле понятно, почему Литва, Латвия и Эстония стремятся к тому, чтобы Россия нигде ничего не могла сказать. Почему они призывают отключать по всему Евросоюзу российские телеканалы, требуют дипломатической изоляции, психуют из-за возвращения России в ПАСЕ.

Россия способна донести информацию о подлинных процессах в Прибалтике и разрушить поставляемую для западного потребления прибалтийскую мифологию.

Так что наблюдать за ПАСЕ теперь будет очень весело. Российской делегации уже обещали устроить в Парламентской ассамблее веселую жизнь, но и Россия там устроит такую веселую жизнь как Украине, так и Прибалтике, что они еще трижды проклянут тот день, когда европейцы постановили вернуть русских в Страсбург.

Александр Носович

http://www.RuBALTIC.Ru

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