01.07.19

"Критикующих Россию иностранных хоккеистов предложили сажать в камеру с дырочкой" Израиль - 30 июня 2019 г. Критикующих Россию иностранных хоккеистов предложили сажать в камеру с дырочкой 30.06.2019 18:14 Фото:Reuters Известный в прошлом российский хоккеист, выступавший долгие годы в НХЛ и ставший там первым "русским тафгаем" (так называются хоккеисты, главной задачей которых является физическая защита звезд во время матча), Андрей Назаров озвучил метод, который - по его мнению - поможет уменьшить критические высказывания иностранных хоккеистов в адрес России. Речь идет об игроках, выступавших в КХЛ. "Как реагировать на несправедливые выпады? В следующий раз, когда он прилетит в Россию, мы его просто арестуем. Для начала на 15 суток. И поместим в камеру без туалета. В дырочку будет справлять нужду. Есть такие в КПЗ. После этого он ругать Россию не будет", — заявил Назаров в интервью "Матч ТВ". В 2014 году канадский специалист Дейв Кинг, в свое время работавший главным тренером клуба КХЛ "Металлург" (Магнитогорск), по возвращении домой написал книгу с символическим названием King of Russia, где поведал о том, как играют в хоккей в России и как это вообще делается в России: эти русские нафаршированы деньгами. Игравшие ранее в России американцы также поделились с западным читателем своим мнением о жизни в России: тут женщины или Курниковы, или уроды с тремя глазами.

30.09.2014 King of Russia: эти русские нафаршированы деньгами Канадский специалист Дейв Кинг, в свое время работавший главным тренером клуба КХЛ "Металлург"(Магнитогорск), по возвращению домой написал книгу с символическим названием "King of Russia", где поведал о том, как играют в хоккей в России и как это вообще делается в России. "Советский спорт" приводит некоторые цитаты из книги, акцентируя внимание на словах автора: это честное произведение. Первый шок Кинг испытал, когда на него вышли представители клуба и начали вести переговоры о контракте. "Интрига состояла в том, что 1 мая 2005 года Кинг уже согласился стать тренером финской команды ХИФК. Но через три дня ему позвонил известный агент Серж Левин, который сообщил, что одна российская команда хочет нанять тренера из Северной Америки. Это и была "Магнитка". Она сначала претендовала на Барри Смита — нынешнего тренера питерского СКА. Но сделка сорвалась. И теперь, значит, предложение делают Кингу. Дэйв знал о "Металлурге" только то, что это крепкая команда. Прошерстив Интернет, Кинг навел справки. Ну а когда сообщили о зарплате, которая во много раз перебивала предложение ХИФК… О чем тут думать?! Правда, неувязка: с финнами уже подписан договор, и ситуацию нужно как-то решать. Тогда Кинг вылетел в Вену, где проходил чемпионат мира. Тренера в аэропорту встретила большая группа людей. В роли переводчика выступал Марк Гандлер, агент многих энхаэловцев, включая Алексея Яшина. Прямо из аэропорта переговорщики отправились в отель "Ренессанс". Кинг надеялся, что ему дадут поспать после ночного перелета. Не тут-то было! Вещи канадца отнесли к нему в номер, и прямо в холле русские приступили к переговорам. По левую руку от Кинга сидел генеральный директор "Магнитки" Геннадий Величкин, беспрерывно говоривший по мобильному. Справа — его помощник Олег Куприянов, который слабо знал английский, но пытался практиковать его на тренере. Дэйв не понимал ни слова. Под мышкой у Олега, по словам автора, торчала маленькая черная сумка, доверху набитая стодолларовыми купюрами. Первым делом он начал требовать чеки у Кинга, чтобы немедленно оплатить его перелет. Дэйв предложил сделать это завтра, но Куприянов проявил настойчивость и прямо в коридоре сунул ему в руку наличные. Контракт лежал на столе, не хватало только подписи Кинга. Дэйв заявил, что не завизирует договор, пока не будет аннулировано соглашение с ХИФК. Величкин начал нервничать. Что делать? Решать проблему с помощью денег! Так обычно, по словам Кинга, поступают русские. Когда позвонили менеджеру ХИФК, он поначалу расстроился. Ведь в Финляндии уже объявили о назначении Кинга. Но когда Величкин заявил, какую компенсацию заплатят финнам, стороны моментально ударили по рукам. Кинг поставил подпись под контрактом, а потом его (договор, а не Кинга) обмыли. И хотя канадец не пьет и вообще каждый день делает пробежки, грех было впервые в жизни не попробовать русскую водку, подписав контракт с "Магниткой". Пили алкоголь не из стопок, а из стаканов. В номер мистер Кинг вернулся глубокой ночью". Особое внимание Кинг уделил фигуре владельца Магнитогорского металлургического комбината, Виктора Рашникова. Кинг уточняет для канадских читателей, что Рашников с $3 миллиардами занимает 14-е место в списке богатейших людей России. "Рашников сразу перешел к делу и рассказал, чего ждет от предстоящего сезона "Магнитки". Успехом будет войти в тройку, то есть завоевать медаль. Остальное — провал. С его точки зрения, у команды очень хорошее финансирование — бюджет составляет около $22 млн. Это больше, чем нижняя планка потолка зарплат в НХЛ ($21,5 млн). Но меньше, чем у "Ак Барса" во время локаута ($60–70 млн), когда команду называли "Нью-Йорк Рейнджерс" суперлиги и она тоже ничего не могла выиграть. Как Кинг на третий день пребывания в России узнал бюджет казанского клуба, можно только догадываться. Ну а потом Величкин пригласил Дэйва и его помощника Федора Канарейкина к себе домой на обед. Тут Кинга вообще поразил столбняк. Он-то думал, что Магнитогорск — это скромный рабочий городок. Но когда увидел, КАК живет Величкин… По словам Кинга, такие особняки можно встретить в респектабельных районах Финикса или Майами. Не дом, а настоящий замок! Представьте себе картину: в саду журчит водопад, деревья подсвечены, как в центре Парижа под Новый год, в пруду резвятся рыбки. Шикарная сауна, которая, ясное дело, не может обойтись без громадного телевизора со спутниковой тарелкой и бильярдного стола. Дэйв бывал в гостях у многих генеральных менеджеров НХЛ. Но такого великолепия нигде не встречал". В одной из глав Кинг описывает роскошь, в которой игроки готовятся к сезону. "На летние сборы "Магнитка" выехала не куда-нибудь, а в Гармиш-Партенкирхен — чудесную баварскую деревушку в Альпах. Вся команда — 34 игрока и 10 человек из штаба — заселилась в пятизвездочную гостиницу "Ренессанс". Между прочим, на 12 дней. Дэйву было страшно представить, во сколько обойдутся эти сборы. Но все денежные вопросы решал уже упомянутый Олег Куприянов, который, как козыри из колоды, доставал доллары из заветной черной сумки. Каждый хоккеист получил в пользование по горному велосипеду — Дэйв думал, все на них и будут кататься. Но большинство игроков решило передвигаться на автобусе, который дважды в день возил команду на ледовые тренировки плюс еще раз — на занятия фитнесом. Кинг был неприятно удивлен, что многие игроки совершенно не в форме. Уже на первой раскатке у многих была тяжелая одышка. Получался парадокс: "Магнитка" проводила тренировочный лагерь, как в НХЛ, но хоккеисты были готовы хуже ахаэловцев. Хотя что удивительного, Дэйв? За океаном спортсмены приезжают на сборы уже в форме, самостоятельно готовясь к сезону. Им остается только получить игровую практику. А у нас всю команду натаскивают к сезону с нуля, потому сборы и длятся по два месяца". Кинг отдельно коснулся темы бытовых проблем в России, с которыми ему пришлось столкнуться. И в частности, речь идет о перелетах. "Команде подали такой убогий двухпропеллерный самолет, что игроки тут же окрестили его Птеродактилем. Название говорит само за себя. Кинг был уверен, что этот агрегат построили в 50-х годах. Сиденья там маленькие и хлипкие. Багажное отделение такое крошечное, что пришлось тащить хоккейные баулы в салон". Но самой любопытной "СС" называет главу о Викторе Гудзике, тренере "Магнитки" по фитнесу. Кинг пишет, что Гудзик постоянно делал игрокам уколы. "А еще, смеется Дэйв, в "Магнитке" был доктор Михаил Новиков. Суперврач. По специализации он… гинеколог. Представляете? В мужской хоккейной команде на полной ставке трудился гинеколог. Воистину в России есть некоторые вещи, о которых лучше не задумываться", — приводит "СС" слова Кинга.

20.11.2018 12:17 Фото:Reuters Игравшие в России американцы: тут женщины или Курниковы, или уроды с тремя глазами Российские женщины либо шикарные, либо абсолютные замарашки: об этом заявил американский хоккеист Райан Уитни, выступавший за клуб континентальной хоккейной лиги (КХЛ "Сочи" в сезоне-2014/15). В активе Уитни 42 матча в регулярном чемпионате КХЛ, он забросил шесть шайб и сделал 13 результативных передач. Уитни вместе с бывшим хоккеистом Полом Биссонеттом ведет подкаст Spittin’ Chicklets и часто приглашает поигравших в КХЛ североамериканских легионеров рассказать о своих ощущениях от жизни в России, сообщает "Чемпионат.ру". Так, в частности, участником обсуждения стал обладатель Кубка Стэнли в составе "Чикаго" Брент Сопел: он играл с 2011 по 2014 год за новокузнецкий "Металлург" и "Салават Юлаев", с осени 2017 по весну 2018 защищал цвета омского "Авангарда". "Можете поискать "Крокодиловы слёзы" в YouTube, это синтетический героин, его придумали в Новокузнецке. У людей, которые им колятся, выпадают глаза и отваливаются конечности. На видео даже есть квартира, где я жил. Когда не было матчей, я пил по вечерам. В этом городе никто не говорил на английском. Если мы шли в ресторан, то минут 15 требовалось на то, чтобы просто попросить хлеба. В команде только три или четыре человека говорили по-английски. На второй год один из массажистов покончил жизнь самоубийством прямо на арене, с помощью русского газа (смеётся). Накануне вечером мы пришли на арену, чтобы посмотреть видео. Кажется, когда мы ушли вечером, массажист забрался на массажный стол, надел маску, пустил газ и убил себя. Мы пришли на следующий день и узнали об этом", — рассказал Сопел. Сопел также упомянул о базе, на которой часто проходили тренировки и где хоккеисты собирались накануне игр. "База – это тихий ужас, там следили за каждым твоим шагом. Русские при любой возможности пытались выбраться, чтобы пойти попить тёплого пива через соломинку. Но наблюдение там было жёстким". Сопел также утверждает, что едва не заразился СПИДом во время забора крови. "В Уфе было намного лучше. В Новокузнецке постоянно было интересно. Когда я только приехал, мне надо было сдать тест на ВИЧ для визы. И вот я подхожу к окошку сдать анализ, как будто к окну выдачи в закусочной. Я протягиваю туда руку, и она колет меня иглой, которой до этого пользовались человек 10, наверное. Так что если у меня до этого не было СПИДа, то я его получил (смеётся)". "Когда я приехал в Россию, женщина, которая брала у меня кровь, курила сигарету!" — так отреагировал Уитни на рассказ коллеги по профессии. "Я не хотел заканчивать карьеру и готов был поехать играть куда угодно, даже в Новокузнецк – худшее место на свете. Я просто боялся, что хоккей закончится. Но я не жалею, я побывал в 14 странах. Был полный дурдом, но я столько всего пережил! Видел, например, люди курили в самолётах и пили пиво, у меня осталось много баек", — рассказал Сопел. По словам еще одного поигравшего в России заокеанского хоккеиста, Перссела, парни (в России) носят отвратительные спортивные штаны и футболки, которые стоят тысячи долларов, и выглядят как дерьмо. "Да, у них квартиры размером с ванную, и при этом они водят Мерседесы, все обвешаны "Луи Витон" и "Гуччи". И носят "Аберкромби и Фитч", там эту марку тяжело купить, и все её носят, а я думаю: "Вы что, придурки?" — продолжил тему Уитни. Отвечая на вопрос участника дискуссии, какова ситуация с девушками, Уитни ответил:"Они либо шикарные, либо полные замарашки, середины нет. Есть либо отвратительные, либо настоящие бомбы. Либо Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами". "Точно! Не понимаю, откуда они берутся. Парни там выглядят плохо, либо у них дурацкие причёски, либо они просто уроды. Расскажу историю: девушка пишет мне в "Инстаграме", смотрю профиль – она потрясающая. Разговор был не слишком интересным, но это неважно. Она приходит ко мне домой, и я понимаю, что она вообще ни бум-бум в английском, переводит через "Гугл". Всё время! Я её спрашиваю: "Сколько тебе лет?", она достаёт телефон, чтобы перевести", — вспоминает Перссел. Уитни спросил Соппела: "Сопс, ты видел, как русские приводят на один матч жену, а на второй – подружку?" "На каждой игре такое было! Игроки часто женятся в раннем возрасте – в 18-20 лет, и при этом у них ещё пара романов на стороне. Им было наплевать, они с собаками обращаются лучше, чем с женщинами. Могли сказать жене: "Иди домой, а я гулять, у тебя нет выбора". Возвращались домой под утро и потом никакие шли на тренировку. Или могли исчезнуть на несколько дней, никому ничего не сказав. А затем появлялись, будто ничего не случилось", — продолжил тему Сопел. "Когда я вернулся из России, то разговаривал как придурок. "Сегодня мы идти еда, суши". Знакомые вообще были в шоке. А я долго был лишён нормального общения на английском. В раздевалке ты говоришь: "Коньки, точить, клюшка, мотать". Я тебя понимаю! Неважно, сколько ты провёл в России – три недели или 10 лет, первую неделю после возвращения домой ты чувствуешь себя самым счастливым на свете", — сказал Уитни. Откровения бывших игроков КХЛ вызвали неоднозначную реакцию в Сети и в спортивном сообществе. Основное количество комментаторов указывает на двуличность заокеанских хоккеистов, заработавших в России неприлично большие деньги и рассказывающих о стране совершенно не имеющие ничего общего с реальностью байки. Откровения хоккеистов из Северной Америки раскритиковали знаменитые советские хоккеисты Александр Кожевников и Вячеслав Фетисов. "Весь мир-то знает, что женщины у нас красивые. Но если человек — неудачник и ведет себя как двуличная, уличная девка... Ничего не достигший, обиженный — это не мужской поступок. Если ему не везло в хоккее, то и в жизни, наверное. Пусть на себя посмотрит лучше. У нас есть отличная поговорка: "Нечего на других пенять, коли рожа крива". А там у него и душа кривая", — заявил Кожевников. "Я даже не знаю, кто это такой. Не слышал о таком хоккеисте. Его слова — очевидная глупость, на которую даже не стоит обращать внимания и не нужно как-то комментировать", — сказал выдающийся хоккеист, чемпион мира, Олимпийских Игр, обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

