навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
01.07.19  

«Если кто узнает — секар-башка»

(0)
01.07.19   Редакция

G20 Осака: конец американского лидерства?

(0)

последние за вчера, 30.06.19  
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 01.07.19 07:09
скаут: Игорь Львович;
   
 

«Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию

24 июня, 2019 

Действия сирийского бригадного генерала Сухеля аль-Хасана, известного лояльным отношением  со стороны Москвы, вызывают у России недовольство. Об этом пишет новостной сайт Mada Post.

Как говорится в материале, подконтрольное аль-Хасану подразделение — считающееся элитным формирование «Силы тигра» — за последние полтора месяца не добилось какого-либо значимого прогресса в провинции Хама, несмотря на мощную поддержку со стороны российской авиации.

В публикации отмечается, что проведенные «Силами тигра» наступательные операции были очень дорогостоящими из-за зависимости подразделения от огневой поддержки, но в то же время оказались плохо спланированы.

Со ссылкой на оппозиционный военный источник сообщается, что недовольство России демонстрируется изменениями в руководстве сирийской армии, призванными уменьшить роль «Сил тигра» в оперативном командовании: так, например, был отдан приоритет новым полевым командирам.

Некоторые из них, как пишет Mada Post, близки к другому бригадному генералу — Махеру Асаду, младшему брату президента Сирии Башара Асада. В этом же материале сказано, что Россия уже пыталась привлечь к собственным операциям силы 4-й танковой дивизии Сирийской арабской армии, которая фактически находится под командованием Асада-младшего, и выразила заинтересованность в участии бойцов и техники данного подразделения в наступательных операциях.

Генерал Сухель аль-Хасан после начала антитеррористической кампании России в Сирии стал одним из самых известных сирийских военачальников. Он награжден несколькими российскими орденами, имеет благодарственное письмо и наградное холодное оружие от министра обороны России Сергея Шойгу, встречался с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым. В мае 2018 года журналист Сэм Дагер в своей статье для американского журнала The Atlantic назвал аль-Хасана «любимым сирийским командиром Путина».

статью прочитали: 51 человек

   
теги: Сирия  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2019
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2019  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 