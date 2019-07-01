

"«Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию" Латвия - 24 июня 2019 г."«Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию"

«Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию

24 июня, 2019

Действия сирийского бригадного генерала Сухеля аль-Хасана, известного лояльным отношением со стороны Москвы, вызывают у России недовольство. Об этом пишет новостной сайт Mada Post.

Как говорится в материале, подконтрольное аль-Хасану подразделение — считающееся элитным формирование «Силы тигра» — за последние полтора месяца не добилось какого-либо значимого прогресса в провинции Хама, несмотря на мощную поддержку со стороны российской авиации.

В публикации отмечается, что проведенные «Силами тигра» наступательные операции были очень дорогостоящими из-за зависимости подразделения от огневой поддержки, но в то же время оказались плохо спланированы.

Со ссылкой на оппозиционный военный источник сообщается, что недовольство России демонстрируется изменениями в руководстве сирийской армии, призванными уменьшить роль «Сил тигра» в оперативном командовании: так, например, был отдан приоритет новым полевым командирам.

Некоторые из них, как пишет Mada Post, близки к другому бригадному генералу — Махеру Асаду, младшему брату президента Сирии Башара Асада. В этом же материале сказано, что Россия уже пыталась привлечь к собственным операциям силы 4-й танковой дивизии Сирийской арабской армии, которая фактически находится под командованием Асада-младшего, и выразила заинтересованность в участии бойцов и техники данного подразделения в наступательных операциях.

Генерал Сухель аль-Хасан после начала антитеррористической кампании России в Сирии стал одним из самых известных сирийских военачальников. Он награжден несколькими российскими орденами, имеет благодарственное письмо и наградное холодное оружие от министра обороны России Сергея Шойгу, встречался с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым. В мае 2018 года журналист Сэм Дагер в своей статье для американского журнала The Atlantic назвал аль-Хасана «любимым сирийским командиром Путина».

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