Обращения к гражданам об устройстве будущей Украины!

Мы часто слышим лозунги-призывы к демократии, забывая, что суть демократии – власть народов в его многообразии. Не ту власть народа, суть, которой озвучил президент США Рузвельт – «Демократия, это власть народа США», которые и продвигают на Украину всякий сброд для осуществления движения в одну сторону - в сторону власти американского капитала! Отсюда и вывод, что те, кто зовет себя демократами на славянских землях, являются, попросту, проводниками интересов иностранного государства, а по-нашему, по-народному – просто холуями! Поэтому, на сегодня, всякий трёп, звучащий из уст американца или европейца о демократических ценностях – это трёп в пользу одного и того же - бабла, только не для нас, а с нас!

Мы уже много раз говорили, что американская демократия себя изжила, т.к. произошла консолидация капитала! Капитала, которому ничего не стоит организовывать выборы и, практически, назначать власть, после чего «избранные нами» руководители отрабатывают затраченные на их рекламу, то бишь, избрание - деньги! Не это ли Мы сегодня наблюдаем? Кроме того, следует учитывать и то, что сегодня СМИ – с их техническими возможностями «проповедовать» заданные цели – это уже не средство информирования граждан, а, зачастую, средство их зомбирования, превращения в послушных «героев», приносящих себя и свои интересы в жертву, ради «торжества» демократии! Простите – какой нахрен демократии?! В чьих интересах?

Мы можем спросить себя - Когда же демократия себя изжила?! И можем смело ответить – тогда, когда американский капитал присвоил себе право и подменил её суть - Власть народа на власть денег.

Мы знаем, что была Афинская демократия, демократия полисов, которая была разрушена Римом. В ранг политических прав был введен Принципат ( лат. principatus, от princeps - первый сенатор, т.е. сенатор, открывающий заседание) - условный термин в исторической литературе для обозначения сложившейся в Древнем Риме особой формы монархии, совмещавшей монархические и республиканские черты. Обладатели высшей власти в основном именовались титулом принцепс , чем подчёркивался их статус не монарха-самодержца, а первого среди равных .

Именно тогда, сам принцип «демократии» утратил свой первичный смысл и от греческого слова – демос, что означало - народ, ничего не осталось. Сегодня принципы демократии, стали принципами зомбирования людей постоянной, не прекращающейся, надоедливой рекламой, от рекламы никчемных людей, как «великих» политиков с претензией на роль «вождей или отцов» народов, главное, чтобы потом отрабатывали вложенные в их рекламу деньги! А какая их ответственность? Получая от нас право представлять наши интересы, они в тот же час - попав в органы власти - забывают свои обещания действовать во благо всех, строить общий дом. Действует принцип – не догоните и не отнимите. Тогда возникает вопрос – а не отсюда ли начинается разврат властью своих граждан, развитие жадности и, в итоге, падение государства?

Надо помнить, что своему падению Рим обязан разврату своих граждан, личной жадности, когда римлянин отказывался работать на благо своего Дома (Римской республики), а возможности содержать рабов у него не было, но он желал всегда большего и за счет других, т.е. стремился переложить решение экономических проблем на окружающих соседей.

Проблема в том, что личная инициатива и жадность, в природе человека, почти неотделимы. Отсюда понятие морали - без надлежащего воспитания вопрос морали отодвигается на другой план по сравнению с возможностью получать удовольствия - а богатство - это обеспечение возможности получать удовольствия - уже не имеет для этого типа людей - за чей счёт. Из этого и проистекают проблемы Американской и Европейской либеральной экономики (открытой конкуренции) и экономики с социальными обязательствами.

Сегодня, как и раньше, Америка и Евросоюз продолжают продвижение своих желаний и стремлений к обогащению, на Восток – в т.ч. и через Украину, что, по сути, выражение их вековечного курса «Дранг нах Остен»! Это и есть их самое прямое средство по перекладыванию на Украину решения европейских проблем, от трудовых ресурсов и присвоения дополнительных источников сырья до контроля транспортных путей в Азию. Мы, славяне, здесь Европе всегда мешали, а потому ЕС и всегда ведёт себя как грабитель, а не добрый сосед.

Мы Народ, который тысячу лет отстаивал право на свой дом, свою свободу, свою религию - со времен крещения Руси, народ - проживающий на территории сегодняшней Украины, в качестве главного постулата своей идеологии всегда принимал модель цивилизации - Киевская Русь, как основы своего бытия, людских отношений, семейного уклада, ориентированной на единение братских славянских народов. Это путь к созданию своего – нашего, народного дома, проект ВОСТОЧНО - ЕВРОПЕЙСКОЙ ШВЕЙЦАРИИ или - РУСИ.

Лингвисты подтверждают, что все языковые варианты – украинского, белорусского или того же русского, базируются на общей основе. Столетия, прошедшие со времен основания Киевской Руси, создания Московии или Белоруссии (белых русичей, как оставшихся и далее жить на заснеженных просторах), несмотря на все попытки завоевания наших земель татарскими ордами, шведскими нашествиями или попытками покорения европейскими завоевателями, не изменили суть народа. По ДНК мы были и остаемся единым народом, братьями, близкими или далекими, но родственниками. К большому сожалению, многие из этих братьев, поддавшись или попавшись на уговоры, обещания, лож и клевету, воевали со своими же братьями и даже детьми. Не время ли осознать все заблуждения и ошибки, драматизм, даже трагизм которых по сей день, веками отравляют братские отношения? Идеи Ющенко и др. представителей иностранного государства о создании украинской нации столь же порочны, как и просто глупы. Улыбнитесь, уважаемые читатели и не сердитесь на меня за небольшой экскурс во времена Австро-Венгерской империи! Маленький народец на восточных границах Австро-Венгрии, именуемый «украми» происходил от слов и понятия «украл», т.к. состоял из сбежавших от правосудия людей – от цыган и прочих, близких по житейским правилам людей! Далее! Ну как вы видите преобразование крымского татарина с его историей, Ивано-Франковского молдаванина или румына, венгра и других в "щирых" украинцев? Чем сильнее давление, даже, если хотите, принуждение, тем более яростно сопротивление. Были в Украине люди, которые ещё в начале 90-х годов, понимая проблематику Украины, как территории, предлагали для неё путь независимого государства с соблюдением добрососедских отношений по всему периметру – с Западом, Востоком, Севером и Югом. Они уже тогда понимали возможную проблематику для страны в случае скатывания и избрания пути – к предпочтению какой-либо другой формы государственной политики. В итоге – Будапештский меморандум с обязательством всех соседей соблюдать независимость Украины при соблюдении ею полного нейтралитета! А что произошло? С приходом всяких от Ющенко до Порошенко начал пропагандироваться курс на «единении» с Западной Европой, с её менталитетом, политикой и правилами игры – игры в политику! Проблематика усиливалась, всё катилось в пропасть - в пропасть разгорания аппетитов - аппетитов к территориям – от польских через венгерские, румынские – до российских. Люди, отдавая кому-либо свои голоса, соответственно, право говорить и действовать от нашего с вами имени, задумывался ли кто-нибудь, что среди этих «избранных» могут быть просто шизофреники, даже со справками из психдиспансеров?

Мы предупреждали еще в 2012 году, что в перспективе - это раскол страны и не на две, а несколько частей, особенно если продолжать приглядываться к указательным пальцам из так называемой Европы. Народ этого не простит. Все эти переливы ведут к одному – кризису власти.

Власть должна объединять, а не раскалывать народ.

Сегодня уже и невооруженным глазом видно - стране необходимо обновление, нужна доктрина, конкретная программа реформ и т.д., т.е. все то, что ведёт к национальному и промышленному обновлению, необходимо ограничение олигархического управления экономикой, особенно, когда украинские олигархи в сопоставлении с мировыми представляют собой "бедный класс" и тяготеют к глобализации своих сугубо материальных интересов.

Вопрос, как, в какие сроки и в каком направлении эта программа реформ может быть разработана и каким органом принята, как будет формироваться - Украина не имеет альтернативы, если хочет уцелеть, как суверенное государство, с которым считаются, чьё мнение учитывается, чья, в конце концов, позиция и возможности просто вынуждают других с Украиной считаться.

Всё это было ясно, как перспектива двадцать с лишним лет назад, ясно и сегодня, открытым остаётся вопрос - до какой степени проплаченное западным капиталом лобби и в какой форме будет этому противодействовать - через майданы и майданутых, через замораживание кредитования и т.д.? А что дальше?

Что собой Украина должна представлять, как государственное образование, было ясно многим, но не было людей, или их любыми путями отодвигали от возможности конкретно влиять на формирование внешней и внутренней политики, в т.ч. блокадой участия в выборах в Верховную Раду, практически - устранением, в итоге к власти в стране «прорвался» Л. Д. Кучма, который и пытался проводить политику добрососедства со всеми, отлично понимая, что любая другая политика – смерть для Украины, утрата государственного суверенитета.

К сожалению, и Л. Д. Кучму блокировали в работе, навязывая и пропагандируя всякую чушь, лишь бы повернуть Украину в направлении, поставить на путь Западно-Европейского холуя, проводящего все пожелания и указания «господ»!

В Украине - всякими западными «благодетелями» - блокировались любые попытки формирования единого мнения о том, какой должна быть политика Украины по отношения к соседям, близким и далёким, какова должна быть роль Украины в вопросах суверенности и неприкосновенности её и других стран границ, не просто ограничения права, а запрет другим силам вмешиваться в её дела, вне зависимости от того, насколько эти «благодетели» сильны или слабы в экономическом отношении. Еще в 2012 году мы указывали, что поддержка Украиной, например, расчленения Сербии, с отделением Косова – это не только перспектива отделения Крыма и возможной утраты других территорий, это поддержка пути дальнейшего расчленения страны на анклавы влияния, что и происходит сегодня! Когда Польша и Венгрия начали выдавать паспорта и оформлять гражданство так называемым своим этническим, но гражданам Украины? А что должно было последовать за подобной «паспортизацией»? Претензии на территории! А что происходит? Реализация этих претензий! Неужели так трудно было понять, что подобный процесс будет использован и другими соседями? Сегодня наш восточный сосед – Россия, объявлена предыдущей властью «страной агрессором»! А где корни той паспортизации, которую Россия начала проводить на востоке Украины? Люди, неужели так трудно смотреть и видеть дальше собственного носа? Чем ближе границы Западно-Европейских «благодетелей» будут приближаться к границам России, тем жёстче та начнёт защиту своих границ – любыми средствами! Что останется от Украины? Что уже утрачено и каков перспективы?!

Люди, проснитесь, протрезвейте от празднования «тропинок» - безвиза – в Европу! Чем там занимаются миллионы наших граждан?! Ищут любую работу, лишь бы не возвращаться домой - в Украину! Чем занимаются миллионы наших граждан в России? Ищут любую работу лишь бы не возвращаться домой - в Украину! Да протрезвейте, в конце концов, люди!!!

Наши народы, проживающие на нашей, сегодня - украинской территории, имеет приоритетные права использовать на собственное благо богатства наших земель, наши предприятия должны быть нашими, украинскими предприятиями, а не источником обогащения очередных «благодетелей»! Наша территория, по сути, транзитная зона для приближения и освоения всякими «благодетелями» богатств и земель на Востоке – России и Белоруссии! Они рвутся к богатствам недр как Украины, так и России с Белоруссией, причём рвутся уже веками!

Сегодня очевидно, что Украина, как самостоятельное, цивилизованное государство, может состояться только на базе объединении экономических интересов населения – народов Украины, причем без какой-либо политической конфронтации! Кто к нам с добром – позвоните и мы пропустим, кто с мечом – от меча и погибнет!!!

Мы в очередной раз приглашаем и призываем заинтересованных граждан присоединится к разработке и разработать, а в последствии и принять на организованном референдуме новую государственную доктрину, которая должна быть органически вписана в конституцию Украины, как её составляющая часть, которая определит на годы вперёд, экономическое, финансовое, промышленное развитие нашей страны, социальное положение граждан, к примеру, в вопросе пенсионного обеспечения через создание в Украине всенародного пенсионного банка, защищённого от банкротства всеми ресурсами государства, обязанностью государства индексировать эти пенсионные вклады по уровню инфляции в стране (не пенсионеры же её провоцируют), права пенсионеров их пенсионный вклад в обязательном порядке сделать наследуемым, а это снимает вопрос пенсионного возраста, но стимулирует трудовую активность граждан, это принятие и совершенствование законодательства о доходных домах, что снимает нагрузку с государства в вопросах жилищного обеспечения, но обязывает предпринимателей уделять этому вопросу соответствующее внимание, так называемый вариант рыночных отношений с социальной составляющей (что-то, в этом роде функционирует в послевоенной Германии), это обязательное образование и подготовка специалистов – от ручного труда до профессиональных инженеров, экономистов и финансистов, обеспечение условий для научной деятельности с реальной возможностью, через заинтересованность предпринимательского класса, в реализации разработок и т.д. и т.п.

Возникает другой вопрос, как социальные обязательства сделать для "либерастов" привлекательным видом деятельности? Все начинается с морального воспитание людей, с детского возраста, но для этого (израильские кибуцы) нужно в обществе (замкнутом или открытом) решить проблему ненасытности, т.е. рвачества, неумолимого стремления к наживе и обогащению любыми путями и средствами, вплоть до взяточничества и коррупции, накопительства, когда накопление, кроме проблем хранения, ничего другого не создает и не обещает. Другими словами - право распоряжения "прибавочной стоимостью" - или - доходом. Так, например, Израиль, как государство, гарантирует безопасность так называемым кооперативам (кибуцам) и не претендует ни на налоги, ни на праве наказывать их за отчётность. Но это и есть государственная защита, только, с одной стороны, как сравнить государство Израиль по территории, даже с той же территорией Украины, не говоря уже о России? Кроме того, какие есть недра в Израиле и какие у нас в Украине??? Несравнимо в пользу Украины! Отсюда и жадные взгляды - дайте, отдайте, нам нужно, а вам-то зачем?

Мы предлагаем, разработать, переход от государства выживания к обществу гармонии, исключающий эксплуатацию человека человеком. Общество, в котором постоянно и беспрерывно ускоряющееся развитие потребления, приводит к калечащему человека разделению труда и в дальнейшем - к его деградации. Однообразный механический труд состоящий в повторении одного и того же акта, должен заменятся техническим совершенствованием, технологическим обновлением, что сегодня – и это не новость – уже развивается по всему миру. Человек, как часть государства, должен быть заинтересован в результатах своего труда и не только зарплатой, а правом на доходы от доходов того юрлица, в котором он и является составной частью. Принцип – один человек – один голос без права, без шансов «купить» голоса, чтобы получить контроль над предприятием, и это в масштабах всего общества. Люди, а не отдельный индивидуум с деньгами, становятся суверенным хозяином своего дома.

Союз Солидарности и Социальной Справедливости приглашает заинтересованные организации и неравнодушных граждан, которые задумывались над темой изменения нашей жизни, тех, которые осознают масштабы эксплуатации людей глобальной финансовой мафией, которые понимают, что время либерастов и либерастии закончилось, что настало время коренного изменения всех принципов системы управления и перехода к созидательному труду, отнесению к прошлому системы, порождающей рабский труд, рабство, которое мы больше не намерены терпеть. Тех, кто готов пересмотреть нашу роль в этом мире. Тех, кто готов посвятить себя поиском пути к солидарности и справедливости для всех.

Мы призываем к разработке проекта нового будущего - своего дома, который превратит Украину в социально ориентированное государство, поставит преграды на пути в высшие эшелоны власти всяким трепачам и болтунам, способным родную мать продать за 33 сребреника, для которых ложь – неотъемлемая, скажем, даже преобладающая, черта их характера и определяющая порядок их отношения с людьми, их отношение к тем, кто, а люди не совершенны, ошибочно или по неосмотрительности, своим голосом, предоставит им право говорить от имени народа, а получит в ответ безответственную ложь!

Должен быть поставлен не только заслон лжи и безответственности политиков, необходимы инструменты надпартийного контроля, с тем, чтобы народ не только имел право, чтобы народ реально мог в любой момент призвать любого политика к ответственности за ложь, бездеятельность, тем более за злоупотребления, воровство и коррупцию. Другими словами, построение народного государства с социально ориентированной экономикой, в котором интерес простых, но находящихся в подавляющем большинстве, граждан Украины, будет на первом месте! С перспективой перехода от стремления к накопительству к труду в радость и с сохранением человеческого достоинства! А такой путь есть, есть и предложения по его конкретным формам, когда всем будут не только гарантированы, но реально обеспечены бесплатное здравоохранение, медицина, обучение и помощь в воспитании детей, возможность самовыражения на пользу и в интересах всех граждан Украины, в общих интересах – этот проект, я абсолютно уверен, получит реальную, всенародную поддержку!

Прошу, читатель, помни об Украине, как твоей Родине, твоём доме, в котором тебе и всем нам будет приятно и радостно жить!

Но первое, что необходимо - это прекращения войн в Мире, в т.ч. и у нас в Украине - другого пути нет. Человечество потратило миллиарды на поиск жизни на Марсе – и триллионы на уничтожение жизни на Земле! Не время ли опомниться?!

Ведь и сегодня, как и после смерти Богдана Хмельницкого, на Украине началась, к великому сожалению, знаменитая "руина", которая несет столько бедствий нашим гражданам! Помните, братья, это урок истории!

Добра всем желаю, с уважением ко всем читателям, единомышленникам и оппонентам!

Связь - для единомышленников и оппонентов: solidarnost@transinform.net