Они сбежали от Совка

MIXER 1 ИЮЛЯ 2019

В Нью-Йорке я был не раз и в каждую поездку стараюсь заглянуть к соотечественникам на Брайтон. Ну какие же они соотечественники, — удивитесь вы, — это мы тут в России соотечественники, а те уехали за океан. Так-то оно так, но вот Россия, Украина и другие страны, даже давно почивший Союз из них никуда не выехали. Это те же (пост)советские граждане, которые построили на атлантическом берегу свою Маленькую Одессу и прекрасно в ней живут.

Так давайте ещё раз посмотрим на улицы людей, давно забытых родиной, но так и не отказавшихся от неё. На идеальный мир, построенный уроженцами Советского Союза так, как они его представляли. С капитализмом, рекламой и колбасой:

01. Совсем недавно я был в Британии и посещал городок Брайтон, ныне известный как гей-столица страны. Но до тридцатых годов прошлого века Брайтон был известен исключительно как курортный город — такой британский Сочи, даже с летней резиденцией короля. И вот когда 150 лет назад неподалёку от Бруклина задумали построить фешенебельный курорт, победило как раз название Брайтон-Бич.

02. Европейские богачи ездили на бруклинский курорт до Второй мировой войны. А потом пол-Европы захватил Гитлер, Атлантику перекрыли подлодки, а Брайтон-Бич облюбовали американские бедняки, увеличению числа которых помогла Великая депрессия. Район стал не самым лучшим в городе, и таким его нашли советские эмигранты, искавшие дешёвое жильё.

03. Теперь Брайтон-Бич прочно ассоциируется с русскоязычными пилигримами, сохранившими общесоветскую или какую-нибудь республиканскую культуру.

04. Район активно заселялся в период Застоя, поэтому переселенцы первой волны уже давно в пенсионном возрасте. Кстати вот и один из примеров русского английского. То, что мы назвали бы набережной или променадом, американцы именуют boardwalk, а русские эмигранты — боардвок. Потому что набережная осталась в Москве или в Одессе, а в Нью-Йорке может быть только боардвок. И он один — на весь Брайтон-Бич.

05. Обычное дело на Брайтон-Бич — русский язык. Поскольку местные жители не очень-то хотят впитывать в себя американскую культуру, то и язык им учить ни к чему. Всё, что им нужно, есть в родном районе и на родном языке.

06. Знаете ли вы, что русские уже давно изобрели машину времени? Всё просто: достаточно только приехать на Брайтон-Бич и вы тут же оказываетесь в девяностых!

07. Народ ждёт автобус.

08. А над дорогой проходит линия метро — одна из причин изначальной дешевизны жилья в районе. Жить рядом с шумными поездами неудобно и непрестижно, но переселенцев это не отталкивало — вряд ли они могли найти что-то лучше.

09. Бизнес здесь настолько долговечен, что может годами не менять вывеску. А может, здесь и сейчас можно купить музыку на CD-DVD, но вот только зачем она нужна и что с ней делать? Не говоря уж, о видеофильмах.

10. Гастрономы. Один позиционируется как гурманский, а через дорогу — фермерский.

11. Всем знакомый пейзаж. Наверху четыре колеи метро, его современную станцию «Брайтон-Бич» открыли в 1917 году, а её предшественницу — ещё в 1878-м.

12. Фрукты продают прямо перед магазинами.

13. Если бы где-то в мире и существовал чемпионат вывесок — он бы проходил на Брайтон-Бич.

14. Здесь же можно обнаружить давно забытое словосочетание «Рембыттехника» и новое Zina’s Fashions.

15. Ташкентский супермаркет. Дыни, арбузы…

16. Как не уезжал никуда!

17. Эпоха ушла, а название осталось. А уж сколько лет над ним славят Кришну…

18. Разливайка.

19. Об уровне местного населения говорит огромное число рекламы всяких гадалок и прочих колдунов. Народ, уехавший от Кашпировского и Чумака, продолжает позволять себя дурить. А американская свобода позволяет не только заниматься колдовством, но и вывешивать их огромную наружку на стены домов.

20. Ещё одна настоящая сертифицированная ясновидящая. Не верите?

Какие ещё нужны доказательства? Вот же написано: «Специалист в области биоэнергокоррекции»! Чего только не придумают, чтобы люди добровольно несли деньги за обещания богатства и здоровья.

21. И ещё одна. У всех необычные для русского уха имена и спасение от всех болезней и невзгод.

22. По данным начала десятилетия, 73% жителей района родились не в США, а 36% не знают английский язык. Но это только данные переписи, которая не касается тех, кто не заключает договоры аренды. Официально Брайтон-Бич населяют 23,5 тысячи человек, на деле же их может быть в два-три раза больше.

23. Вход в культурный центр района — театр «Миллениум».

24. Когда собрался на Трофима )

25. Прямой импорт культуры из России. Интересно, как такие артисты будут зарабатывать в Штатах, когда русскоязычное население Брайтон-Бич будет постепенно уменьшаться?

26. Если что и не привезли на Брайтон-Бич из Совка — так это супермаркеты. Это как раз воплощённая фантазия об американском изобилии.

27. Тут и не кажется, что находишься в русском гетто.

28. Всё по-американски. Деревянный пол, пафосная надпись под потолком, широкий выбор товаров…

29. Даже очень широкий. Джон, не знаешь, что это за kvas ochakovsky?

30. А колбаса? Парижская, тверская, старокиевская, варшавская, немецкая, венгерская, еврейская, карпатская! Зачем так много? А колбасы и должно быть много — во всяком случае, в раю советского человека. Цены примерно от $6,5 до $13 за фунт (400–800 рублей за 450 грамм).

31. Кошерная сметана по 150 рублей за 425 грамм.

32. Или вот творог (он же фермерский сыр) на всю семью.

33. Ещё сметаны. От $2,39 до $4,99 (150–300 рублей).

34. Плавленые сырки, в том числе одного любимого в твиттере производителя ) По 50 и 90 рублей.

35. Выезжая за границу, многие жалуются, что иностранцы не знают гречку! Мол, они их ей только лошадей кормят! Что ж, $1,39 (90 рублей) и пакетик со вкусом родины ваш. Манка, пшёнка и перловка тоже есть.

36. Драгстор предлагает кучу самых разных услуг и товаров. А также завешан рекламой и ненавязчиво предлагает отправить посылку в Узбекистан.

37. Купим сувенир?

38. Всё-таки не удержался и зашёл.

39. А вот книжный магазин.

40. Вам интеллект не прокачать?

41. Цены в кафе для тех, кто истосковался по русской кухне. Картошка с котлетками — $16,5 (тысяча рублей). Внутри таких заведений тоже всё по-старому: странная музыка, салфеточки…

42. Национальное самосознание прямо на футболке.

43. И на кружке. На Украине такого уже, наверное, не встретишь — чтобы «Динамо Киев» и государственный герб соседствовали с Лениным и Сталиным. Про «Спартак» и не говорю.

44. Население Маленькой Одессы больше не прирастает за счёт приезжих и стремительно стареет — новые русскоязычные эмигранты выбирают другие районы. А если они и вынуждены жить на Брайтон-Бич — никогда вам в этом не сознаются.

45. Большая распродажа — футболки по $7 (450 рублей). А за три будет скидка в целый доллар — $20 (1250 рублей).

46. Уехали в Америку и соскучились по «Вечернему Урганту», «Модному приговору» и «Полю чудес»? Не беда — их можно смотреть и в США.

47. Вот такой ныне Брайтон-Бич. Хотели бы сюда переехать?

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