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«Готовятся к сдаче?»: режиссёр поразился онемечиванию Калининграда

8 июля 2019


Режиссёр «ТАСС уполномочен заявить» Владимир Фокин. Иллюстрация: kino-teatr.ru

Народный артист России Владимир Фокин, снявший культовый фильм о советской разведке «ТАСС уполномочен заявить», поразился масштабам онемечивания Калининграда. Режиссёр сравнил эту ситуацию с Евромайданом.

Фокин прибыл в курортный город Светлогорск Калининградской области на фестиваль искусств «Балтийские дебюты». Накануне он побывал в Калининграде, где увидел гротескные формы новодельной архитектуры в «ганзейском стиле». Прежде всего речь идёт о серии хрущёвок на Ленинском проспекте, которые были отреставрированы «под немецкую старину».

«Красиво, слов нет. Но понять эту тенденцию я не могу. Такое впечатление, что город готовится к сдаче, к репатриации. Надеюсь, такого не будет никогда», — сказал Фокин.

Он не понимает, почему даже новые дома, в том числе и в частном секторе, стараются отделать «по-немецки, по-европейски».

«Это напоминает мне мою родную Украину, которая утверждает, что она Европа. „Це Европа“, — они говорят. Ну и тут, значит, как бы „це… Прусская Германия“», — продолжил Фокин.

EADaily дополняет, что несколько лет назад центр Калининграда был переделан под псевдоисторический стиль — пятиэтажки, построенные в 1960−1970-е годы, были внешне облагорожены «а ля Кёнигсберг». Подобные архитектурные причуды подвергли критике как российские, так и западные специалисты. В частности, советник ректора Московского архитектурного института Сергей Чураков назвал фасады отремонтированных домов на Ленинском проспекте в Калининграде «театральными декорациями».

«Когда мы говорим об архитектуре ХХI века, нельзя оглядываться назад, к тому же на чужое прошлое. Тем более прошлое, которое выступает в виде театральной декорации. Есть такое понятие, как этнокультурная идентичность. Можно делать легкую стилизацию. Это очень сложно», — сказал в интервью ГТРК «Калининград» Чураков.

Британский архитектор Кэролин Стил, комментируя «ганзейские хрущёвки», сказала, что «создавать красивое удобное пространство — это большое искусство».

«Я хочу, чтобы здания были красивыми и функциональными. Само собой и, конечно, не обязательно, чтобы они были винтажными и с какими-то кренделями. Создавать красивое удобное пространство — это большое искусство. Кренделя не обязательны», — отметила Стил.

Редакция EADaily дополняет, что замеченные уважаемым режиссёром губительные для российской государственности процессы в Калининградской области — лишь верхушка айсберга. Желания «це… Прусская Германия» прослеживаются в Калининграде повсюду — от наименований калининградских фирм типа АОЗТ «Торговый дом „Гетман Кёнигсберг“» до топонимической самоуправной реституции типа Rossitener Weg вместо современного переулка Братский (см. фото ниже).

Переулок Братский в Калининграде.



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теги: Калининград  
   
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