Какие страны ЕС растут устойчиво, а какие нет

Для европейской экономики год начался удивительно хорошо. Тем не менее, между отдельными странами существуют значительные различия в том, что касается роста и перспектив. Однако риск угрожает им всем в равной мере.

Из-за страха перед Брекситом британцы весной активно занимались закупками, что стимулировало экспорт по всему ЕС. Зима была мягче, чем ожидалось, особую выгоду от этого получила строительная отрасль в Германии и Италии. Продажи автомобилей снова начали расти после того, как ослабло возмущение новой процедурой проверки выхлопных газов дизельных двигателей. Вкратце: первый квартал протекал лучше, чем ожидали экономисты Европейской Комиссии.

Повода для радости Европейская Комиссия все равно не видит. Наоборот эксперты-экономисты Брюссельского органа даже слегка смягчили свой конъюнктурный прогноз на 2020 год. В Комиссия опасаются, что международная напряженность в области торговли и политики окажет долгосрочное влияние на рост в Европе. Конфликты в области торговой политики и политическая неопределенность стали испытанием для национальных экономик Европы, заявил Еврокомиссар по финансам Валдис Домборовскис в Брюсселе.

Еще весной Европейская комиссия без участия Великобритании прогнозировала увеличение ВВП на 1,7%. Теперь Домборовскис и Еврокомиссар по экономике Пьер Московиси ожидают только 1,6% прироста.

И для еврозоны в своем летнем прогнозе они понизили перспективу на 2020 год с 1,5 до 1,4%. В 2019 году рост в еврозоне должен сохраниться без изменений на уровне 1,2%, во всем ЕС из-за усиления роста на востока – 1,4%.

В первом квартале 2019 года европейская экономика находилась под воздействием, прежде всего, однократных факторов. Поэтому Домборовскис и Московиси не считают, что удивительно хорошее начало года продолжится в дальнейшем. Причина хороших перспектив на 2020 год тоже банальна: в следующем году трудящиеся должны будут больше работать, таким образом, производство возрастет, так как 2020 – високосный год, кроме того несколько праздничных дней выпало на конец недели. Таким образом, в Германии трудящиеся будут находиться на рабочем месте на три дня больше, так как 3 октября и второй рождественский праздник выпадают на конец недели.

BASF рассчитывает на уменьшение оборота на 30%

Однако в пределах ЕС существуют заметные различия. Прежде всего, в Центрально и Восточной Европе, а также в малых странах, таких как Ирландия и Мальта рост заметно выше среднего. В Венгрии и Польше в 2019 году ВВП увеличится на 4,4%, в Румынии – на 4,0%, В Мальте – на 5,3%. В Германии, крупнейшей национальной экономике ЕС, Брюссель рассчитывает на рост в 0,5%, в Италии – только на 0,1%. В следующем году в Германии должно быть снова 1,4%, а в Италии – 0,7%.

Над всей экономикой ЕС темной тучей навис риск внешних споров и политических решений за океаном. Домбровскиса беспокоит, прежде всего, торговая и политическая напряженность между США и Китаем, а также между США и ЕС. Кроме того, напряженность на Ближнем Востоке может спровоцировать рост цен на нефть. Неопределенность вокруг Брексита также продолжает отягощать экономику.

Все это давит на доверие предпринимателей, прежде всего, в зависящей от экспорта обрабатывающей промышленности, что вызывает тревогу. Поэтому крупнейший в мире производитель химикатов BASF согласно промежуточному отчету больше не рассчитывает на рост до десяти процентов, а на резкое снижение до 30 процентов.

В качестве существенной причины наряду с общим медленным ростов промышленного производства называет, прежде всего, слабый спрос на автомобили. Неожиданное четкое предупреждение химического концерна о резком снижении прибыли во вторник разожгло страх многих вкладчиков перед ухудшением конъюнктуры.

Хотя Брюссель и недоволен состоянием экономики, тем не менее, в 2019 году ВВП будет расти седьмой год подряд и во всех странах-членах ЕС, заявил Московиси. Во многих государствах частное потребление стимулирует конъюнктуру, прежде всего, благодаря стабильному рынку труда.

Однако бывший министр финансов Франции предупредил и о «многочисленных рисках» для прогноза. Европейскому Союзу нужно срочно больше напрягаться, чтобы сделать национальные экономики и еврозону более устойчивыми.

Что качается инфляции, Европейская Комиссия сейчас видит только ее слабое развитие, помимо прочего, из-за низких цен на нефть. В еврозоне Брюссель рассчитывает на темпы роста цен в 1,3% (весенний прогноз – 1,4%), а во всем ЕС – 1,5 (1,6)%.

По оценкам Европейского центрального банка (ЕЦБ) уровень инфляции в 2% был бы лучше. Если цены длительное время низкие или даже снижаются, предприятия и потребителей можно склонить к тому, чтобы отложить инвестиции на будущее. Это добавило бы дополнительный глушитель роста.

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