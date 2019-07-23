Пять фактов о зарплатном неравенстве в России

21 июля 2019 РБК

Почти три четверти россиян получают официальную зарплату ниже средней по стране, следует из результатов исследования Росстата. Почему Россия-страна низких зарплат и в каких регионах больше всего работающих бедных, разбирался РБК. Росстат представил результаты масштабного обследования заработных плат россиян. Оно проводится раз в два года и учитывает крупные и средние предприятия всех видов экономической деятельности и форм собственности, где работают 27,1 млн человек.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

В 2019 году выборочное исследование охватило 101,4 тыс. крупных и средних предприятий (28,1% всех предприятий, включенных в основу выборки), выбранных методом случайного отбора. Малые и микропредприятия не учитывались. Росстат определял распределение численности работников по размерам зарплаты за апрель, вознаграждения по итогам работы за год и любые единовременные выплаты не учитывались.

Страна с низкой зарплатой

Средняя зарплата работников средних и крупных предприятий по России в апреле 2019 года составила 47 657 российских рублей (около 760 долларов в пересчете). Президент Владимир Путин на «прямой линии» обращал внимание, что средние зарплаты растут в номинальном и реальном выражении. Действительно, по сравнению с апрелем 2018 года они выросли на 8,4% в номинальном выражении и на 3,1% в реальном, то есть с корректировкой на инфляцию.

Зарплату ниже средней по стране получают 71,2% россиян, свидетельствуют данные Росстата.

Низкие зарплаты сегодня в экономике России — это расплата за тот выбор, которые сделали российские власти еще в 1990-е годы, чтобы избежать социального взрыва, объяснила РБК директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Тогда между высокой безработицей и низкими зарплатами с высокой занятостью был сделан выбор в пользу последнего, и эта модель по сей день определяет российский рынок труда, пояснила она. Это ярко видно во время кризиса в экономике: безработица не растет, зато падает цена труда, покупательная способность зарплат снижается, отметила экономист. Сейчас уровень безработицы в России не превышает 5% экономически активного населения (в апреле — 4,7%).

«Россия — страна с высокой занятостью, но с низкой заработной платой, что предопределяет весь тип ее социального развития», — сказала Малева. Зарплата — это определяющий фактор для всех социальных выплат, она лежит в основе формирования размера пенсий и всех пособий. Кроме того, низкий уровень зарплат определяет слабый потребительский спрос, что тормозит развитие российской экономики в целом, заключила она.

Минэкономразвития ожидает, что рост ВВП по итогам первого полугодия составит 0,7%. Ситуация в экономике свидетельствует о низком уровне совокупного спроса, констатирует ведомство (.pdf).

Неравенство в зарплатах внутри регионов

Российские регионы отличаются друг от друга как уровнем зарплат, так и их распределением между работниками. В числе антилидеров по доле сотрудников, получающих зарплату ниже средней (по региону), — Астраханская, Костромская и Магаданская области, Ингушетия, Дагестан и Москва.

В Дагестане (примерно так же в Ингушетии) две трети населения получают зарплату ниже средней по региону. Большая доля работников (40,3 тыс. человек, или 15%) получают зарплату ниже законодательно установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 11 280 рублей (около 180 долларов).

Распределение работников по размерам зарплаты в Москве демонстрирует обратную ситуацию. Более 27% столичных работников зарабатывают выше средней зарплаты по региону, которая в апреле составила 96 тысяч рублей (около 1520 долларов). Похожее распределение и в Магаданской области.

В Астраханской области треть работников (около 32%) получают зарплату как минимум в два раза ниже средней по региону (34,6 тысячи рублей или около 550 долларов). Близкая ситуация и в Костромской области.

Лидеры по доле работающих бедных

Работающие бедные — это граждане, чья зарплата ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения (.pdf). С 2019 года федеральный МРОТ ежегодно устанавливается в размере прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года.

Лидером по доле работников, получающих зарплату ниже МРОТ, стал Дагестан. В республике почти 15% жителей являются работающими бедными, то есть их зарплата ниже регионального МРОТ (равен федеральному, 11 280 рублей или около 180 долларов). На втором месте — Ингушетия, где почти 13% работников зарабатывают ниже МРОТ. В Курганской области региональный зарплатный минимум равен 12 972 рублей или около 206 долларов, и 12,4% населения получают зарплату ниже этой величины. В Чечне доля работающих бедных составляет почти 12% жителей региона, в Северной Осетии — 11,7%.

Из пяти регионов-антилидеров четыре — регионы Северного Кавказа, где высока доля занятости в сельском хозяйстве, то есть в самой низкооплачиваемой отрасли, объяснила главный научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Наталья Зубаревич. «В Курганской области и аграрный сектор, и обрабатывающая промышленность находятся в состоянии полной депрессии», — добавила она. Во всех указанных регионах мало крупных и средних предприятий, и основная часть жителей работает в теневом секторе. «Мы не знаем, сколько реально зарабатывают люди на Северном Кавказе, потому что экономика в основном находится в тени», — подчеркнула Зубаревич.

Численность рабочей силы составляет 75 млн человек (по состоянию на конец мая 2019 года). Росстат представил статистику номинальных зарплат только 27,1 млн работников, то есть 36% от всего экономически активного населения России. Еще около 14 млн человек работает на малых и микропредприятиях, оценивала РБК завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова.

Государственная статистика не учитывает и зарплаты россиян, занятых в теневом секторе экономики. Сам Росстат оценивает долю россиян, работающих в неформальном секторе, в 13,8 млн человек, или 19,3% от общей численности рабочей силы (данные за первый квартал 2019 года). По расчетам Всемирного банка, от 10,9 млн до 15 млн россиян (15,1−21,2% рабочей силы) трудятся в теневом секторе (.pdf).

Разрыв между средней и медианной зарплатой

Медианное значение зарплаты в апреле 2019 года составило 34 335 рублей или около 545 долларов, следует из результатов исследования. Медиана зарплаты — это уровень оплаты труда, 50% работников получают ниже, а 50% — выше которого, пояснял РБК директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон: соответственно, половина россиян, занятых на крупных и средних предприятиях, получают меньше медианного значения, то есть 34 335 рублей (545 долларов) в 2019 году. «Если взять все предприятия, медианное значение зарплаты будет еще меньше», — уточнял экономист.

Одновременно есть прямая зависимость: чем сильнее средняя зарплата отличается от медианы, тем сильнее неравенство в оплате труда и выше доля людей с низкой зарплатой, объяснил Гимпельсон. Высокооплачиваемые работники тянут вверх значение средней зарплаты и практически не влияют на медианное значение, говорил он. Отклонение медианы от средней зарплаты в 2019 году составило 27,9%. Разрыв между медианным и средним значением зарплаты различается по регионам и колеблется от 13 до 31%.

Неравенство по отраслям

Самый высокий разрыв в зарплатах в России зафиксирован в отрасли рыболовства: 10% наиболее высокооплачиваемых работников зарабатывают в 29 раз больше, чем 10% наименее оплачиваемых. Среди разработчиков ПО разрыв в оплате труда может быть 18-кратным, а среди финансистов и страховщиков — 17-кратным. Производство автомобилей оказалось отраслью с минимальным неравенством. Более 80% работников, занятых в сфере образования, получают зарплату ниже средней по стране. 10% самых низкооплачиваемых работников получают зарплату на уровне ниже МРОТ — 10 458 рублей или около 166 долларов.

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