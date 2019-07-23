Страна окончательной победы пиара: будет весело

Если можно о результатах внеочередных выборах ёмко и кратко – то характеризуются они парочкой фактов.



Первый: в новом парламенте не будет таких личностей, как Олег Ляшко, Александр Грановский, Игорь Кононенко, Дмитрия Ярош, Владимир Парасюк, Сергей Пашинский, Татьяна Черновол. Некоторые ассоциируются для общественности с темой коррупции, последняя – главная фишка для объявления вечной борьбы, ведь обыватель свято верит, что это – один из главных тормозов на пути к зажиточности.



Другие из списка кошмарят слух своей одиозностью и также навевают ассоциации наподобие “даёшь войну уже завтра – вот-вот я брошу клич всеобщей мобилизации, и под мои бодрые призывы из тыла все двинут завоёвывать Москву!”, обещая такой милитаризм, который ударит по состоянию и душевному равновесию миллионов граждан, но ещё и отзовётся тягостными картинами похорон героев по городам и весям. Здесь множество политологов заметило, что украинский обыватель характеризуется тем, что не любит воевать, но хочет перемогу. Об этом в целом и свидетельствовали результаты выборов, и словно поэтому, будто символически, кое-кто из бывших “клоунов на крови” просочился – Алексей Гончаренко.



Последний обставил целого “Слугу народа” (новость): “кандидат от «Слуги народа» Александр Муконин заявил, что Алексей Гончаренко организовал массовый подкуп избирателей на 137 округе Одессы. В 137 округе, с центром в Подольске, зафиксирован массовый подкуп избирателей, за один голос платят 1500 грн. Выплаты начались уже через 1,5 часа после открытия избирательных участков”. Верю, верю – именно таким образом, но на символическом уровне сей тип и должен переносить мерзость времени из одной Рады в другую.



В целом же основу успеха партии "Слуга народа" сыграл сценический образ нынешнего президента Зеленского в бытность его актёрской деятельности: потому всё так плохо, что сыгранный Зеленским Голобородько всё ещё не поставил на место зарвавшуюся банду коррумпированных воров, которые использовали священный народный порыв на Майдане-2 и пришли к власти вместо старых коррумпированных бандитов, но обманули народ европейскими обещаниями... Голобородько точно обманывать не станет!



Ок, в целом в глубине души массы явно против войны – уже хорошо, хотя перемога по-иному не достигается, и пока этот парадокс не устраним. Но вот второй факт, характеризующий выборы в Раду: народный депутат четырех созывов Вячеслав Богуслаев уступает на 77-м избирательном округе в Запорожской области кандидату от «Слуги народа» Сергею Штепе. Богуслаев является президентом и генеральным конструктором «Мотор Сич». Представитель пропрезидентской «Слуги народа» на 77-м округе работает свадебным фотографом. Да, Богуслаев преследует зачастую свои интересы, но на символическом уровне такая замена означает замену воспоминаний об остатках высокотехнологических отраслей промышленности радостной картиной – например, свадебной. К тому же Богуслаев представлял ненавистных регионалов, а на свержении ненавистных регионалов базируется миф о Майдане-2, а от него обыватель не хочет отказываться – не признаваться же в собственном идиотизме!

Поэтому пять лет войны с ватой/Россией/Путиным/с прошлым/прочее привели к тому, что люди массово проголосовали за 95-ый квартал и образ сценического героя. Элиты несколько перезагрузились, вымело некоторых вечных мастодонтов. На волне успеха президентских выборов Зеленский максимально быстро организовал большинство в Раде. Оказалось, майданные массы готовы были за любого кандидата партии Зеленского проголосовать, и его неизвестность иногда была даже плюсом – ни с чем не ассоциируется, ни с извратившей майдан прежней властью, ни со “зловещими временами Януковича” (должно же что-то оправдывать Майдан). Давно на Украине такой монополии у президента не было, но неизвестно, знает ли Зеленский, что делать с этой с этой монополией и какие советники будут нашептывать ему шаги.



В целом Партия Зеленского получит необходимое большинство в новом парламенте. А для принятия решений требуется всего 226 голосов. Теперь коалиция уже не нужна – как заметил журналист Ляшенко, доминирование по образу и подобию "Единой России": У Зеленского будет свой премьер, свой спикер и свой генпрокурор, все остальные партии могут идти в оппозицию.





При этом главной оппозиционной силой в Украине становится "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая набирает 13% голосов. У партии Виктора Медведчука будет в новой Раде около 43 мест. И здесь вспоминаются отгрызанные блоком Мураева-Вилкула проценты.

Мастодонты политики, Партии Порошенко и Тимошенко получают чуть выше 8%. Хотя вроде недавно числились главными участниками и абсолютными гегемонами любых майданных явлений и вообще украинской политики.

Некоторые политологи пишут, что воскресным голосованием украинцы фактически признали роковую ошибку 5-летней давности, но так, чтобы не расписаться в этом публично: массово убирая из пространства примелькавшихся старых политиков, часто побеждали те, у кого никакая политическая биография, по принципу - кандидат не принадлежал ни к одной из партий прошлых лет.

Тот же Ляшенко в заключительном слове по итогам выборов пишет: “теперь Зеленский может ненадолго почувствовать себя Путиным. В его руках – вся законодательная и исполнительная власть. Получится у него что-то путное? Конечно, нет. Но зато будет весело. Минувшие 5 лет было страшно. А теперь будет весело.” Здесь мы с ним почти согласимся – по-моему, было и страшно, и весело, а будет, похоже, “и весело, и страшно”.

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