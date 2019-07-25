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опубликовано редакцией на Переводике 25.07.19 02:43
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Российская ловушка контроля над вооружениями

Всякий раз  когда Москва говорит о сохранении мира посредством контроля над вооружениями, мы должны знать  - она лжет

Illustration on missile negotiations with Russia by Alexander Hunter/The Washington Times

Иллюстрация к  переговорам с Россией  о ракетах. Alexander Hunter/The Washington Times 

By Peter Vincent Pry - - Monday, July 22, 2019

Peter Vincent Pry (Питер Винсент Прай) занимал должность начальника штаба Комиссии ЭМИ* Конгресса и в ЦРУ.

* “Комиссия Конгресса по оценке угрозы Соединенным Штатам  от ЭМИ-атаки”.


Психиатры  выявляют лжецов с помощью определенных «подсказок» - движения глаз, положения  тела, повторения вопросов, чтобы выиграть время и придумать ложь.

Всякий раз, когда Москва начинает говорить о сохранении мира во всем мире посредством контроля над вооружениями, мы, из многолетнего опыта, должны знать  - они лгут.

Действительно, предложения России  по  контролю над вооружениями являются отличным «показателем» того, какое оружие США не следует ограничивать или уничтожать. Контроль над вооружениями для России - это инструмент агрессии, используемый Москвой для разоружения Соединенных Штатов,  при этом сама Москва жульничает с договорами ради достижения стратегического преимущества.

17 июля,  заместитель министра иностранных дел  России Сергей Рябков заявил на встрече с  делегацией США в Женеве, Швейцария (на встрече предполагалось обсудить  продление и расширение нового Договора о сокращении стратегических вооружений  - СНВ), что «любое гипотетически возможно новое соглашение или договор с Соединенными Штатами в сфере контроля над вооружениями обязательно должны ограничивать возможности США по противоракетной обороне.

Или, как  озаглавила  свое сообщение  российская служба новостей «Спутник»: «Новый договор СНВ должен связывать контроль над наступательными  вооружениями с оборонительными стратегическими угрозами» (17 июля 2019 года).

Другими словами, если Соединенные Штаты хотят продолжения Договора СНВ (который якобы ограничивает российские ядерные ракеты и бомбардировщики большой дальности), Соединенные Штаты должны сократить  или ликвидировать противоракетную оборону Америки и НАТО.

Чего  Москва  особенно хочет  получить - так  это гарантии того  что трамповские Космические силы (Space Force) США   не воскресят Стратегическую оборонную инициативу президента Рональда Рейгана и космическую  ПРО чтобы защитить Америку и НАТО от российской ядерной агрессии.  

Так что Россия,  сама того не желая, прямо  сказала нам в Женеве, что лучший способ для США и НАТО сдержать и  отразить российскую ядерную агрессию - это как можно скорее создать космическую противоракетную оборону.  

Смотрящие на мир через розовые очки  неисправимые оптимисты в Государственном департаменте и в Ассоциации по контролю над вооружениями по-дурацки полагают, что Россия действительно чувствует "угрозу" со  стороны американской космической и другой противоракетной обороны, так как защита народов Америки и европейских стран НАТО подрывает основные положения доктрины взаимного гарантированного  уничтожения (Mutual Assured Destruction - MAD).

Но Москва сама  никогда не верила в принцип MAD.  

Москва использовала Договор по противоракетной обороне (ПРО), для  того чтобы взаимное гарантированное уничтожение не было «взаимным». Договор по ПРО оставил американцев незащищенными от ядерного уничтожения - в то время как  система ПРО Москвы сегодня защищает европейскую Россию, где проживает большая часть ее населения.

Впоследствии Москва нарушила  Договор по ПРО, развернув общенациональную оборону, состоящую из тысяч ракет класса "земля-воздух", способных перехватывать всё - ракеты, крылатые ракеты и бомбардировщики.  

Соединенные Штаты демонтировали свою систему ПРО в 1975 году, возродив в 2002 году  крайне недостаточную, «упрощенную до нельзя» национальную противоракетную оборону, в  отношении которой есть сомнения что она сможет защитить американцев от угроз даже из Северной Кореи.   

В Москве опасаются, что президент  Трамп развернет противоракетную оборону космического базирования, которая будет очень эффективной, и разрушит планы России выиграть ядерную войну.

Например, посол Генри Купер, бывший директор (SDI - Strategic Defense Initiative - Стратегическая оборонная инициатива - СОИ), предлагает развернуть Brilliant Pebbles, противоракетную оборону космического базирования, отмененную президентом Клинтоном. Brilliant Pebbles обойдется в 20 миллиардов долларов, может защитить Америку от сотен ядерных ракет, выпущенных Россией, Китаем, Северной Кореей или Ираном  и её развертывание может быть начато на втором сроке правления администрации Трампа.

Разоружающий первый ядерный удар России по американским ракетам и бомбардировщикам преследует очень серьезные цели - он стремится уничтожить 90 процентов стратегических сил США. Даже если противоракетная оборона США будет успешной лишь частично - снижение первого удара из России или Китая на 10-20 процентов - это очень существенно снизит эффективность первого удара и значительно усилит сдерживание.   

В Женеве "высшим дипломатическим  приоритетом России является предотвращение  того, чтобы Космические силы США стали космическим ракетным щитом против возможностей  Москвы нанести первый [обезоруживающий] ядерный удар. 

Почему мы в Женеве просим Россию продлить новый договор СНВ? Разве мы ничему не научились из  долгой истории мошенничества Москвы с соглашениями о контроле над вооружениями? (См. «Дело против контроля над вооружениями» RealClearDefense.com, 24 июня 2019 года.)

Государственный департамент утверждает, что Россия соблюдает новый договор СНВ. Но откуда они знают?  

В отчете Heritage Foundation «New START: Potemkin Village Verification» (24 июня 2010 г.)  абсолютно правильно говориться: 

«Режим нового договора СНВ недостаточен для обнаружения крупномасштабного мошенничества  Российской Федерации. Как показывает прошлый опыт, неадекватные меры проверки могут быть использованы ... Россия ...  может развернуть гораздо больше боеголовок и ракет, чем это предусмотрено договором, с небольшим риском обнаружения».

Например:

• Новые инспекции СНВ (18 в год) ограничиваются объявленными  местами размещения ракет и бомбардировщиков.

• «Инспекционные проверки с краткосрочным уведомлением  практически отменены, что дает больше времени для сокрытия или удаления  объектов [подлежащих проверке] с места инспекции».

• В рамках нового СНВ «нет ограничений по размеру [российских] ракетных баз… Теперь вся страна может быть [мобильной] ракетной базой ».

•« Проверка фактических ... развернутых боеголовок баллистических ракет значительно усложняется из-за отмены ограничений СНВ в отношении размера и мощности ... баллистических ракет и снятия всех ограничений по количеству боеголовок, которые могут быть испытаны на баллистических ракетах и ​​дислоцированных на  бомбардировщиках».

• В рамках нового СНВ« вполне законно шифровать телеметрию для каждого летного испытания ».

• Новый СНВ «позволяет проверяемой стороне размещать [маскировочные]  покрытия на возвращающихся транспортных средствах», которыми Россия раньше препятствовала «визуальному подсчету количества фактически развернутых транспортных средств» с ракетами.            

Президент Трамп, Америке не нужен еще один бесполезный договор о контроле над вооружениями с Россией, Китаем, Северной Кореей или Ираном. Нам нужна космическая противоракетная оборона, такая как Brilliant Pebbles.

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теги: США  
   
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