Российская ловушка контроля над вооружениями

Всякий раз когда Москва говорит о сохранении мира посредством контроля над вооружениями, мы должны знать - она лжет

Иллюстрация к переговорам с Россией о ракетах. Alexander Hunter/The Washington Times

By Peter Vincent Pry - - Monday, July 22, 2019

Peter Vincent Pry (Питер Винсент Прай) занимал должность начальника штаба Комиссии ЭМИ* Конгресса и в ЦРУ.

* “Комиссия Конгресса по оценке угрозы Соединенным Штатам от ЭМИ-атаки”.

Психиатры выявляют лжецов с помощью определенных «подсказок» - движения глаз, положения тела, повторения вопросов, чтобы выиграть время и придумать ложь.

Всякий раз, когда Москва начинает говорить о сохранении мира во всем мире посредством контроля над вооружениями, мы, из многолетнего опыта, должны знать - они лгут.

Действительно, предложения России по контролю над вооружениями являются отличным «показателем» того, какое оружие США не следует ограничивать или уничтожать. Контроль над вооружениями для России - это инструмент агрессии, используемый Москвой для разоружения Соединенных Штатов, при этом сама Москва жульничает с договорами ради достижения стратегического преимущества.

17 июля, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил на встрече с делегацией США в Женеве, Швейцария (на встрече предполагалось обсудить продление и расширение нового Договора о сокращении стратегических вооружений - СНВ), что «любое гипотетически возможно новое соглашение или договор с Соединенными Штатами в сфере контроля над вооружениями обязательно должны ограничивать возможности США по противоракетной обороне.

Или, как озаглавила свое сообщение российская служба новостей «Спутник»: «Новый договор СНВ должен связывать контроль над наступательными вооружениями с оборонительными стратегическими угрозами» (17 июля 2019 года).

Другими словами, если Соединенные Штаты хотят продолжения Договора СНВ (который якобы ограничивает российские ядерные ракеты и бомбардировщики большой дальности), Соединенные Штаты должны сократить или ликвидировать противоракетную оборону Америки и НАТО.

Чего Москва особенно хочет получить - так это гарантии того что трамповские Космические силы (Space Force) США не воскресят Стратегическую оборонную инициативу президента Рональда Рейгана и космическую ПРО чтобы защитить Америку и НАТО от российской ядерной агрессии.

Так что Россия, сама того не желая, прямо сказала нам в Женеве, что лучший способ для США и НАТО сдержать и отразить российскую ядерную агрессию - это как можно скорее создать космическую противоракетную оборону.

Смотрящие на мир через розовые очки неисправимые оптимисты в Государственном департаменте и в Ассоциации по контролю над вооружениями по-дурацки полагают, что Россия действительно чувствует "угрозу" со стороны американской космической и другой противоракетной обороны, так как защита народов Америки и европейских стран НАТО подрывает основные положения доктрины взаимного гарантированного уничтожения (Mutual Assured Destruction - MAD).

Но Москва сама никогда не верила в принцип MAD.

Москва использовала Договор по противоракетной обороне (ПРО), для того чтобы взаимное гарантированное уничтожение не было «взаимным». Договор по ПРО оставил американцев незащищенными от ядерного уничтожения - в то время как система ПРО Москвы сегодня защищает европейскую Россию, где проживает большая часть ее населения.

Впоследствии Москва нарушила Договор по ПРО, развернув общенациональную оборону, состоящую из тысяч ракет класса "земля-воздух", способных перехватывать всё - ракеты, крылатые ракеты и бомбардировщики.

Соединенные Штаты демонтировали свою систему ПРО в 1975 году, возродив в 2002 году крайне недостаточную, «упрощенную до нельзя» национальную противоракетную оборону, в отношении которой есть сомнения что она сможет защитить американцев от угроз даже из Северной Кореи.

В Москве опасаются, что президент Трамп развернет противоракетную оборону космического базирования, которая будет очень эффективной, и разрушит планы России выиграть ядерную войну.

Например, посол Генри Купер, бывший директор (SDI - Strategic Defense Initiative - Стратегическая оборонная инициатива - СОИ), предлагает развернуть Brilliant Pebbles, противоракетную оборону космического базирования, отмененную президентом Клинтоном. Brilliant Pebbles обойдется в 20 миллиардов долларов, может защитить Америку от сотен ядерных ракет, выпущенных Россией, Китаем, Северной Кореей или Ираном и её развертывание может быть начато на втором сроке правления администрации Трампа.

Разоружающий первый ядерный удар России по американским ракетам и бомбардировщикам преследует очень серьезные цели - он стремится уничтожить 90 процентов стратегических сил США. Даже если противоракетная оборона США будет успешной лишь частично - снижение первого удара из России или Китая на 10-20 процентов - это очень существенно снизит эффективность первого удара и значительно усилит сдерживание.

В Женеве "высшим дипломатическим приоритетом России является предотвращение того, чтобы Космические силы США стали космическим ракетным щитом против возможностей Москвы нанести первый [обезоруживающий] ядерный удар.

Почему мы в Женеве просим Россию продлить новый договор СНВ? Разве мы ничему не научились из долгой истории мошенничества Москвы с соглашениями о контроле над вооружениями? (См. «Дело против контроля над вооружениями» RealClearDefense.com, 24 июня 2019 года.)

Государственный департамент утверждает, что Россия соблюдает новый договор СНВ. Но откуда они знают?

В отчете Heritage Foundation «New START: Potemkin Village Verification» (24 июня 2010 г.) абсолютно правильно говориться:

«Режим нового договора СНВ недостаточен для обнаружения крупномасштабного мошенничества Российской Федерации. Как показывает прошлый опыт, неадекватные меры проверки могут быть использованы ... Россия ... может развернуть гораздо больше боеголовок и ракет, чем это предусмотрено договором, с небольшим риском обнаружения».

Например:

• Новые инспекции СНВ (18 в год) ограничиваются объявленными местами размещения ракет и бомбардировщиков.

• «Инспекционные проверки с краткосрочным уведомлением практически отменены, что дает больше времени для сокрытия или удаления объектов [подлежащих проверке] с места инспекции».

• В рамках нового СНВ «нет ограничений по размеру [российских] ракетных баз… Теперь вся страна может быть [мобильной] ракетной базой ».

•« Проверка фактических ... развернутых боеголовок баллистических ракет значительно усложняется из-за отмены ограничений СНВ в отношении размера и мощности ... баллистических ракет и снятия всех ограничений по количеству боеголовок, которые могут быть испытаны на баллистических ракетах и ​​дислоцированных на бомбардировщиках».

• В рамках нового СНВ« вполне законно шифровать телеметрию для каждого летного испытания ».

• Новый СНВ «позволяет проверяемой стороне размещать [маскировочные] покрытия на возвращающихся транспортных средствах», которыми Россия раньше препятствовала «визуальному подсчету количества фактически развернутых транспортных средств» с ракетами.

Президент Трамп, Америке не нужен еще один бесполезный договор о контроле над вооружениями с Россией, Китаем, Северной Кореей или Ираном. Нам нужна космическая противоракетная оборона, такая как Brilliant Pebbles.

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