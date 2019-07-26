Нефтяная свара путинских союзников вылилась на всеобщее обозрение

Andrew Osborn JULY 25, 2019

МОСКВА (Рейтер) - Поиск виноватого в скандале с загрязнением российской нефти расколол “ближний круг” президента Владимира Путина.

Архивное фото: Президент России Владимир Путин встречается с главой российской нефтяной монополии Транснефть Николаем Токаревым в Москве, Россия, 30 апреля 2019 года. Спутник / Алексей Дружинин / Кремль/ REUTERS

Игорь Сечин, глава Роснефти, крупнейшей в мире публичной нефтяной компании и Николай Токарев, глава «Транснефти», крупнейшей в мире трубопроводной сети, втянуты в необычно публичный и ожесточенный спор по поводу реакции их компаний на загрязнение российского трубопровода «Дружба», эпизод, который нарушил экспорт и запятнал имидж Москвы как надежного поставщика энергоносителей.

Сечин и Токарев более десяти лет ссорились из-за всего, - от тарифов до поставок китайской нефти. Однако, по словам двух правительственных источников, жесткий и публичный характер их последнего столкновения является чем-то новым и ставит Путина в сложное положение, поскольку оба они, на протяжении десятилетий, были частью круга его лоялистов

Публично Путин остается в стороне, в то время когда эти два человека ведут словесную войну, выпуская пресс-релизы, бросая друг другу обвинения в предательстве и некомпетентности.

«Ситуация осложняется тем, что они оба друзья Путина. Вот почему Путин не хочет принимать чью-либо сторону», - сказал один из правительственных источников, который отказался назвать себя из-за деликатности вопроса.

Татьяна Становая, руководитель аналитической компании R.Politik, сказала, что политика невмешательства Путина также отражает изменение в его подходе к управлению Россией, стремление дистанцироваться от некоторых внутренних вопросов и вместо этого сосредоточиться на международных делах.

«Система Путина все еще существует, но Путин уже вне её, так как он ушел в геополитику», - сказала Становая. «А без него все передрались между собой»

Кремль отрицает, что Путин большую часть своего времени занимается международными делами. Он не ответил на вопросы о характере спора или о том, почему Путин не вмешался в него. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что скандал был корпоративным вопросом, и Путину в него ввязываться ни к чему.

Представители «Роснефти» и «Транснефти» не ответили на вопросы о характере их спора или о том, считают ли они, что Путин должен выступить посредником. Посланные по электронной почте Сечину и Токареву просьбы о комментариях остались без ответа.

Третий источник в правительстве сказал, что, по его мнению, Путин позволил спору разгореться, потому что это помогло отвлечь внимание от центрального вопроса оставшегося без ответа: кто виноват в грязном нефтяном скандале.

Россия все еще изучает вопрос о том, как «Дружба», самый длинный в мире нефтепровод советской эпохи, идущий из России в Европу был загрязнен органическим хлоридом, химическим веществом, используемым для ускорения добычи нефти, которое может повредить оборудование для переработки.

С тех пор как загрязнение было выявлено в апреле, «Роснефть» успела публично обвинить «Транснефть» в том, что та тянет с ответом и до сих пор не разработала по предотвращению повторения случившегося, в то время как «Транснефть» обвинила «Роснефть» в искажении фактов и необоснованных претензиях на компенсацию.

«Транснефти», если она хочет подвести черту под скандалом и договориться о компенсационных сделках с Роснефтью и другими производителями нефти, нужно договориться о перемирии с ее крупнейшим заказчиком, .

В начале этого месяца скандал достиг рекордной отметки, когда «Транснефть» сократила приемку нефти у «Роснефти», снизив тем самым добычу нефти в России до трехлетнего минимума. Правда министр энергетики Александр Новак заявил на прошлой неделе, что с тех пор ограничения были сняты, а уровень добычи нефти восстановлен.

Инсайдеры

Путин познакомился с 58-летним Сечиным, когда они оба работали в мэрии Санкт-Петербурга в начале 1990-х годов. Когда Путин позже переехал в Москву, чтобы работать в администрации президента, Сечин переехал тоже.

«Мне он понравился», - сказал Путин авторам книги о его жизни.

Изначально Сечин держался в тени. В телеграмме посольства США 2008 года, опубликованной Wikileaks, отмечалось, что: «В течение большей части первого срока Путина Сечин был настолько малозаметен, что про него шутили, что на самом деле его не существует, что это некий городской миф, чудовище, изобретенное Кремлем для внушения страха».

Восемь лет спустя участие Сечина в полицейской спецоперации, приведшей к тому, что тогдашнего министра экономики посадили в тюрьму за взятки, укрепило его репутацию безжалостного бизнесмена.

Токарев работал с Путиным в КГБ в Восточной Германии в 1980-х годах.

ФОТОГРАФИЯ: Президент России Владимир Путин (2-й справа), президент Транснефти Николай Токарев (2-й слева) и генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов (справа) посещают бывшего руководителя разведывательной группы КГБ в Дрездене Лазаря Матвеева в Москве, Россия, 8 мая, 2017. Спутник / Алексей Никольский / Кремль через REUTERS

На вечеринке по случаю дня рождения в 2017 году Лазаря Матвеева, их бывшего руководителя КГБ в Восточной Германии, Путин сказал собравшимся, что работа с Матвеевым была отличной школой жизни для него и Токарева, эти слова прозвучали в в телевизионном репортаже, выпущенном Кремлем.

Некоторые аналитики говорят, что публичная вражда между Сечиным и Токаревым является симптомом длительного периода неопределенности, который продлится до 2024 года, когда Путин должен уйти в отставку. Они говорят, что люди будут бороться за свои позиции, а борьба за влияние станет ещё более выраженной.

«Это политическая игра в “стулья с музыкой” (детская игра под музыку, когда дети бросаются занимать стулья, которых на один меньше, чем играющих, примечание переводчика, perevodika.ru)», - сказал Крис Уифер, партнер-основатель московского политического и экономического консалтинга Macro-Advisory.

«Люди хотят быть уверены, что когда в 2024 году музыка прекратится, они не просто будут стоять у правильного стула, а сидят в самом удобном кресле».

Архивное фото: Президент России Владимир Путин и руководитель Роснефти Игорь Сечин принимают участие в церемонии подписания документов на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме

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