Раскрыта схема "крышевания" российских банков сотрудниками ФСБ: чекисты брали процент с обнала

31 июля 2019 г.

Руководство управления "К" ФСБ России, которое отвечает за банковский сектор, годами крышевало российскую банковскую отрасль.

Полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взяток и мошенничестве, а также его сослуживцы искусственно продлевали жизнь многим рухнувшим банкам РФ, предлагая банкирам решить их проблемы за деньги. Их работа была встроена в действовавшую по всей стране систему обналичивания, но неожиданно закончилась арестом - весной высокопоставленный полковник и двое его бывших коллег оказались в СИЗО. При обысках у них было найдено 12 млрд рублейденьгами и драгоценностями.

О том, как был устроен этот бизнес, говорится в совместном расследовании "Проекта" и The Bell.

Банкиры рассказали, что в схеме, помимо высокопоставленных офицеров ФСБ, участвовали менеджеры Агентства по страхованию вкладов (АСВ), юристы, связанные со спецслужбами, и обнальщики.

Близкий к ФСБ источник рассказал, что у управления "К" было две схемы работы с банками: процент от выведенных средств в размере 0,1-0,2% от объема операции или фиксированные взятки и откаты за конкретные нарушения. Бывший совладелец банка с отозванной лицензией отметил, что банки, которые занимались обналом, платили управлению "абонентскую плату".

Для получения процентов в банк назначали "подкрышника" - офицера ФСБ/КГБ в отставке, чаще всего на должность главы службы экономической безопасности. Таким образом спецслужбы могли держать под контролем денежные потоки, а также собирать информацию о рынке.

Кроме того, заниматься обналом управлению "К" под управлением Ивана Ткачева помогали региональные подразделения ФСБ. Особенно активно "работа" велась в южных регионах России, где велика доля "серого" бизнеса, и получить наличные всегда было проще и дешевле.

Ну, а перевозили наличные в Москву сотрудники спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ РФ. "Брали больничный, а машину якобы отправляли на техобслуживание". Как отмечается в расследовании, Черкалину и его коллегам приходилось взаимодействовать с управлением собственной безопасности ФСБ.

"Проект" приводит свидетельства бывших банкиров, которые в той или иной мере подвергались давлению со стороны офицеров ФСБ, а также рассказывает о так называемых "обнальщиках" - банкирах, сотрудничавших с ФСБ. В их числе называются имена Евгения Двоскина, которого информагентство Bloomberg называло "ключевой фигурой в обналичке", и бывшего совладельца "Кредитимпэксбанка" Алексея Куликова, осужденного за мошенничество. Утверждается, что этот банк, активный в сфере обналичивания средств в 2000-е годы, также контролировали офицеры ФСБ.

Утверждается также, что банковское управление ФСБ не только контролировало рынок обналичивания, - его сотрудники предлагали "покровительство" руководителям российских банков за финансовое вознаграждение. Об этом применительно к Черкалину рассказал, в частности, бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин.

При этом связь с ФСБ не гарантировала банкам безопасность. Рухнувшими банками занималось АСВ: они возвращали "зависшие" деньги. Бывший замглавы агентства Валерий Мирошников был знаком с Черкалиным, на одной из встреч они обсуждали, "в какой из обанкроченных банков каких конкурсных управляющих назначить".

После задержания Черкалина Мирошников уехал из России, АСВ сообщило о его отставке, но не указало причин. Мирошников владеет в России недвижимостью на сумму в один миллиард рублей, подчеркивается в расследовании, на которое ссылается телеканал "Дождь".

Бывший владелец Межпромбанка Сергей Пугачев утверждает, что Мирошников был главой организованной группы, они вымогали у него 350 миллионов долларов, угрожая убийством. Кроме того, бывший совладелец финансовой группы "Лайф" Александр Железняк рассказал, что у него вымогали долю для того, чтобы "две птицы" закрыли преследование акционеров. Такое прозвище было у генпрокурора Юрия Чайки и бывшего главы экономической службы ФСБ Виктора Воронина.

Кирилла Черкалина и двоих его подчиненных задержали в апреле 2019 года, еще двух фигурантов дела, бывшего председателя правления банка "Еврофинанс" Владимира Столяренко и его зама Александр Бондаренко, объявили в международный розыск. Черкалина обвиняют в получении взяток в размере 850 тысяч долларов, а также в мошенничестве на 490 миллионов рублей.

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