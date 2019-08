архив



опубликовано редакцией на Переводике 02.08.19 00:40

"The Daily Beast о связях "поставщика девушек" Петра Листермана с Джеффри Эпштейном" Израиль - 31 июля 2019 г. The Daily Beast о связях "поставщика девушек" Петра Листермана с Джеффри Эпштейном 31 июля 2019 г., "По тонким чертам лица Кристины Гончаровой промелькнуло отвращение, когда она услышала имя Петра Листермана. В Одессе, элегантном черноморском курортном городе Украины, любое местное модельное агентство и любой организатор конкурсов красоты знает Листермана, человека, который всегда пытается нанять российских и украинских моделей в свои VIP эскорт-агентства. У 24-летней Гончаровой имя Листермана вызывает целую бурю ассоциаций с сомнительными персонажами с большими деньгами, которые обращаются с девочками-подростками, как если бы они были животными в зоомагазине", – пишет журналист The Daily Beast Анна Немцова. "Еще в 2016 году источники, знакомые с бизнесом в сфере красоты, не были удивлены, увидев сообщение в полной сплетен Page Six газеты New York Post, связывающее Листермана с Джеффри Эпштейном: "Вместо того, чтобы отправлять своих помощников шерстить местные средние школы, миллиардер-финансист – и зарегистрированный сексуальный преступник – импортирует себе подружек из России". В статье говорилось, что Листермана видели в квартире Эпштейна (...)", – передает The Daily Beast. – В настоящее время Эпштейн содержится в федеральной тюрьме на Манхэттене, и ему грозит до 45 лет тюрьмы за растление и торговлю несовершеннолетними. И Листерман, как представляется, испугался, как только мы начали задавать вопросы". "В начале этого месяца в Одессу съехались знаменитости со всего мира на 10-й ежегодный Одесский международный кинофестиваль. В мероприятиях Fashion Weekend принимали участие молодые украинские модели, с фотосессиями на пляже. И, конечно же, появился Листерман. Мы обнаружили его выпивающим в компании нескольких молодых женщин у бассейна в отеле Palace Del Mar. (...) Когда его спросили о его отношениях с Эпштейном, Листерман попытался перевести свою деятельность в шутку: "Я придумал мифы и сказки, чтобы развлекать людей", – заявил Листерман The Daily Beast. Но когда его попросили пояснить подробности предполагаемого трафика моделей-подростков, он отказался отвечать и впоследствии заблокировал журналиста на своих страницах в Instagram и Facebook". "(...) Листерман, гражданин России, (...) часто хвастался своим делом на российском телевидении, называя женщин, которых он связывал с богатыми мужчинами, "цыпочками" или "тёлками" (...) Он также назвал женщин своим "мохнатым золотом", намекая на волосы на лобке. Вот как он описывал тип, который он ищет, в интервью российскому таблоиду "Комсомольская правда" во время своего визита в сибирский город Красноярск в 2009 году: "Моим голливудским клиентам и олигархам надоели москвички, европейки и американские эмансипированные женщины, похожие на роботов. Всем надоели такие злые женщины, они хотят нежных и романтических!" "Российские и украинские организаторы конкурсов красоты стараются дистанцироваться от Листермана, словно от заразной инфекции, – говорится в статье. – Ранее в этом году Листерман был замечен у фешенебельного концертного зала "Барвиха" в Москве прямо перед конкурсом красоты "Мисс Россия 2019". "Скандального сводника" "и на порог не пустили", писала "Комсомольская правда". "В начале 2000-х годов в гламурном московском мире диких нефтяных денег нефть приняли циничную философию "дяди Пети", как иногда называют Листермана: " Бог создал этот мир таким. 50 процентов людей в мире, которые сразу готовы продать себя с потрохами, а 50 процентов других просто притворяются, а втихаря согласны все", – заметил он в одном из своих интервью. "В фильме 2007 года "Глянец" Андрея Кончаловского сводника, образ которого, по-видимому, списан с Листермана, зовут Петя. Он проверяет, достаточно ли мягки и гибки ноги у молодых женщин, прежде чем отправить их на рассмотрение в качестве любовниц "очень серьезному клиенту на Сардинии". Одна из моделей, которых Петя продает английскому лорду – девственница", – напоминает издание. "Татьяна Савченко, основательница первой в Одессе школы моделей, долгие годы смотрела, как настоящий Листерман обхаживает ее учениц на модных показах и конкурсах красоты. "Я слышала, что он подходил к женщинам в нашем агентстве со своим обычным: "Эй, красотка, у меня есть клиент для тебя!" – рассказала Савченко газете The Daily Beast. – Потребовалось много труда, чтобы не дать ему заманить наших подростков-моделей в его ловушки". "Гончарова, которая была одной из учениц Савченко, (...) в недавнем интервью The Daily Beast рассказала, что "всемирно известный продавец молодых моделей олигархам" – Листерман – годами отправлял ей сообщения "Как дела, будущая невеста?" Молодая модель выиграла конкурс Miss Teen Ukraine в 2010 году, и ее мечта сбылась: ее пригласили принять участие в Miss Teen World в Хьюстоне. Именно тогда она получила первое сообщение со словами "Привет, красавица" от Листермана, который хотел встретиться с ней. Ей было 14 лет". "Мне хватило ума отказать ему, когда я была несовершеннолетней, но многие девушки ищут возможности встретиться с ним, ответить "да" на его предложения, поскольку он платит им гораздо больше, чем 300 евро [334 доллара] – средняя плата, которую мы получаем в день, работая профессиональными моделями в Европе", – говорит она. Но Листерман был упорен. В 2016 году он отправлял ей личные сообщения на Facebook каждые несколько месяцев. (...) В 2017 году Гончарова победила в конкурсе моделей от 20 стран мира Miss Tourism International. (...) Когда она, дочь модели, в пятилетнем возрасте пришла в школу Савченко, Savrox Models, ее первой учительницей была не кто иная, как Александра Николаенко, которая выиграла конкурс "Мисс Украина" в 2001 году. Позже та же Николаенко встретила друга Дональда Трампа, владельца казино и отелей Фила Раффина. "Украинские модели и американские миллиардеры находили путь друг к другу на конкурсах красоты, – рассказала The Daily Beast Савченко, которая встречалась с Трампом и Раффином на нескольких международных конкурсах. – Не все нуждались в услугах Листермана". "Савченко поехала на свадьбу Николаенко и Раффина в Мар-а-Лаго и хорошо помнит свою встречу с будущим президентом США: "Дональд обхватил меня за талию и нашептывал комплименты, которые заставили меня покраснеть", – пишет The Daily Beast. (...) Когда управляющего организатора конкурса красоты "Мисс Украина – Вселенная" Алексея Дивеева-Церковного спросили о Листермане и Эпштейне, он неодобрительно покачал головой. "Говорить со мной об охоте Листермана за девочками – это все равно, что говорить о порнофильмах с экспертом фестиваля артхаусного кино, – сказал Дивеев-Церковный. – Листерман преследовал меня, пытаясь подружиться, долгое время, так как организуемый нами конкурс красоты – ? 1 на Украине". "(...) Борис Немцов, убитый в 2015 году оппозиционный политик и критик Владимира Путина, упоминает Листермана в своей книге "Исповедь бунтаря", – пишет газета. – Вскоре после первого избрания Путина в 2000 году Немцов, в то время еще член российского парламента, остановился в одном отеле с Путиным и бизнесменом Владимиром Потаниным на французском горнолыжном курорте Куршевель. "Мы спускаемся вниз, и тут я вижу длинноногих девушек – человек десять. Мы с Потаниным в шоке проходим мимо. Оказывается, девушек привез известный "промоутер" Петя Листерман". Немцов спросил Листермана, зачем тот привел девушек в отель. "Ну, вы же тоже мужики, в конце концов", – ответил Листерман, полагая, что это все объясняет". "Промоутер" хвастался в многочисленных интервью о том, что нашел среди российских моделей жен для знаменитостей, утверждая, что через него своих супруг встретили футболист-чемпион Криштиану Роналду и звезда НХЛ Алекс Овечкин. Он утверждал, что у него контракт с Татьяной Ахмедовой на половину того, что она получит в ходе бракоразводного процесса после того, как он представил е миллиардеру Фархаду Ахмедову. Ни одна из этих претензий не была подкреплена никакими деталями. (...) "Бизнес Листермана, конечно, не только о браке – мы знаем, что существует международный рынок моделей, поставляемых в эскорты в казино, на яхты и на курорты", – рассказала Савченко The Daily Beast. "Сомнительно, чтобы кто-то из россиянок или украинок, которых Page Six заметил около Эпштейна, был там для того, чтобы стать его спутницей жизни", – пишет издание.



