архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 02.08.19 03:16 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Haaretz.com”,

"Aliyah Numbers Surge, Fueled by Wave of Russian Immigration to Israel" Израиль - 01 августа 2019 г. Резкий рост алии в Израиль почти полностью вызван волной иммигрантов из России Тем временем число евреев, переезжающих в Израиль из США и Франции, согласно данным Еврейского агентства, продолжает сокращаться Judy Maltz Иммигранты из Франции прибывают в Израиль, 21 июня 2018 года. ДЖЕК ГУЭЗ / АФП

Согласно внутренним данным Еврейского агентства, иммиграция в Израиль, в первой половине 2019 года, выросла более чем на четверть, почти полностью за счет продолжающегося роста алии из России, Во всем 2018 году иммиграция показала скромный прирост в 5 процентов. Увеличение числа людей, переехавших в Израиль из России в период с января по июнь, на 73 процента более чем компенсировало снижение числа алии из многих других стран, особенно из Франции и Соединенных Штатов. Действительно, “русские” составили более половины (51%) от общего числа иммигрантов. В 2018 году рост эмиграции из России составил чуть менее 50 процентов. Цифры показывают, что за первые шесть месяцев 2019 года в Израиль иммигрировали 16 019 человек со всего мира - на 28 процентов больше, чем за тот же период в 2018 году. Это включает 616 членов общины Фалашмура, потомков эфиопских евреев, которых заставили принять христианство, алия которых была приостановлена ​​на несколько лет. Если исключить общину Фалашмура, то показатели алии за полугодие выросли на 23 процента. Согласно израильскому Закону о возвращении, человек должен иметь хотя бы одного прародителя-еврея, быть женатым на еврейке или обращен в авторитетной еврейской общине, чтобы иметь право на алию. Галаха (еврейский закон) определяет человека как еврея, если он или она были рождены от еврейской матери или обращены ортодоксальным раввином, признанным Главным раввинатом Израиля. Из этого следует, что человек не должен быть галахическим евреем, чтобы переехать в Израиль. По данным демографических экспертов, подавляющее большинство иммигрантов, прибывающих из России в последние годы, не являются галахическими евреями. В результате, им не разрешают вступать в брак в Израиле, если они не проходят процесс обращения в иудейскую веру, который большинство [из них] отказывается делать. Примерно 350 000-400 000 русскоязычных израильтян попадают в эту категорию, они составляет непропорционально большую долю эмигрирующих из Израиля в последние годы. В последние годы еще одним ключевым источником иммиграции в Израиль была Украина. Согласно данным Агентства, в период с января по июнь из Украины в страну переехало 3 005 человек - скромный рост на 6 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Как и их российские коллеги, эти украинские иммигранты по большей части не являются галахическими евреями. Между 2013 и 2015 годами Израиль пережил большую волну иммиграции из Франции. Исход был вызван как ростом антисемитских инцидентов, так и депрессией местной экономики. Однако с 2015 года, когда в Израиль переехало около 8000 французских евреев, их число неуклонно сокращалось. Многие французские евреи, которые переехали в Израиль в пиковые годы, с тех пор вернулись во Францию. Трудности с ивритом и с поиском работы, соответствующей их навыкам, были названы основными препятствиями для их успешной интеграции в израильское общество. В прошлом году правительство Израиля по настоянию премьер-министра Биньямина Нетаньяху начало специальную кампанию, направленную на то, чтобы заманить французских евреев обратно в Израиль. Данные Агентства показывают, что такие усилия еще не принесли плодов: в первые шесть месяцев 2019 года алия из Франции сократилась на 23 процента, а число иммигрантов составило 799 человек. Это следует за падением численности, в аналогичных пропорциях, й в 2018 году. Многие британские евреи обдумывают своё будущее в Соединенном Королевстве из-за растущего антисемитизма. Но даже если и так, то Израиль, кажется, не является их пунктом назначения. Данные агентства показывают, что с января по июнь в Израиль переехали 237 британских евреев - всего на пять больше, чем за аналогичный период прошлого года. В течение того же периода покинули Южную Африку и отправились в Израиль - 164 еврея, на 12 процентов больше, чем в первой половине 2018 года. Специальный проект Haaretz недавно обнаружил, что то, что вытесняет евреев или, по крайней мере, заставляет их думать о том, чтобы покинуть Южную Африку, - это глубокая обеспокоенность своим будущим и особенно - будущим своих детей, учитывая состояние местной экономики. В частности, они обеспокоены сокращением возможностей в сфере высшего образования и рабочей силы для белого меньшинства. Данные агентства показывают, что в первой половине 2019 года в Израиль переехало в общей сложности 839 американских евреев - на 11 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это происходит вслед за аналогичным падением численности за весь 2018 год.



статью прочитали: 6 человек Комментарии