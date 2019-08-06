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дата публикации 06.08.19 00:10
скаут: Игорь Львович;
   
 

Bloomberg рассказал об успехах России в дедолларизации

4 августа 2019

Напряжение между Москвой и Вашингтоном растет, и Россия довольно успешно уменьшает роль доллара в своей торговле, пишет Bloomberg. Агентство пришло к такому выводу, проанализировав данные ЦБ за первый квартал.

Детали. Больше всего России удалось увеличить долю евро в торговле с ЕС и Китаем, а с Индией — значительно увеличить долю расчетов за российский импорт (в основном — оружие) в рублях.

  • Китай. По статистике ЦБ, доля доллара в расчетах за российский экспорт в Китай в первом квартале снизилась до 45,7%. Еще в четвертом квартале 2018 года на доллар приходилось больше половины — 54,5%, а в целом за прошлый год — 75,1%. Дедолларизация произошла за счет евро: его доля в расчетах за российский экспорт выросла с 0,7% до 37,6%. Причина у «евроизации» российского экспорта в Китай одна: переход на расчеты в евро экспортеров энергоресурсов из-за угрозы санкций США. Национальные валюты проигрывают евро, потому что российские банки не готовы работать с юанем, а китайские — с рублем. Правда, в начале июня Россия и Китай подписали соглашение о стыковкенациональных аналогов SWIFT (СПФС и CIPS), но до его воплощения еще далеко.

  • Индия. По данным ЦБ, больше 75% российского экспорта в Индию в первом квартале 2019 года оплачивалось в рублях, тогда как в первом квартале прошлого года доля рубля была на уровне 21,3%. Торговый оборот между двумя странами составляет $11 млрд, и три четверти (75%) от общего объема расчетов теперь приходится на рубль. Но на деле эти сделки все еще проходят через долларовое звено, указывал в разговоре с РБК бывший старший советник OFAC Брайан О’Тул: «Если Индия платит России за поставки в рублях, обслуживающие эти сделки индийские банки должны сперва получить эти рубли. Они могут это сделать только через доллар».

  • ЕС. В расчетах с ЕС доля евро близка к тому, чтобы обойти доллар, — по итогам первого квартала год к году она увеличилась с 32% до 42%. А в торговле с Китаем доля европейской валюты за год выросла в десятки раз — с 0,7% в первом квартале 2018 года до 37,6% в первом квартале 2019 года. В целом доля евро в экспортных расчетах России выросла за год на 7,1%, до 21,9%. ЕС и сам хочет уйти от гегемонии доллара. В прошлом году Европейская комиссия разработала план по укреплению глобальной роли евро. Прежде всего Европа хочет отвязать от доллара сделки в энергетическом секторе, а также увеличить ликвидность евровалюты и начать консультации с отраслевыми игроками для поиска способов расширения торговли в евро на рынках металлов, минерального сырья, сельхозтоваров и в транспортном секторе.

Что дальше. Более широкое использование нацвалют поддерживается Евросоюзом и Китаем, но уход от доллара не будет быстрым, считает Минфин. Это прежде всего связано с глобальной исторической ролью доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов.



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теги: Россия  
   
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