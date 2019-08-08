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опубликовано редакцией на Переводике 08.08.19 22:08
скаут: kapperz;
 
 

Ставки на футбол в режиме Live: плюсы и минусы

Что такое ставки в режиме Live? Это возможность сделать ставку непосредственно во время футбольного мачта. Это происходит так: вы смотрите игру, по ходу определяетесь со своей ставкой и делаете ее. Ведь бывают ситуации, когда не успеваешь определиться со ставкой до самого матча или просто нет времени это сделать. 

Сейчас возможность сделать на футбол ставку в режиме лайв есть в любой букмекерской компании в сети Интернет. Остановимся более подробно на достоинствах и недостатках таких ставок.

Достоинства ставок в режиме Live на футбол заключаются в:

1. Возможности заработать быстро. За сравнительно короткий промежуток времени можно неплохо заработать, если сделать ставку в конце матча или угадать следующий гол.

2. Росте коэффициентов. Если вы считаете, что победит определенная команда и уверены в этом, то нужно учитывать, что до начала игры коэффициент на победу будет на более низком уровне, чем в начале матча. Например, до игры коэффициент на победу составлял 1.80, а в результате ничьей где-то на 20 минуте он будет примерно на уровне 2.00.

3. Отсутствии непредвиденных ситуаций. Ведь до начала игры не всегда известен полный основной состав и другая подобная информация. Во время матча вы уже видите реальную картину, таких неожиданностей не будет.

4. Небольшом уровне риска. Вы видите саму игру, можете оценить уровень соперников, проанализировать шансы обеих команд и только потом определить свою ставку.

5. Возможности воспользоваться такой стратегией, как «игра вдогонку».

Недостатки ставок в режиме Live на футбол заключаются в:

    1. Возможности быстро потерять деньги. Раз есть возможность быстрого заработка, то есть и вероятность так же быстро проиграть.
    2. Более низких коэффициентах. В основном букмекерские конторы сознательно понижают значение коэффициентов на такие матчи.
    3. Непредвиденных ситуациях. Букмекерская контора может в любой момент остановить прием ставок на какой-либо матч. Это может случиться даже в середине матча.
    4. Ограниченности выбора. Возможность сделать ставку в режиме Live можно не на все матчи, а чаще всего лишь на наиболее популярные игры.

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