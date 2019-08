архив



опубликовано редакцией на Переводике 29.08.19

"The U.S. isn’t the only country interested in Greenland. Here’s who else has a stake" Канада - 23 августа 2019 г. США - не единственная страна “положившая глаз” на Гренландию By Jessica Vomiero National Online Journalist Global News https://youtu.be/86eBOASXOz4 Видео: президент США Дональд Трамп в среду заявил, что слова датского премьер-министра о том что продажа Гренландии это абсурд были неуместными и не приятными, добавив при этом что приобретение Соединенными Штатами автономной датской территории было просто идеей. На прошлой неделе, президент США Дональд Трамп озадачил весь мир, когда заявил что США могут купить полуавтономную датскую территорию Гренландию, а через несколько дней внезапно отменил встречу с премьер-министром Дании из-за ее отказа продать регион. В то время как сами гренландцы ясно дали понять, что арктический остров не продается, и большинство политических экспертов считают покупку в лучшем случае маловероятной, интерес Трампа к региону может быть вызван рядом факторов. Несколько стран, в том числе основные противники Соединенных Штатов, такие как Китай и Россия, а также другие члены Арктического совета (в который входит и Канада), заинтересованы в Гренландии по причинам, охватывающим и политическую символику и контроль над огромными запасами полезных ископаемых на острове. Гренландия, автономная территория Королевства Дания, расположенная на стыке Северной Атлантики и Северного ледовитого океана, зависит от экономической поддержки Дании. Власти региона занимаются внутренними делами, а Копенгаген заботится об обороне и внешней политике. В течении многих лет остров был базой для американских вооруженных сил, но Микаа Меред, профессор арктической и антарктической геополитики в Школе международных отношений ILERI в Париже, считает, что предложение Трампа имеет гораздо больший геополитический подтекст. Видео: Премьер-министр Дании заявляет, что отмена визита Трампом не повлияет на сотрудничество https://globalnews.ca/video/rd/97ddf2e3-c41c-11e9-aa32-0242ac110005/

«Он хочет послать убедительный месседж, особенно России и Китаю. Он хочет сказать им: «Вы можете рассчитывать на нас в конкуренции в Арктике. Мы не позволим вам быть единственными сверхдержавами, обладающими возможностями в Арктике», -пояснил Меред. Вот кто еще заинтересован в будущем региона и почему: Китай Интерес Китая к судьбе Гренландии вращается вокруг его деловых интересов. Гренландия богата рядом полезных ископаемых, но наибольший интерес, в последнее время, вызывают запасы редкоземельных минералов и урана на острове. Интерес Китая к Гренландии связан с австралийской компанией Greenland Minerals (согласно отчету Forbes). Shenghe Resources Holdings, китайская горнодобывающая компания, является крупнейшим акционером австралийской компании с долей в 11%. Forbes сообщает, что Shenghe является ведущим производителем редкоземельных элементов в Китае и приобрела свою долю в компании Greenland Minerals в качестве потенциального будущего источника ряда элементов, которые будут использоваться в различных технологиях. «Когда речь заходит о Китае, они заинтересованы в Гренландии, а также - в Исландии. Китай нуждается в ресурсах» - добавил Меред. Видео: жители Дании критически относятся к Трампу после того, как он отменил визит https://youtu.be/2sHubePA9AY

В программном документе по геополитике Гренландии, подготовленном Копенгагенским университетом в 2013 году, также отмечается, что китайцы пользуются монополией на добычу минералов, содержащих редкоземельные элементы - группу металлов используемых при производстве повседневных устройств, таких как память компьютера, DVD-диски, аккумуляторы, магниты. и т. д. В 2013 году, тогдашний президент Барак Обама распорядился о накоплении некоторых редкоземельных минералов, а также об открытии шахт, которые были выведены из эксплуатации в результате конкуренции со стороны Китая, говорится в докладе. «Соединенные Штаты и Китай подходят к региону аналогичным образом, ориентируясь на доступ к ресурсам и транзит на рынки. Это означает, что две великие державы объединены в своих интересах быть частью Нового Севера, но это также создает четкую конкуренцию между ними в отношении того, кто к чему получает доступ», - пишут авторы доклада. Кроме того, Меред отмечает, что Китай надеется развивать свое присутствие в Арктике, которая, по его мнению, является новым передним краем международных отношений. Россия Интересы России в будущей Гренландии проистекают прежде всего из военных амбиций и политической символики, пояснил Меред. Он сказал, что одним из вариантов расширения военного присутствия для России является оккупация североатлантических вод, расположенных между Гренландией и Исландией. «Россия [хочет] распространить свою военную мощь и свой военный потенциал по всему миру», - сказал он. Он пояснил, что российский Северный флот базируется на прибрежных островах в Мурманской области России. Единственный способ, которым они могут выбраться из Мурманска, - это пройти через Северную Атлантику, продолжил он, что означает прохождение через ФИР - Фареро-исландский рубеж - подход эпохи холодной войны, определяющий воды между Гренландией и Исландией, а также воды между Соединенными Штатами, Великобританией и Исландией, как «геостратегическую границу» США, пояснил Меред, модифицировали свою военную стратегию, с целью обеспечения того, что Россия не сможет расширить свои военные возможности за пределы своей дислокации в Северном Мурманске. Россия является одной из восьми стран-членов Арктического совета, в который также входят Канада, Королевство Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США. Несколько членов Совета в настоящее время подают заявления о праве собственности на определенные регионы Арктики, как показано на диаграмме Даремского университета. «Когда дело доходит до России, все дело в национальной принадлежности. Россия считает, что Российская Федерация должна простираться как минимум до Северного полюса. Они считают, что эта часть Арктики между их побережьем и Северным полюсом принадлежит им, и они хотят это обеспечить», - сказал он. Канада Канадские интересы на арктическом острове проистекают как из его собственных притязаний на арктическую территорию, так и из-за отношений собственного инуитского населения с инуитским населением, проживающим в Гренландии. Канада является одним из нескольких членов Арктического совета, который в настоящее время претендует на большую долю участия в Арктике, как по транспортным, так и по политическим причинам. С точки зрения транзита, когда лед в Арктике тает, - говорится в отчете Университета Копенгагена, - в Северо-Западном проходе открываются возможности для перемещения товаров. «Поскольку лед Северного Ледовитого океана тает и позволяет транзит в Азию, позиция Гренландии на подходах к Северной Америке станет более важной», - говорится в докладе. «В Арктике Соединенные Штаты особенно сосредоточились на роли доступа в продолжающейся дискуссии с Канадой о том, является ли Северо-Западный проход международными водами или канадскими водами», - говорится в отчете. Видео: Дональд Трамп откладывает поездку в Данию после того, как премьер-министр отклонила предложение купить Гренландию. https://youtu.be/LtxRbzFALlg

Кроме того, символическая связь между Канадой и Гренландией существует через инуитов-канадцев, проживающих на территории Нунавута, отмечает Меред. «Люди в Нунавуте - инуиты, люди в Гренландии - тоже инуиты. Мы уже видели несколько обращений от групп инуитов по обе стороны границы, чтобы добиться большей интеграции. Уже были разговоры, доклады и конференции на эту тему пан-инуитизма», - пояснил Меред. Если бы гипотетически Гренландию продали Соединенным Штатам, это, вероятно, положило бы конец этой дискуссии. Однако он отмечает, что если Гренландия в будущем объявит полную независимость от Дании, призывы к «пани-инуитизму» могут усилиться.