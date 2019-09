архив



опубликовано редакцией на Переводике 26.09.19 03:42 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Wall Street Journal”,

"Impeachment Is What Vladimir Putin Wants" США - 25 сентября 2019 г. Импичмент - это именно то, чего хочет Владимир Путин Поддержка Украины всегда была двухпартийной. Россия стремится подорвать это согласие и разделить американцев. Sept. 25, 2019 Президент России Владимир Путин в Москве, 25 сентября. ФОТО: АЛЕКСЕЙ ДРУЖИНИН / СПУТНИК / КРЕМЛЬ / SHUTTERSTOCK Статья подписана членом палаты представителей Майклом Макколом (респ., Техас), высокопоставленным членом комитета Палаты представителей по иностранным делам, и 18-ю другими членами комитета от республиканцев. Депутаты Палаты представителей объявили, что попытаются привлечь к ответственности президента Трампа за поздравительный телефонный звонок своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Еще до того, как стали известны подробности разговора, демократы ложно обвинили г-на Трампа в том, что он удерживал военную помощь Украине в качестве заложника, пока г-н Зеленский не расследует деятельность [на Украине] бывшего вице-президента Джо Байдена. Для полной прозрачности г-н Трамп вызвался предоставить Конгрессу все соответствующие документы и другую информацию. Еще до того, как эти документы дошли до нашей палаты, спикер Нэнси Пелоси в одностороннем порядке заявила, что президент совершил «серьезное преступление и проступок». Эта партийная атака на президента может иметь далеко идущие последствия для внешней политики и навсегда подорвать уверенность мировых лидеров в возможность говорить свободно и откровенно с любым президентом США. Президентам всегда была гарантирована возможность поговорить наедине с другими мировыми лидерами. Джордж Вашингтон отклонил требования Хауса о получении содержания его зарубежных переговоров, что, по его словам, «создало бы опасный прецедент». Вашингтон понимал, что «характер иностранных переговоров требует осторожности, и их успех часто должен зависеть от секретности». Стенограмма разговора, опубликованная вчера (с согласия г-на Зеленского) однозначно показывает, что никакого “quid pro quo” (“услуга за услугу”) не было. Мистер Трамп ни разу не упомянул о военной помощи и не предлагал приостановить финансирование до тех пор, пока не будут расследованы обвинения в отношении Хантера Байдена. Этот, произведенный демократами, кризис охватил Конгресс. Но никто не был более доволен, чем Владимир Путин. Преднамеренно или нет, демократы буквально следуют сценарию российского президента. Его цель, и до выборов 2016 года и сейчас, состояла в том, чтобы столкнуть американцев друг с другом и подорвать доверие к нашему демократическому процессу. Мир, который должен сосредоточиться на незаконной аннексии Путиным Крыма и продолжающейся агрессии в других частях Украины, вместо этого зациклен на этом партийном домашнем театре. С тех пор как в 2014 году народ Украины вышел на улицы, чтобы свергнуть пророссийского президента, поддержка Украины была двухпартийной. Республиканцы и демократы в Конгрессе работали вместе, чтобы доставить столь необходимую Украине военную и гуманитарную помощь и обеспечить ее будущее как свободной и демократической страны свободной от российского влияния. Председатель нашего комитета, член палаты представителей от Нью-Йорка Элиот Энгель всегда говорил, что политика останавливается у самой кромки воды, и его руководство нашим комитетом отразило это. Мы искренне надеемся, что миссис Пелоси не станет втягивать наш комитет в партийную ссору на мировой арене. Это нанесло бы ущерб нашей способности осуществлять эффективный внешнеполитический контроль. Вместо этого мы должны сосредоточиться на борьбе с пагубным влиянием г-на Путина по всему миру, на борьбе с вмешательством России в выборы в США в 2020 году и на помощи нашему партнеру Украине в защите себя от российской агрессии.

In addition to Mr. McCaul, this article is signed by Reps. Chris Smith (N.J.), Steve Chabot (Ohio), Joe Wilson (S.C.), Scott Perry (Pa.), Ted Yoho (Fla.), Lee Zeldin (N.Y.), Jim Sensenbrenner (Wis.), Ann Wagner (Mo.), Brian Mast (Fla.), Francis Rooney (Fla.), John Curtis (Utah), Ken Buck (Colo.), Ron Wright (Texas), Guy Reschenthaler (Pa.), Tim Burchett (Tenn.), Greg Pence (Ind.), Steve Watkins (Kan.) and Michael Guest (Miss.).



статью прочитали: 2 человек Комментарии