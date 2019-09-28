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«Не нужен нам берег ливийский?»

27.09.2019 Ruslan Leviev

25 сентября издание Bloomberg, ссылаясь на различные, в том числе российские правительственные источники, сообщило, что в Ливию прибыла группа российских наёмников из так называемой «ЧВК Вагнера». По данным издания, «вагнеровцы» участвуют в местной гражданской войне на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, чьи силы в последние месяцы без особых успехов ведут наступление на ливийскую столицу Триполи, которая контролируется международно признанным Правительством национального согласия (ПНС). Это не первое подобное сообщение, однако в этот раз в открытых источниках появились подтверждения информации о присутствии «вагнеровцев» в Ливии.

После публикации материала Bloomberg в одном из прокремлёвских телеграм-каналов появилось видео, на котором виден грузовик российского производства Урал-4320. Примерно на 10 секунде видео слышна фраза «едем в Аджа… Аджабию» — вероятно, имеется в виду населённый пункт Адждабия, подконтрольный силам Хафтара и находящийся почти в 700 километрах по прямой от линии фронта. Следует отметить, что на «Урале» видно дополнительное бронирование ветрового стекла, которое соответствует модификации «Уралов», замеченных в прошлом году на территории Судана и Центральноафриканской Республики (ЦАР), где действуют наёмники «Вагнера».

Утром 25 сентября группировка «3-я триполийская пехотная рота», лояльная ПНС, опубликовала на своей странице в Фейсбуке снятое с беспилотника видео, на котором, по их словам, запечатлён артиллерийский обстрел позиций ЛНА в районе международного аэропорта Триполи, подконтрольного Хафтару. На отметке 2:20 на видео появляется припаркованный рядом с обстреливаемым зданием грузовик. Ранее мы и другие исследователи предполагали, что он напоминает уже встречавшиеся нам «Уралы» «ЧВК Вагнера», однако, как отмечал пользователь Твиттера obretix, этот грузовик находится на этом месте как минимум с июля 2016 года. Тем не менее, позднее в этом же районе, где, как видно по видео, идут боевые действия, появились и другие свидетельства присутствия российских наемников, о которых речь пойдет ниже.

Мы геолоцировали это видео, и оказалось, что оно действительно снято в непосредственной близости от аэропорта Триполи:

Слева — кадр с видео «3-й триполийской пехотной роты», справа — спутниковый снимок Google Maps

Позднее в тот же день эта же группировка опубликовала видео и фотографии, на которых видны личные вещи, по их словам, российского наёмника, брошенные после авиаудара ВВС ПНС в прифронтовом населённом пункте Асбия (в 11 километрах к югу от аэропорта Триполи). Сторонники ПНС также обвинили российских наёмников в убийстве местной семьи (мирных жителей). Кроме того, на странице группировки в Фейсбуке появилось множество фотографий с телефона россиянина.

Вадим Бекшенёв

На одном из опубликованных видео демонстрируется банковская карта, на которой можно разобрать имя: VADIM BEKSHENEV. По этому имени нам удалось найти в социальной сети Вконтакте несколько профилей Вадима Бекшенёва, в двух из них на фотографиях изображён тот же самый человек, что и на фотографиях с телефона, которые демонстрируются на видео.

В списке друзей одного из профилей нам удалось найти бывшую жену и сына Вадима. Они сообщили нам, что давно разъехались с Вадимом и с тех пор не общались с ним, его судьба им неизвестна. Также близкий друг Вадима подтвердил нам, что на «видео из Ливии» демонстрируются фотографии именно Вадима Бекшенёва:

Из фотографий, найденных на телефоне Вадима, можно сделать вывод о его военном прошлом. Например, помимо фотографий на корабле и в форме офицера ВМФ России, в телефоне были обнаружены изображения, связанные с морской пехотой России:

Среди изображений видна эмблема бывшего десантно-штурмового батальона б. 165-го полка морской пехоты б. 55-й морской дивизии (в/ч 10735), дислоцировавшегося в городе Владивосток до 2009 года.

В профиле Вадима в Фейсбуке есть фотография, где он стоит около стеллы с указанием воинской части 09643 (841-й отдельный центр РЭБ Балтийского флота).

В некоторых публикациях говорится что эта воинская часть, располагающаяся в посёлке Янтарный Калининградской области, является одной из самых секретных частей Балтфлота. При этом на банковской карте Вадим Бекшенёва мы видим код подразделения Сбербанка, выдавшего ему карту:

Отделение Сбербанка, работающее в посёлке Янтарный Калининградской области, имеет тот же самый код филиала 8626/1307.

Среди фотографий в телефоне Вадима привлекает внимание награда «ЧВК Вагнера» «За победу над ИГИЛ»:

Вероятно, после службы в рядах Вооружённых сил России Вадим Бекшенёв подписал контракт с «ЧВК Вагнера». Указанная награда косвенно говорит о том, что в составе этой «ЧВК» он мог принимать участие в сирийской операции, после чего был переправлен в Ливию.

Третий, по всей видимости, актуальный профиль Вадима, является закрытым, не имеет аватарки, имя написано латинскими буквами — аналогичного вида профили других наёмников «ЧВК Вагнера» мы находили и ранее. В сравнении с ними, активные профили военнослужащих российской армии чаще всего содержат некоторые фотографии, за исключением подразделений спецназа ССО и бывшего ГРУ — у последних профилей, как правило, нет совсем.

На данный момент нам не удалось установить судьбу наёмника «ЧВК Вагнера» Вадима Бекшенёва.

Вагнеровцы в Триполи

Помимо фотографий, связанных с Вадимом Бекшенёвым, «3-я триполийская пехотная рота» опубликовала также несколько фотоснимков, подписанных как «Российские наёмники в районе Каср Бин-Гашир города Триполи»:

На фотографиях видны люди европейской внешности, имеющих при себе автоматы Калашникова. У одного из мужчин на фотографиях видны большие татуировки на обеих руках и длинная борода — этот факт явно говорит о том, что он не является военнослужащим регулярной армии.

На других фотографиях вооружённых людей в униформе заметно, что все они носят разнообразной экипировку, без единого стандарта — это так же прямо указывает на то, что они являются наёмниками, а не военнослужащими регулярной армии:

Нам не удалось геолоцировать данные фотографии, однако стоит отметить, что район Каср Бин-Гашир расположен менее чем в одном километре от аэропорта Триполи и чуть более чем в четырёх километрах от места, где на видеозаписи был замечен грузовик, похожий на добронированный Урал-4320.

Вывод

Появление в Ливии (и, возможно, на линии фронта) добронированных «Уралов», которые «вагнеровцы» используют в ЦАР и Судане, а также установленные нами факты биографии Бекшенёва, характерные для наёмника «Вагнера», и наличие у него «вагнеровской» медали, позволяют предположить, что источники Bloomberg не ошибаются, и «ЧВК Вагнера» действительно начала действовать на фронте гражданской войны в Ливии. Если это так, то российские наёмники вышли на поле с немалым числом игроков: известно, что в Ливии действует авиация (в том числе ударные беспилотники) Турции (на стороне ПНС), Египта и Объединённых Арабских Эмиратов (на стороне ЛНА), а также другие российские ЧВК (например RSB Group) и иностранные наёмники (в частности, пилоты из Португалии и США). К Ливии также приковано внимание европейских лидеров, поскольку, несмотря на военный конфликт, эта страна является экспортёром нефти и частью маршрута для африканских беженцев, направляющихся в Европу через Средиземное море.



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теги: Ливия  
   
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