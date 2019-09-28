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дата публикации 28.09.19 04:44
скаут: Игорь Львович;
   
 

Россия может начать производство израильских ластогусеничных роботов для спецопераций

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27.09.2019  Фото:Youtube

На территории России может быть создано производство израильских роботизированных решений для военных целей. Об этом сообщает российское информационное агентство "Новости", ссылаясь на ключевого, как отметило агентство, инвестора израильской компании General Robotics Кенеса Ракишева.

"Вполне возможно, будет открыто производство либо в Казахстане, либо в России, но место не принципиально, так как это единое экономическое пространство", - цитируют "Новости" Ракишева.

Ракишев отметил, что пока компания не получала заказов от российских клиентов.

General Robotics, отмечает агентство, специализируется на создании компактных робототехнических комплексов на гусеничном шасси, используемых в которые применяются в специальных операциях.

Вес робота - 11,5 килограмм, кроме гусениц, он снабжен ластами, что позволяет подниматься по лестницам, преодолевать препятствия и справляться с наклоном 40° и боковым наклоном 30°. Робот способен в автономном режиме работать от двух до пяти часов.

Израильская компания, отмечается в сообщении агентства, также производит комплексы, способные предотвратить атаку беспилотных летательных аппаратов. Система Pitbull-3 Anti Drone комплектуется пулеметами калибра 7,62 или 5,56 мм, она снабжена также оптоэлектронным блоком. Радар системы способен зафиксировать появление беспилотных летательных средств на расстоянии до пяти километров, работающая на пяти различных частотных диапазонах система помех оказывает решающее противодействие различным каналам передачи данных, используемых для управления дронами, GPS и загрузки видео.

По словам Ракишева, как показали недавние события в Саудовской Аравии, противодействие боевым дронам становится одной из важнейших задач обеспечения безопасности в современном мире.

"Усиление нелетальных возможностей вооружения, производимого нашей компанией, позволяет перехватывать дроны во время полета, обеспечивая безопасность периметра", - заявил Ракишев, приведя пример недавних событий в Саудовской Аравии, названных "арабским 11 сентября".

Кенес Ракишев входит в ТОП-50 самых богатых граждан Казахстана. Его состояние оценивается Forbes в 610.000.000 миллионов долларов США, он занимает в ТОП седьмую позицию.



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