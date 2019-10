архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 02.10.19 03:22 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"THE LAST GLADIATORS ON EARTH" Глобальная сеть - 18 октября 2019 г. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА ЛИБЕРАЛАМ Must-Read: Brilliant Letter from a White Who Stayed in Zimbabwe - Gross Misrule of Formerly Wealthy Rhodesia

Обязательно прочитайте: блестящее письмо от белого, который остался в Зимбабве - крайне плохо управляемой бывшей богатой Родезии Голландцы в Южной Африке, французы в Алжире, британцы в Родезии - этнические европейцы создали в Африке райские уголки, которые африканцы с тех пор бездумно разрушили. September 18, 2019 by Mike Walsh ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЛИБЕРАЛАМ ОТ РОДЕЗИЙСКИХ ГЕРОЕВ Hannes Wessels Думаю, что могу с уверенностью заявить - я принадлежу к одному из самых ненавидимых меньшинств на планете. Я 63-летний этнический европеец, мужчина, христианин, гетеросексуал, родом из Родезии, имею африканерские и германские корни. Я был солдатом в армии, осужденной на международном уровне как мотивированной сильным желанием сохранить привилегии этнических европейцев через увековечивание расового превосходства. Как и большая часть моего поколения (просто чтобы вызвать еще большее отвращение у играющих на публику основных масс-медиа) - я люблю охотиться, рыбачить, пить пиво в ориентированных на мужчин спортивных клубах, и ухаживать за женщинами. Хорошая новости для миллионов, которые ненавидят таких как я и мои соотечественники, состоит в том, что нас осталось очень немного, и скоро совсем не будет. Во-первых, нас никогда не было много; Европейское население бывшей Родезии на пике расцвета составляло примерно 250 000 человек, затем многие из моего поколения погибли в “войне в буше”, которая закончилась в 1980 году, когда страна была окончательно «освобождена» Робертом Мугабе. Вверху: - Фермерство в Родезии Внизу: - Фермерство в Зимбабве Это вызвало безудержную радость по всему миру, но, совершенно очевидно, не у нас. Многие этнические европейцы покинули страну, почти ничего не получив за десятилетия работы и преданности стране, которую они любили. В то время как международное сообщество ликовало, над родезийцами глумились и насмехались, потому что мы были убеждены, что террорист не может превратиться в святого за одну ночь; но никто не слушал нас, и никому не было никакого дела до того что мы думаем. По мнению большинства, наше положение было вполне заслуженным. Некоторые из нас решили остаться и попытаться максимально использовать эту достойную сожаления ситуацию. Это никогда не было легко, но мы с трудом справлялись и с переменным успехом боролись до 2000 года, когда наши, так называемые, “освободители” решили захватить все управляемые европейцами фермы. Они разрушили тем самым экономику и довели миллионы людей до крайней нищеты. «Захваты земель» произошли в то время, когда мое поколение приближалось к среднему возрасту, и большинство из нас, вследствие этнической чистки, остались без домов и средств к существованию в этом враждебном мире, с небольшими шансами найти работу и полным отсутствием системы социальной защиты. Они были этническими европейцами, и никто в мире не горел энтузиазмом принимать их в качестве иммигрантов. За мучениями и трудностями последовали самоубийства, алкоголизм и ранняя смерть от, связанных со стрессом болезней, таких как рак. Наши ряды поредели до такой степени, что теперь нас осталось всего несколько тысяч человек. РОДЕЗИЯ Прогулка по волнам моей памяти На этом фоне наш дом (очевидно имеется в виду южная Африка - примечание переводчика, perevodika.ru) продолжает оставаться субконтинентом, где господствуют деспоты погрязшие в злоупотреблениях, грабеж национальных казначейств крошечными, политически связанными между собой элитами продолжается в гигантских масштабах, системная крайняя нищета цветёт буйным цветом, инфраструктура разрушается, а природные ресурсы разворовываются союзом нечестивых - коррумпированными чиновниками. Что характерно, здесь есть и ООН, и WWF (Всемирный фонд дикой природы), и западные дипломаты и множество неправительственных организаций и они прекрасно осведомлены, но их эффективность близка к нулю. Они не хотят кого-то расстраивать, критикуя людей, обладающих властью, потому что их могут, вероятно, обвинить в «расизме» или «неоколониализме». Где находится capital Зимбабве? (игра слов: capital означает и “капитал” и “столица” примечание переводчика, perevodika.ru)

На счету в швейцарском банке Гораздо разумнее замолчать, ничего не делать, сохранить хорошо оплачиваемую работу и наслаждаться хорошей жизнью, которую приносит положение экспата в Африке. Только Бог знает, сколько миллиардов растратили за последние 60 с лишним лет шарлатаны, которые управляют этими организациями по оказанию помощи и охране окружающей среды, и добились они очень мало, разве что - увеличения продаж роскошных полноприводных автомобилей и повышения цен на жилье в наиболее безопасных пригородах столиц, где они живут в роскоши окруженные недорогой обслугой. В общем, ситуация, которая существует сегодня в странах, которые я знаю, почти безнадежна и, это разрывает мне сердце; но там, во мраке, мерцают несколько свечей, их очень мало и несут их, в основном, выжившие представители того самого, вышеупомянутого, ненавидимого этнического европейского меньшинства, которое боролось с силами «освобождения» и разозлило мир. Я написал твоё имя на облаках Но ветер унёс их вдаль Я написал твоё имя на песке Но волны смыли его Тогда я написал твоё имя в своём сердце И там оно останется навсегда РОДЕЗИЯ…. Все они стареют, но Тревор, живущий в западной части Зимбабве, у которого обе ноги прострелены на войне, тихо проводит успешную операцию по борьбе с браконьерством, и наблюдает за обеспечением водой диких животных в пересохшей пустыне, где нет рек. Спасибо ему, в немалой степени его заслуга в том, что туристы вернулись, поголовье слонов, буйволов и львов растет, а незаконная охота под контролем. Дерек, живущий в северном Мозамбике, находится в гуще борьбы за спасение слонов на «бесплодных землях» к югу от Ровумы, где стреляют сомалийские боевики, где плетут заговоры коррумпированные чиновники, а вдохновленные исламом террористы пытаются создать халифат. Он работает потихоньку и не ищет славы, но его жизнь была и остается на линии. Вилли, живущий в центральном Мозамбике, к северу от реки Сав, в одиночку, на собственные деньги, пытается вернуть этому огромному массиву великолепного бушвельда былую славу “дикого района”. Браконьеры, с молчаливого согласия властей, опустошили дикую природу до такой степени, что выжили лишь несколько разбросанных очагов, но он полон решимости заботиться и защищать то, что осталось, и малыми делами сделать всё возможное для континента и даже мира. Тревор, живущий на другом берегу реки, пытается сделать то же самое. Оба они сражаются, но проигрывают битву за то , чтобы остановить поток незаконно заготовленных деревьев лиственных пород в Китай. Коррупция, которая существует на всех уровнях бюрократии и правоохранительных органов, представляется слишком хорошо организованной и укоренившейся, чтобы в борьбе с ней можно было остановить поток древесины. Международное же сообщество смотрит на всё это без всякого интереса. Захват Вашингтоном Родезии Энди и Рич, обладая с ограниченными ресурсами, ведут борьбу за прекращение незаконной охоты и и использования ловушек, восстановление дорожной инфраструктуры и спасение дикой природы от истребления в юго-восточной части Зимбабве. Даррелл и Ян предпринимают аналогичные усилия в центральной и южной Замбии, где коррупция и плохое управление полностью обескровили и парализовали деятельность властей в области охраны дикой природы. Они, вместе со своими скаутами и при поддержке со стороны частного сектора, заполнили вакуум и переломили ситуацию на “полях смерти”- в районах массового истребления животных. Национальный парк в долине Замбези превратился в настоящее убежище, а популяция диких животных стремительно растет. Дейл в Южной Африке, в расцвете сил парализованный ниже пояса вражеским выстрелом, работает передвигаясь на инвалидной коляске, выращивает фрукты и овощи, которые облегчают участь бедноты живущей в близлежащих трущобах. Несмотря на свою инвалидность, он настаивает на том, что может продолжать помогать бедным людям, которые, по его мнению, находятся в худшем, чем он положении. Общим для всех этих людей является общая история, в которой все они были когда-то солдатами, все были и остаются жертвами разрушительной расовой дискриминации, и никто из них не выполняет свою трудную и опасную миссию, потому что надеется разбогатеть. Все они исполнены глубокой любви к Африке, ее дикой природе и ее народу, и ими движет мощное, самоотверженное желание защитить те формы жизни, которые сами не могут защитить себя от разрушительного действия ненасытной человеческой жадности. И ещё кое-что объединяет их; ни один из них не является либералом, ни один из них не является продуктом воспитания няни, это люди, которые мало говорят и решительно действуют. К сожалению, когда они уйдут, Африка, за которую они боролись, чтобы защищать и развивать, вероятно, будет разрушена. ~

Ханнес Вессельс редакция Майкла Уолша

От переводчика: перевод сделан специально для Виктора Иванова. Он, кажется, бывал в тех местах и может быть даже встречался с людьми упомянутыми в письме. Да и ситуации и весь антураж сильно напоминают... статью прочитали: 65 человек Комментарии