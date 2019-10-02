Крупные информагентства объединились в мощный медиахолдинг
В российском информационном пространстве появилась новая медиагруппа, планирующая максимально подробно освещать события, происходящие в РФ. В группу «Патриот» уже вошли издания «Политика сегодня», «Народные новости», «Экономика сегодня» и Федеральное агентство новостей.
Необходимость создания подобного медиахолдинга возникла с чрезмерной активностью средств массовой информации с откровенно антироссийской позицией, распространяющих исключительно негативные новости и осознанно закрывающие глаза на происходящий вокруг позитив. Медиагруппа «Патриот» намерена противостоять сомнительным СМИ, засоряющим информационное пространство непроверенной и специально искажённой информацией.
Главная задача «Патриота» - максимально достоверное освещение происходящих в РФ событий для создания благоприятного информационного пространства. Пока в холдинг входит четыре новостных агентства, но группа планирует расширяться и уже призывает другие СМИ стать частью одной большой патриотичной команды.
Главные редакторы объединившихся в группу изданий подчёркивают, что патриотизм для их команды – это любовь в своей стране и уважение её культуры и традиций.
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