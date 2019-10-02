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опубликовано редакцией на Переводике 02.10.19 05:40
скаут: monovvar;
 
 

Крупные информагентства объединились в мощный медиахолдинг

В российском информационном пространстве появилась новая медиагруппа, планирующая максимально подробно освещать события, происходящие в РФ. В группу «Патриот» уже вошли издания «Политика сегодня», «Народные новости», «Экономика сегодня» и Федеральное агентство новостей.

Необходимость создания подобного медиахолдинга возникла с чрезмерной активностью средств массовой информации с откровенно антироссийской позицией, распространяющих исключительно негативные новости и осознанно закрывающие глаза на происходящий вокруг позитив. Медиагруппа «Патриот» намерена противостоять сомнительным СМИ, засоряющим информационное пространство непроверенной и специально искажённой информацией.

Главная задача «Патриота» - максимально достоверное освещение происходящих в РФ событий для создания благоприятного информационного пространства. Пока в холдинг входит четыре новостных агентства, но группа планирует расширяться и уже призывает другие СМИ стать частью одной большой патриотичной команды.

Главные редакторы объединившихся в группу изданий подчёркивают, что патриотизм для их команды – это любовь в своей стране и уважение её культуры и традиций.

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