архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 03.10.19 02:54 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"4-year Russian intervention in Syria results in thousands of deaths" Турция - 01 октября 2019 г. Результатом четырех лет интервенции России в Сирии стала гибель тысяч людей ANKARA Published 01.10.2019

Более 6686 мирных жителей погибли и миллионы остались без крова из-за четырехлетнего вмешательства России в Сирии в поддержку режима Башара Асада. Наиболее значимый, поворотный момент в гражданской войне в Сирии, которая продолжается с 2011 года, наступил, когда Россия вмешалась в нее на стороне режима Асада. 30 сентября 2015 года Россия, под предлогом борьбы с ИГИЛ, начала наносить воздушные удары по Сирии. Со временем ее участие и поддержка режима усилились. С помощью российских спецназовцев и наемников, режим Асада смог вернуть контроль над огромной частью территорий, которые он ранее потерял под ударами оппозиционных сил. Впервые военное влияние России в Сирии стало очевидным в конце 2016 года, когда режим восстановил контроль над Алеппо, городом на севере Сирии. В конце концов, силы режима, при поддержке России, также смогли взять под контроль столицу Дамаск, Хомс и другие провинции на юге страны. В результате, сейчас режим Асада контролирует почти 60% территории страны. В докладе Сирийской сети по правам человека (SNHR) о российском вмешательстве в Сирии говорится, что в результате российских ударов погибло не менее 6 686 мирных жителей, в том числе 908 женщин и 928 детей. Местные источники, однако, указывают на тот факт, что здесь учтены только те, чья личность могла быть установлена и что действительное число погибших выше. Приблизительно 3734 из этих смертей пришлись на первый год российской интервенции, 1547 - на второй, 958 - на третий и 447 - на четвертый. Кроме того, российские военные самолеты нанесли 1083 удара по 201 школе, 190 медицинским центрам, 56 рынкам и населенным пунктам, в результате 3,3 миллиона гражданских лиц стали беженцами. В отчете, который классифицирует нападения, в ходе которых погибло, по меньшей мере пять человек , как "массовые убийства", было заявлено, что за четыре года Россия совершила 335 массовых убийств. Россия также провела , от имени режима, переговоры с представителями оппозиционных сил и осуществила наземные операции, нарушив тем самым Астанинское соглашение. Таким образом, многие населенные пункты к югу от зоны деэскалации Идлиба оказались под контролем режима. Астанинский мирный процесс, направленный на то, чтобы раз и навсегда положить конец сирийскому конфликту, был начат в январе 2017 года по инициативе Турции, России и Ирана. Сочинское соглашение, с другой стороны, было достигнуто 17 сентября президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и его российским коллегой Владимиром Путиным. В соответствии с соглашением, прекращение огня в регионе Идлиб будет сохранено с выводом тяжелых вооружений и радикалов из региона. После восьми месяцев спокойствия, обеспеченного соглашением в Сочи, режим, с 26 апреля, усилил свои атаки под предлогом борьбы с боевиками «Хаят Тахрир аш-Шам» (ХТС), скрывающимися в Идлибе статью прочитали: 30 человек Комментарии