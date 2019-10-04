Филарет возобновил переговоры с представителями РПЦ о снятии анафемы

От скаута: Уважаемые читатели, украинского не знаю, поэтому перед вами слегка “причёсанный” гугло-перевод с этого языка

Источник: «Правда.if.ua» - это первое независимое интернет-издание Прикарпатья, которое сочетает в себе качества аналитического агентства новостей и рекламы Ивано-Франковской области. «Правда.if.ua» является самым (?) информационным интернет-ресурсом Ивано-Франковской области.

Ссылаясь на собственные источники, инсайдерский телеграмм-канал Churcher утверждает, что Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет возобновил переговоры с представителями Русской православной церкви о снятии с него анафемы.

По словам авторов канала это уже его вторая попытка за последние годы достичь консенсуса с РПЦ в этом вопросе: «В конце 2017 тогдашний глава Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, а также бывший митрополит РПЦ Филарет (Денисенко) связался с представителями РПЦ и патриархом Кириллом и попросил прощения. В письме, адресованном предстоятелю РПЦ Патриарху Московскому Кириллу (и епископату РПЦ), Филарет цитирует Библию: «по тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (от Иоанна 13:35) - и говорит о желании «прекратить разделение и раздоры между православными христианами». по его словам надо восстановить евхаристическое общение для жизни в мире. А поскольку этому препятствуют решение Архиерейского Собора РПЦ, которым был лишен сана он сам и рукоположенные им после 27 мая 1992 года иерархи, он просит отменить это решение. Таким образом «это положит конец противостоянию и приблизит день, когда украинские и российские верующие обнимут друг друга и скажут - «братья» »

Конечно, такое письмо заинтересовал патриарха Кирилла и весь епископат ФСБшной церкви - на базе их отдела внешних церковных сношений было создана комиссия для проведения переговоров, которая работает и сейчас».

Возвращаясь к нынешним событиям, авторы Churcher пишут: «По нашей информации, Филарет вместе со своим окружением решил возобновить активную фазу переговоров. Если в 2017 году это можно было истолковать желанием хотя бы таким путем получить каноническое признание, то сейчас это может значить немного другое. Во-первых, надо «прикрыть» всех своих сторонников, которых запретил Епифаний. Пока они были в составе ПЦУ, они имели признание хотя бы Константинополя, но после присоединения к бунту Филарета фактически остались без всякого «прикрытия» со стороны канонов. Во-вторых, возможно существуют нереализованные собственные амбиции - Святейший никогда не будет доволен ни статусом «почетного» патриарха, ни вторым местом в составе ПЦУ, которое ему предложил патриарх Варфоломей».

Анализируя, что может означать возобновления переговоров Филарета с представителями РПЦ, авторы телеграмм-канала размышляют: «Учитывая почтенный возраст старца, а также его обиду на Архиерейский Собор РПЦ 1992 года, который наложил на него« анафему», сейчас именно то время, когда всеми средствами надо эту анафему снять. Это, конечно, не означает, что УПЦ КП перейдет в РПЦ, или УПЦ МП, а также не значит, что все украинские верующие побегут «обниматься с братьями русскими» - слишком много нам нанесли ущерба эти «братья», но это значит, что Филарет сбросит с себя тяжелую ношу «неканоничности», которая висит у него на душе уже почти 30 лет. Тем более, что сейчас для этого самое лучшее время - пока еще ни одна Поместная Церковь не признала ПЦУ, а УПЦ КП, несмотря на последние победы, переживает отнюдь не лучшие моменты. Подобная отмена отлучения поможет Филарету укрепить свои позиции на международной арене, поскольку какой бы эта московская церковь не была, она входит в диптих православных церквей.

Заигрывание с москалями штука весьма опасная, но благодаря этой отмене Филарет наберет себе немало баллов. Тем более, что сейчас представители европейских общин УПЦ КП , которые, по словам самих КП-шников, сначала перешли к ПЦУ, возвращаются обратно, поскольку условия Константинополя, о которых мы писали ранее, их совсем не удовлетворяют».

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