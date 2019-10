архив



опубликовано редакцией на Переводике 05.10.19 02:01 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Russian 'troll factories' are actively targeting vets and troops in an effort to pit us against each other" США - 29 сентября 2019 г. Российские «фабрики троллей» активно атакуют военнослужащих и ветеранов, пытаясь столкнуть нас друг с другом Richard Sisk, Military.com September 29, 2019 (ВВС США / мастер-сержант Барри Лоо) Примечание редактора: эта статья Ричарда Сиска первоначально появилась на Military.com, ведущем источнике новостей для военного и ветеранского сообщества. Согласно отчету о двухлетнем расследовании, проведенном сообществом Американские ветераны войны во Вьетнаме (Vietnam Veterans of America - VVA), те же самые российские "фабрики троллей", которые стремились повлиять на выборы 2016 года, продолжают в онлайн режиме преследовать военнослужащих, ветеранов и их семьи с помощью "полных ненависти и направленных на обострение разногласий и усиление противоречий в обществе сообщений". «Они невероятно хороши в навешивании ярлыков» и стремятся «противопоставить нас, в сообществе военных и ветеранов, друг другу», - сказал Кристофер Голдсмит, главный следователь VVA и автор доклада на 191 странице. По его словам, большая часть активности которую можно наблюдать на страницах социальных сетей, таких как Facebook, является совершенно безобидной. Но сообщения фиктивных групп, выдававших себя за законные ветеранские организации, были нафаршированы сообщениями и ложными новостями, предназначенными для «разжигания ненависти, гнева и раздоров в США», - сказал Голдсмит, бывший сержант, служивший в Ираке. «Их цели - совершать финансовые мошенничества, распространять антиамериканскую пропаганду, манипулировать онлайн в публичных сообществах в Интернете и сеять раздоры, эксплуатируя и разжигая национальные разногласия», - говорится в докладе VVA о фиктивных группах. «Хотя их цели также включают вмешательство в выборы, их деятельность и их последствия продолжаются без перерыва в течение всего года и не ограничиваются только политическими выборами», - говорится в докладе. Голдсмит сказал, что он проследил сомнительную деятельность, направленную на ветеранов, и обнаружил, что основным источником было петербургское Агентство интернет-исследований, финансируемое российским олигархом Евгением Пригожиным. В феврале 2016 года федеральное большое жюри, сформированное тогдашним специальным советником Робертом Мюллером, предъявило обвинение Пригожину, трем его компаниям и 12 сотрудникам за попытку вмешательства в политику США, включая президентские выборы 2016 года. Пригожин, которого российские СМИ называли «повар Путина» за его огромный бизнес общественного питания, обеспечивающий российские военные и общественные мероприятия высокого ранга, в которых принимает участие президент Владимир Путин, отмахнулся от обвинительного заключения. В то время он сказал российскому государственному агентству РИА Новости: «Американцы очень впечатлительные люди. Они видят то, что хотят видеть. Если они хотят видеть дьявола, пусть видят себе на здоровье». В отчете VVA также говорится, что Китай отдельно принимал участие в троллинге. «Поддельные учетные записи также используются враждебными китайскими спецслужбами для связи с высокопоставленными и влиятельными членами разведывательных и оборонных сообществ, сосредоточенных в Вашингтоне и его окрестностях», - говорится в сообщении. «Китайские чиновники стремятся использовать уязвимых в финансовом отношении членов этих общин и использовать долги для вербовки шпионов». В телефонном интервью Military.com Голдсмит сказал, что начал расследование троллинга военнослужащих, ветеранов и их семей, когда в 2017 году натолкнулся на подозрительную страницу в Facebook группой, называющей себя «Вьетнамские ветераны Америки» ("Vietnam Vets of America"). Это был официальный логотип VVA. Он сказал, что проследил сайт до болгарской «фермы троллей» со связями с интернет-исследовательским агентством Пригожина. Поддельные “Вьетнамские Ветераны Америки” смешивали реальные новости с поддельными, предназначенными для разделения сообщества ветеранов по таким вопросам, как полицейская деятельность в афро-американском сообществе, сказал Голдсмит. Хотя многие фиктивные фронты были удалены с платформ социальных сетей, «их сообщения и комментарии» - согласно отчету - «продолжают распространяться и распространяются иностранными администраторами», также известными как «администраторы», которые поддерживают и управляют сайтами онлайн. Он привел пример ориентированной на США страницы в Facebook «Нация ветеранов» для распространения российского контента через администраторов во Вьетнаме, Бразилии и Украине. В отчете также упоминалась страница «В честь наших американских героев» в Фейсбуке, которая имела администраторов в Индонезии, Иране, Малайзии, на Филиппинах и во Вьетнаме. Иностранные администраторы также использовали логотипы других организаций ветеранов службы чтобы «эксплуатировать репутацию этих законных и авторитетных ветеранских организаций для распространения ложных, полных ненависти и направленных на обострение политических разногласий и усиление противоречий в обществе сообщений» говорится в отчете. «Семьи, потерявшие своих родных и близких, часто эксплуатируются иностранными админами, которые политизируют фотографии семей, скорбящих над гробом погибшего военнослужащего», - говорится в отчете. Голдсмит сказал, что VVA опубликовало отчет в надежде, что это подтолкнет ФБР и другие органы исполнительной власти к более внимательному изучению онлайн-троллинга, нацеленного на ветеранов. В докладе содержится призыв к Белому дому поднять американскую кибербезопасность на уровень правительства посредством исполнительного распоряжения, «тем самым расставляя приоритеты и централизуя наши ответные меры и меры защиты от рисков со стороны плохих действующих лиц». Департамент по делам ветеранов также должен обучать и тренировать ветеранов методам личной кибербезопасности и «как определить случаи онлайн манипуляций» говорится в отчете.