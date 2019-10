архив



опубликовано редакцией на Переводике 05.10.19 03:19 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Cat hospitalised with exhaustion after mating with five females in one night at cattery" Ирландия - 04 октября 2019 г. “Русский голубой” (!!!)))) кот госпитализирован с истощением после ночи с пятью кошками, проведенной в гостинице для животных BY Buzz 4 октября 2019 г.

Любвеобильный кот оказался в ветеринарной клинике с истощением после того, как за одну ночь “оприходовал” пять кошек, когда владелец оставил его в гостинице для домашних животных. Кот породы “русская голубая” был полностью изнурен и нуждался в инфузионной терапии после того, как он спарился с, по крайней мере, пятью кошками в течение в одной ночи пребывания в отеле для домашних животных. Владелец породистого кота, г-н Чжао, сказал, что он и его жена оставили кота по имени «Xiaopi» (Сяопи) в отеле для домашних животных на одну ночь, когда они отправились в отпуск 1 октября. Человек из Гуанчжоу (южный Китай) сказал в своей длительной напыщенной речи выложенной в социальных сетях, что он специально уведомил отель, что Сяопи не кастрирован. Истощенный Xiaopi спарился по крайней мере с пятью кошками за одну ночь в отеле для домашних животных Только на следующий день г-н Чжао обнаружил, что Сяопи выпустили из клетки, и ему позволили выпустить всю свою энергию в ночь многочисленных сеансов совокупления с другими домашними кошками. Г-н Чжао написал: «Я думал, что они будут профессионалами, но сотрудник не кормил его днем ​​и позволил ему свободно бродить ночью. Это правда - все кошки могли свободно гулять по магазину, а затем сотрудник ушел домой. Между примерно 10:40 вечера и 5 утра мой кот спарился с пятью кошками! И это только те, которых я мог увидеть на кадрах камеры наблюдения. «И отель для домашних животных имел наглость обидеться на меня, говоря, что некоторые владельцы кошек не планировали иметь котят. Они хотели, чтобы я объяснил ситуацию всем остальным владельцам. Мой чёртов кот сейчас истощен и ему капают глюкозу - и это моя вина?» Позже г-н Чжао сообщил, что гостиница для домашних животных принесла извинения и предложила оплатить инфузионную терапию коту. Кот породы “русская голубая” был полностью изнурен и нуждался в инфузионной терапии после того, как он спарился с, по крайней мере, пятью кошками в течение в одной ночи пребывания в отеле для домашних животных. Он сказал: «Они собираются выплатить владельцу каждой беременной кошки 500 юаней (64 евро) и пообещали продать любых котят от их имени. «Другие владельцы также сказали мне, что они дадут мне котенка или 1000 юаней (127 евро), если их кошки действительно забеременеют». Кошка породы “русская голубая” может стоить от 350 до 1000 евро. Г-н Чжао сказал, что Сяопи с тех пор восстановил свои силы и находится в стабильном состоянии. статью прочитали: 61 человек Комментарии