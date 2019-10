архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 06.10.19 05:08 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович Великобритания Laura Dodsworth: “Голая реальность” или “Неожиданная [фото]трилогия”. Сначала было 100 пар грудей, затем было 100 пенисов, и теперь фотограф Лаура Додсворт завершила то, что она называет «неожиданной трилогией», сфотографировав 100 вульв. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: материал предназначен для взрослых, cодержит реальные фотографии половых органов.

What I learned about men from photographing 100 penises

Что я узнала о мужчинах при фотографировании 100 пенисов Наши самые интимные части тела могут давать тем для разговора гораздо больше чем анатомия, говорит фотограф Лора Додсворт Как рассказано Натали Хили 19/07/2017 Последний проект Лоры Додсворт «Manhood» («Мужественность») заключается в фотографировании пенисов 100 мужчин. Но это был не первый её проект, когда она фотографировала интимные части тела. Перед «Manhood» была «Bare Reality» («Голая реальность»)- где Лора взяла интервью у 100 анонимных женщин и сфотографировала их груди. Она хотела исследовать дихотомию между тем, как мы относимся к груди в частной жизни и как она представлена ​​ в общественной сфере. Это дало повод для множества интересных разговоров о женственности, материнстве и сексуальности. После успеха «Bare Reality», следующим неизбежным шагом стала «Manhood» - книга с фотографиями мужских гениталий, так как Лора сочла необходимым исследовать и мужские истории тоже. Мы встретились с Лорой, чтобы узнать, что она узнала о половой идентичности и природе человека, фотографируя те части тела, которые люди обычно скрывают. 1. Это намного больше, чем просто часть тела. «Грудь - это просто часть тела, но в то же время она воплощает в себе все эти идеи о женственности, материнстве и сексуальности. Это действительно интересная, многофункциональная часть тела. Но многие женщины думают, что грудь - это только для того, чтобы выглядеть сексуально и привлекательно. Наше отношение к груди может изменяться в течение жизни. Тема груди - это способ получить доступ к непростым историям о том, как быть женщиной, - от взросления и формирования тела , до сексуальности, материнства, рака и старения". Лора Додсворт https://www.netdoctor.co.uk/healthy-living/sex-life/a28564/photograph-100-penises-bare-reality-manhood/ 2. Фотографировать гениталии сначала было страшно: «Начало проекта «Мужественность» отличалось от начала «Голой реальности». Я привыкла видеть женщин в раздевалке, но пенисы взрослых мужчин я обычно видела только в сексуальной обстановке, поэтому вначале это было немного неловко и неудобно для меня. Я просто старалась убедиться, что ничего из этого “не пересекает черту”, и сохраняла окружающую среду безопасной и профессиональной». 3. Большинство мужчин думают, что они [их члены] слишком маленькие. «Я понятия не имела, что столько мужчин считает, что у них слишком маленькие. Очень часто. И члены людей, которые думали, что они у них слишком маленькие, выглядели для меня вполне нормального размера. Есть мужчины которые говорят что они бы по-другому реализовали себя в мире, если бы они [их члены] были побольше ". 4. Мужчины много думают об отцовстве. «Там был целый спектр отцов - мужчины говорили о том, какой это дар - быть отцом. Как они хотят быть самыми лучшими отцами, каким они только могут быть - мужчинам, которые говорили о том, что не видят своих детей, в том числе - по собственному желанию ". «Было также много мужчин, которые говорили об отцах, отсутствовавших когда они росли, жестоких или алкоголиках. И какое влияние это оказало на них. И мужчины говорят, что они были бы совершенно другими, если бы у них был хороший отец или хороший мужской образец для подражания в своей жизни ". 5. Мужчины страдают от кризиса психического здоровья. «Мужчины действительно открывались и обсуждали свои тревоги, OCD (Obsessive– Сompulsive Disorder - обсессивно-компульсивное расстройство личности, примечание переводчика, perevodika.ru), полномасштабную депрессию и мысли о самоубийстве. В книге много историй о психическом здоровье. Все они действительно открылись эмоционально, и я чувствовала это, как очень редкую возможность заглянуть в мужской мир. В книге есть люди, которые говорили, что никогда никому не рассказывали об этом». 6. Мужественность трудно определить. «Мужественность - такая большая тема. Я спрашивала многих мужчин: «Что значит быть мужчиной?», И их ответы варьировались от «быть высоким, сильным, волосатым» до «быть кормильцем». заботящимся о семье, и просто хорошим человеком. Это то же самое, что быть женщиной". " Я не думаю, что один человек может точно сказать, что такое мужественность, поэтому вместо этого [в книге] есть 100 мужских историй и голосов. Я не думаю также, что такое четкое определение мужественности требуется вообще, но я надеюсь, что книга действительно вызовет некоторые вопросы и даст читателям понимание необходимости проявления большего сострадания и доброты к мужчинам в их жизни

What Laura Dodsworth learned about masculinity from photographing 100 penises

Что Лаура Додсворт узнала о мужественности при фотографирования 100 пенисов Ellen Scott Wednesday 31 May 2017 (Фотография: Лора Додсворт / Manhood) ВНИМАНИЕ: эта статья действительно содержит реальные фотографии пенисов. Это NSFW. Имейте это в виду.

Пенисы. Мы много говорим о них. Мы думаем о них. Но вне контекста наших сексуальных партнеров или порно, мы на самом деле не можем получить реальное представление о них во всем их славном разнообразии. Как и вульвы, пенисы могут отличаться друг от друга самыми различными путями. Они могут иметь небольшой изгиб. Они различаются по тону кожи. Они различаются по величине. Это стоит изучить не только для того, чтобы удовлетворить наше любопытство (которое безгранично), но и для того, чтобы заверить мужчин, что они не одиноки в своём беспокойстве, думая, что их пенис слишком хилый, слишком розовый или слишком маленький, - и выяснить, почему мы уделяем такое большое внимание и придаем такую важность мужскому члену. В фильме «Manhood: The Bare Reality» фотограф Лаура Додсворт рассматривает концепцию мужественности через пенис. После двух лет фотографирования женских грудей Лора была готова двигаться дальше. Или ниже, если быть более точной. Она решила, что хочет услышать мужские истории тоже, и поставила перед собой задачу сфотографировать 100 мужских пенисов. «Когда проект подходил к концу, я почувствовала, что ощущаю себя творчески и эмоционально уравновешенной», - сказала Лора metro.co.uk. «Я чувствовала себя очень комфортно с темой о женственности, но поняла, что мне нужно услышать и мужские истории - чтобы понять что такое мужественность» Она быстро принялась за поиск фигурантов. «Я спросила всех, кого знала, - сказала Лора. «Они спросили всех кого знали, а те, в свою очередь, спросили всех, кого знали они». «Я обращалась к определенным сообществам людей, таким как группы больных раком простаты, натуристы, мужские группы и т. д.» «Как только люди приняли участие, они часто предлагают-приглашают кого-то ещё». (Фотография: Лора Додсворт) https://metro.co.uk/wp-content/uploads/2017/05/100men-e1496229309433.jpg?quality=80&strip=all Процесс фотографирования оказался не таким неловким, как можно было ожидать. Акцент был сделан на удобстве и открытом обсуждении тел и мужественности, а не на каком-либо давлении, чтобы показать пенис как великолепное, огромное достояние, и каждый мужчина, делясь своими историями оставался анонимным. «Некоторые мужчины были рады снять все и смело подходили к камере», - сказала Лора. «Некоторые очень нервничали» «Я думаю, что для нескольких мужчин это было довольно волнительно. Одни переживали что должны обнажить свои шрамы после раковых операций, другие испытывали чувство стыда за свое тело. Некоторые были расслаблены. Некоторые были гордыми». Хотя Лаура чувствовала себя немного смущенной во время первых нескольких фотосессий, к концу проекта она стала довольно индифферентной по отношению к пенисам. Как и вы, [наверное бы стали] после фотографирования 100.

Она тоже многому научилась. Лаура объясняет: «На самом деле существует огромный диапазон нормальности людей - мужчины бывают самых разных форм и размеров. «Мужчины чувствуют давление по поводу образа тела, подобно женщинам, хотя и немного меньше. Я понятия не имела, сколько мужчин испытывают беспокойство и неуверенность по поводу размера своего члена или какого-либо аспекта его функционирования. «Из-за того, что пенисы более запретны, мужчины не видят большого разнообразия реальных членов. «Я думаю, что многим мужчинам в этом проекте было бы полезно читать Manhood, когда они были моложе, и это развеяло бы мифы и успокоило бы их тревоги. «Многие из тех, кто принимал участие, сделали это специально для того, чтобы помочь другим мужчинам и молодым людям, рассказав им о своем опыте. (Изображение: MylesGoode / metro.co.uk) «Я знала, когда начинала «Мужественность», что буду удивлена, восхищена, воодушевлена и взволнована. Мы никогда не узнаем чью-то историю, пока не спросим. «Однако я была удивлена честностью. Я не думаю, что у мужчин бывает много возможностей честно и откровенно говорить о своей жизни и чувствах. Я никогда не слышала, чтобы мужчины говорили так. «Некоторые из мужчин сказали, что никогда так ни с кем не разговаривали, в том числе со своими партнершами. «Есть история с человеком, у которого дважды был рак яичка. Ему сообщили, что он будет жить, в то же самое время, когда его мама узнала, что ее собственный рак неизлечим. «Он чувствовал свою огромную вину выжившего, и исцелившегося. Я плакала на этом интервью. «Меня очень тронул 92-летний мужчина, который принял участие. «Он прожил богатую и увлекательную жизнь, и этот снимок его в книге - 92-летний с деменцией, оглядывающийся на опыт своей жизни, связанный с мужественностью. Я не могла быть более удивлена, когда он сказал мне, что он был интерсекциональным феминистом (направление феминизма, ратующее за борьбу за права не только женщин, но и других притесняемых групп, примечание переводчика, perevodika.ru)! «Для меня большая честь предлагать эти истории миру». статью прочитали: 68 человек Комментарии