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опубликовано редакцией на Переводике 06.10.19 15:30
скаут: ZIL.ok.130;
 
 

Цикличность истории и забег за образованием

Это шабатний поток. Несколько мыслей по разным темам.


Тут Саша Запольскис тиснул текст про китайцев. И я тут же вот что подумал — в соответствии с цикличностью исторических процессов — что то подобное наверняка уже было в нашей истории.

Вот смотрите — в тексте, ссылку на который я привёл выше говорится(недословно): «Китай сейчас находится в том же положении, что и СССР перед финской кампанией. Ну тогда и все другие события того времени должны как-то отразится во времени нынешнем — например, раздел Чехословакии. Применительно к нынешним реалиям и учитывая смещение фокуса событий в Азию и азиатскую Пасифику таким событием может стать раздел Японии. Что приведёт к тому, что план зон оккупации Японии не реализованный тогда* — реализуется сегодня. Неизвестно что будет раньше — Тайваньская операция Китая или же раздел.
Вот именно поэтому-то я везде и ставил хэштег #хоккайдонаш, подразумевая под этим ровно вот это — про Хоккайдо (ну там ещё и часть Хонсю).

Только не нужно конечно же воспринимать раздел как обязательное введение войск, "топот сапог" и вот это всё. Совсем нет. Это ведь могут быть и другие форматы - деление на зоны экономических, политических и др. интересов, даже вплоть до фактической федерализации . У нас ведь на дворе эпоха гибридности -- так ведь? Ну и вот.

Вся сложность такой вот экстраполяции событий состоит в том, что похожие события на разных исторических циклах нужно суммировать, выводя из них нечто среднее, да ещё и учитывать текущие действующие и потенциальные факторы. Т.е. по простому говоря — похожий эпизод на историческом цикле отстоящий от нас на тысячу или две лет — здесь тоже оказывает влияние. И в идеальном случае — чем больше мы учитываем таких схожих исторических эпизодов и чем шире поле учитываемых текущих действующих и потенциальных факторов — тем точнее будет экстраполяция. Т.е. нужно рассматривать(этого требует научный подход) как можно более длительный исторический отрезок — в идеале — от возникновения нашей Вселенной. Но это обуславливается потребной точностью экстраполяции — если вас удовлетворит по условиям не сильно глубокое исследование андеграунда вопроса — то и ладушки.

Так, японцев рассмотрели, теперь к родным осинкам-берёзкам.

Тут я должен сказать, что у израильтян появляется хорошая такая себе возможность подзаработать. Либерализм в его финансово-глобалистском изводе — скорее дохл, чем жив. И вот тут то эта возможность у жителей Эрец Исраэля и появляется.

Не понимаете? А дело-то — проще простого.

Достаточно большому числу тем, кто был взращён на и выучен по либеральным канонам — именно вот сегодня потребуется переподготовка! А где вообще такую переподготовку можно пройти?

У нас — найдя ещё не затронутые либеральной плесенью учебные учреждения, что весьма и весьма затруднительно. А ещё где?

Ну конечно же, в Израиле — где в количестве тех, кто твёрдо ещё знает и помнит всё, что преподавали им советские преподаватели по Научной Организации Труда, политэкономии, отраслевым экономикам и т.д. Тем более что там хранят и даже переиздают старые советские учебники. И вообще — наш Терран сказал, что Израиль это русскоязычная страна, так что проблем ни с языком ни с ментальностью — нет.

У нас всё это тоже можно найти. Это как и всегда будет вопросом сопли понадувать престижа — кто-то будет искать возможность и делать это дома, а кто-то — поедет в Израиль.

Так что предсказую появление в заметных количествах таких вот курсов переподготовки. И очень вырастет стоимость советских учебников. Кто из издательств догадается первым переиздать — тот будет на коне. Такшта, товарещи либерасты** — на старт, внимание — RUN!

Не, ну а што — рынок же ж.

Ну и немножко про индусов.

Вся эта фигня с выводом производств за рубеж началась ещё в позапрошлом веке(как массовое явление) — с вывода текстильной промышленности британцами как раз в Индию. А перед этим британцы продукцией своей, доморощенной — разорили текстильщиков-индусов. Так что родина Маугли и Рикки-тиви-тави (ну все же знают, что родина слонов — эСэСэСэР!) была одной из первопроходцев этого начинания. Нет, отдельные случаи были и раньше, но такая массовость — вот тогда.

И на сегодня Индия является вполне себе балансиром, элементом уравновешивающим ОПОП. Особенно если учесть, что на этом коридоре Север-Юг находятся ещё и персы.

Ну и ещё раз напишу то, что я писал уже в камментах. «Царювание» финансовых глобалистов для промышленности Соединённых Штатов оказало почти такое разрушительное действие, как у нас — приватизация 90-х.

Вот вам показательный пример — танковая отрасль в США скорее мертва, чем жива. Последний танкоремонтный заводик в Лиме, штат Огайо пришлось спасать «в ручном режиме» лично президенту Трампу. Как в какой нибудь прости Гспди Украине, хаха.

Так вот здесь стоит подумать — что хуже — вывод капиталов из приватизированных предприятий за рубеж или же вывод основы и источника этих капиталов — самих генераторов этих капиталов за рубеж? Самих предприятий?

Я лично думаю, что второе — гораздо хуже.

Воспроизвести капитал можно, пусть и с трудностями, а вот воспроизводство промышленности и промышленных предприятий с их десятками тысяч производственных, финансовых и прочих связей — на порядки сложнее. Так что финансовые глобалисты американцам нагадили несравненно больше, чем нам наши доморощенные и импортные мародёры-прихватизаторы.

И чуть про другое — на родине моей мамы в селе что в 35 км от областного центра стали делать пешеходные дорожки(дорога там давно хорошая) и освещение. Дотянулся Терран!

Это был шабатний поток сознания.
Удачных вам выходных.

* План по оккупационным зонам в Японии не был реализован. Именно для недопущения этого американцы и сбросили две ядерные бомбы.
** Составное слово из слов либеральный фундаменталист(финансово-глобалисткой направленности).
С вами был

З.И.Л.

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