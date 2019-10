архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 08.10.19 04:33 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович Великобритания Laura Dodsworth: “Голая реальность” или “Неожиданная [фото]трилогия”. Сначала было 100 пар грудей, затем было 100 пенисов, и теперь фотограф Лаура Додсворт завершила то, что она называет «неожиданной трилогией», сфотографировав 100 вульв. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: материал предназначен для взрослых, cодержит реальные фотографии половых органов. Часть 2-я Photographer Laura Dodsworth shows what vulvas look like in 100 photographs of different women Фотограф Laura Dodsworth - 100 фотографий вульв разных женщин Laura Abernethy Wednesday 13 февраля 2019 Womanhood: The Bare Reality (Женственность: Голая реальность), автор Laura Dodsworth опубликована Pinter & Martin, £ 20 (фотография: Laura Dodsworth ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: эта статья действительно содержит реальные изображения вульвы.

Сначала было 100 наборов грудей, затем было 100 пенисов, и теперь фотограф Лаура Додсворт завершила то, что она называет «неожиданной трилогией», сфотографировав 100 вульв. В течение года Лора фотографировала 100 вульв для своей книги «Женственность: голая реальность» и разговаривала с каждой женщиной о том, что для них значит их вульва. Некоторые из вовлеченных в проект женщин также были показаны в фильме для канала 4 вышедшим под названием «100 Vaginas" В 2015 году Лаура начала фотографировать 100 пар грудей для проекта Bare Reality. Затем она исследовала мужественность, сфотографировав 100 пенисов для проекта “Мужественность”. После этого Лора посчитала проект завершенным. Она не думала, что будет делать третью серию, несмотря на напрашивающееся предположение, что следующим логичным шагом была бы вульва. Но чтение материалов о калечащих операциях на женских половых органах, количестве женщин, говорящих о хирургическом вмешательстве на вульве, и о том, как мы относимся к частям женского тела, заставили Лору пересмотреть свое мнение. Даже использование Лорой термина «вульва» вместо влагалища вызвало некоторую путаницу в социальных сетях, так как некоторые люди неправильно понимают, что этот термин является правильным для описания того, что можно увидеть снаружи. Влагалище внутреннее, ведет от шейки матки к вульве.

Лора Додсворт (Фото: Паула Битлстоун / Канал 4) Лора рассказала Metro.co.uk: «С этой серией работ я не планировала ни одну из них. «Более того, это были идеи, пришедшие ниоткуда. Каждый раз они ударяли мне в голову и захватывали меня, и каждый раз я удивлялась, что сделала это. «Когда закончилась “Голая реальность”, я чувствовала себя очень комфортно в своей коже, как женщина. Я чувствовала себя очень нежной, гордой и защищенной. «Я был удивлена, что мне захотелось заниматься “Мужественностью”, я думала, что мой следующий проект будет о женщинах, но почувствовала некий разрыв. Мне казалось, что я очень хорошо знаю женщин, но я не очень хорошо - мужчин. «Люди говорили, что, возможно, в следующем проекте мне следует заняться вульвой. Я сказала: «Мне не нужно это делать. Я закончила с женскими историями». Но скоро я поняла, что это неправда. Я думаю, что это была внутренняя самоцензура, немного стыда и нервозности. Одна из участниц проекта “100 Вагин” с фотографом Лора Додсворт (Фото: Paula Beetlestone / Channel 4) «Вульва - это ландшафт, мы вообще знаем только один маршрут через неё - сексуальный и порнографическй. «Когда вы говорите с женщинами об их вульве, всплывает так много историй. Я чувствовала, что узнала новые маршруты. Многие из рассказанных мне историй были на самом деле очень сложными. Это были такие вещи, как травмирующие роды, плохой сексуальный опыт или даже что-то невинное, например, первая менструация. «Я поняла, что когда я отмахивалась от этого проекта, я отмахивалась от возможности по-настоящему очень интимно взглянуть на саму себя». Через несколько недель после объявления о наборе участников, у Лоры было более 100 добровольцев, но ей потребовалось некоторое время, чтобы выбрать круг людей, которые представляли бы разные группы людей и разные типы историй. Отсюда и уже знакомый формат, когда Лора фотографировала каждую вульву и брала интервью у каждой женщины о том, что она значит для неё. Все 100 вульв (Фото: Лора Додсворт) Хотя проект и следовал формату, аналогичному «Голой реальности» и «Мужественности», Лора чувствовала, что «Женственность» отличается от первых двух. Она говорит: «Я думаю, что это конец, потому что я не вижу, о чем мне еще осталось говорить в человеческом теле. Я начала этот разговор о том, что такое быть мужчиной и женщиной, взяв эти уникально мужские и женские части тела. «В этом отношении я не беспокоилась о расхождениях во мнениях. Я не думаю, что вы можете найти что-либо вызывающее более бурные дискуссии, чем 100 пенисов - меня называли шлюхой, извращенкой и хуеголичкой - но я беспокоилась только о доверительных отношениях с участниками. «Когда я делала “Мужественность” мужчины показывали мне свои пенисы в анонимном пространстве. С женщинами я чувствовала, что все по-другому. У меня было ощущение, что эти женщины открывали себя для себя. «Многие женщины вообще смотрели на себя впервые, или смотрели на себя впервые за долгое время. Некоторые из них были очень хорошо знакомы со своей вульвой. «Мы собрали много историй, связанных с вульвой. Я была поражена количеством историй о сексуальном насилии. Титр: Одна из участниц проекта «100 вагин» с фотографом Лорой Додсворт (справа) (фото: Паула Битлстоун / канал 4) «Сколько историй мы скрываем точно так же, как скрываем нашу вульву в наших штанах? Это могут быть плохие поездки к гинекологу или секс, который пошел не так, как мы хотели. Я думаю, что здесь существуют табу в обоих смыслах. В рамках проекта Лора сделала и свою собственную фотографию, частично чтобы проверить, как это работает, но при этом она смогла сформулировать некоторые из своих собственных мыслей о том, что такое быть женщиной. «Я много раз фотографировала себя, потому что сама проверяла установку», - говорит она. «Я прошла через много разных вариантов. Я пыталась сидеть на стуле. Я попыталась сделать это как автопортрет, как женщины делали свои собственные фотографии на iPad. Я пробовала много разных вариантов. «Женственность: голая реальность» Лоры Додсворт опубликована издательством «Пинтер и Мартин», Цена 20 фунтов стерлингов (Фото: Лора Додсворт) «Когда я впервые сфотографировала ее, я почувствовала себя немного смущенно и неловко. Первый раз, когда я посмотрела на неё на экране своего компьютера, это был важный момент для меня. Изображение было большим и подробным, и я могла видеть все. «Она выглядела не так, как я думала. Когда вы смотрите в маленькое карманное зеркало, вы не видите почти ничего. Чем больше я смотрела на себя, тем больше я чувствовала нежность к ней, и сейчас я действительно думаю, что моя вульва довольно симпатичная. Я также стала очень внимательной к своему опыту. «Голая реальность» заставила меня чувствовать себя комфортно в моей коже, как женщину. “Женственность”» заставила меня почувствовать себя сильной женщиной.



Why I photographed 100 vulvas Почему я сфотографировала 100 вульв? Большинство женщин понятия не имеют о том, что “там” нет такой вещи, как «норма» как рассказано Лизе Харви 11 февраля 2019 г.

Содержит темы для взрослых, четкие образы и резкие выражения «Где вы обычно можете увидеть другую вульву?» - спрашивает меня фотограф Лаура Додсворт и сама же отвечает - «в основном только в порно». «Особенно, если вы ищете онлайн. Но есть огромная разница между как вы видите вульвы в порно - и как вы видите их в реальной жизни. Для женщин важно знать, как выглядят вульвы. Это может помочь им справиться с беспокойством относительно их тела. Нам действительно нужно говорить о них, потому что многие женщины никогда не смотрели на себя. Они не знают, что там внизу». Впервые я познакомилась с Лаурой, фотографом из Суррея, в 2015 году, после того, как она исследовала отношения 100 женщин с их грудью. Проект достиг целевого показателя в сборе средств по 10 900 фунтов стерлингов в день и показал яркие нередактированные изображения и истории анонимных участников в возрасте от 19 до 101 года. В 2017 году она сфокусировала свой взгляд на пенисах, целью было - изучить концепцию мужественности. Теперь ее последняя работа, благодаря ее новой книге «Женственность: голая реальность» и готовящемуся к выходу на канале 4 документального фильма “100 вагин”, ставит в центр внимания вульвы и влагалища. И когда 100 женщин делятся интимными фотографиями и глубоко личным опытом, связанным с их влагалищами, то в результате получается деликатное, но взрывоопасное послание женщин, возрождающих в себе свою женственность. По крайней мере, это то, чего Лора намеревалась достичь. «Я никогда не думала, что сделаю это», - говорит она. «На мой взгляд, я уже рассказывала истории женщин через грудь. Я также не хотела этого делать, потому что никогда не смотрела на себя таким образом. Я думаю, что часть меня уклонялась от близкого знакомства с этим, потому что я должна была бы рассмотреть мой собственный, связанный с вульвой опыт. Вы не можете начать проект, где вы берете интервью у женщин об их вульве, и не думать при этом о себе. Да, я получала удовольствие, но я также имела плохой секс, пережила травматические роды и глубокий стыд. Короче говоря: я должна была противостоять большим вещам». Так что же заставило её передумать? «Вообще говоря - три вещи», - говорит она. «Я прочитала отчет о том, что 200 миллионов девушек и женщин во всем мире страдают от калечащих операций на женских половых органах (FGM), что вызвало у меня гнев и отвращение. Вскоре после этого я наткнулась на брошюру о здоровье, в которой влагалище неуважительно называлось «передней дырой. Правильный язык и понимание анатомии женских половых органов очень к важен для меня: вульва - это весь наружный пакет, влагалище - мышечная трубка, которая ведет от шейки матки к вульве ». Позже, она прочитала сообщение ВВС о 9-летних девочках, которые хотят сделать лабиопластику (операцию, в ходе которой половые губы укорачиваются или изменяются), потому что они не удовлетворены их внешним видом, и Лора снова потянулась к своей камере. «Идея о том, что девушки и молодые женщины считают свое влагалище уродливым и хотят изменить то, как оно выглядит, просто ошибочна и вызывает сожаление». Консультант-гинеколог доктор Панделис Афанасиас говорит: «Нет такого понятия, как нормальное влагалище - они, естественно, различаются по размеру, форме или цвету». Существует также ошибочное мнение, что половые губы должны быть определенной длины. «Исследования показали, что длина больших половых губ варьируется от примерно 6 до 12 см, а длина малых половых губ - от 2 до более чем 10 см», - объясняет он. «Половые губы могут быть тонкими или толстыми, темнее или светлее, а иногда и длиннее с одной стороны. Ключевым здесь является - не концентрироваться на размере или форме, а на том - влияет ли это на ваше физическое или эмоциональное благополучие. И если это действительно влияет на вашу повседневную жизнь, именно тогда рекомендуется консультация гинеколога ». Несмотря на уверенность экспертов, доктор Афанасий считает, что лабиопластика находится «на подъеме». Доктор Наоми Крауч, председатель Британского общества педиатрической и подростковой гинекологии, также отметила «заметное увеличение числа девушек и молодых женщин, заинтересованных в проведении лабиопластики» за последние несколько лет». Она считает, что культурные изменения среди подростков и молодых женщин, которые теперь выбирают удаление или укладку лобковых волос, в сочетании с отсутствием понимания анатомии влагалища, подпитывает рост. «Вульве требуется много лет для развития», - говорит она. «Малые половые губы обычно бывают первыми, а иногда более заметными на ранних стадиях. Но наверное трудно найти точную информацию об этом». Именно в этом и заключается суть проекта Лоры.« Я подумала, что, возможно, подъем лабиопластики не произойдет, если люди будут знать больше о том, как выглядят другие женщины», - говорит она. «Некоторые люди будут шокированы моими снимками, но я думаю, что они имеют образовательную цель». Идея о том, что девушки и молодые женщины считают свое влагалище некрасивым и хотят изменить то, как оно выглядит, просто неправильна, и вызывает сожаление Лаура Додсворт В тоже время Лора признает, что сама она очень нервничала в начале. «Я никогда не стояла на коленях перед женщиной с раздвинутыми ногами». Тем не менее, через пару недель после объявления о наборе волонтеров, у нее было более 100 желающих принять участие со всей Великобритании. «Желание принять участие было огромное», - вспоминает она. «Это перекликается с тем что происходит сейчас. Возможно, это связано с #MeToo и #TimesUp - женщины хотят вернуть себе свои тела и рассказать свои истории. Вот почему я хотела представить разные возрасты, национальности, происхождение, а также разные переживания женщин, связанные с их вульвой». Фотографирование этой интимной области привело к появлению на свет некоторых уникальных и глубоко личных историй. «Каждая из них осталась со мной», - говорит она. «46-летняя девственница. Женщина, которая перенесла FGM (Female Genital Mutilation - женское обрезание). Женщина, которой удалили влагалище из-за рака». Но она также слышала положительные истории о сексуальном удовольствии и беременности. «У одной женщины был оргазм, когда она рожала, другая говорила о различных типах оргазмов, которые она может иметь, что вдохновило меня думать о чувственности по-другому. Затем была 70-летняя женщина, у которой есть «вибратора-газонокосилка». Мне это понравилось, потому что интервью с женщинами, которые прошли через менопаузу и все еще имеют умопомрачительную сексуальную жизнь, дает прекрасное представление о женственности». Все 100 женщин, сфотографированных в проекте Лоры. Однако, к сожалению, во многих из бесед, которые она имела с участниками, звучала тревожная нота насилия. «Я была реально шокирована тем, как много женщин подняли тему сексуального насилия. Я говорила с теми, чья история, как я думала, была об их прекрасной сексуальной жизни или о состоянии их женского здоровья, а они рассказывали мне о том, что их изнасиловали или о том, как их ощупывали или совращали когда они были ребенком». Даже при том что она называет это самой сложной частью своего проекта, Лора считает, что включение этих историй в проект усиливает воздействие её послания - потому что не бывает какого-то особого отдельного женского опыта. «Некоторые женщины, которых я встречала, много раз смотрели на себя, другие женщины никогда не смотрели и не хотели этого видеть, а некоторые женщины впервые увидели это на экране моей камеры, что было очень важно. Они спрашивали меня: «Это именно то, на что это должно быть похоже?», И я обнаружила, что объясняю им, какие у них есть органы, и говорю им, что у всех они разные». Идея, что женщины отказываются от удовольствия, потому что беспокоятся о том, как они выглядят, как они пахнут и какой имеют вкус, стала фундаментальным открытием для Лоры. «Стыд - это действительно большая проблема для людей», - вздыхает она. «Там, где как я обнаружила, что мужчины, как правило, испытывают давление, что они «должны быть» - сильными, мачо, богатыми, мужественными - женщины чувствуют, что они «слишком» - слишком толстые, слишком волосатые, слишком обвислые, слишком обабившиеся. Честно говоря, нам просто нужно быть такими, какие мы есть. Да, вы можете посмотреть фотографии и сказать: «Вау, мы все выглядим по-разному», но это также связано с честностью этих историй. Потому что, если вы чувствуете восхищение, гордость и воодушевление за другого человека, становится легче применить это и к себе». Ожидает ли она какой-либо ответной реакции? «В том, что я делаю, нет ничего бесполезного», - говорит она. «Я всегда сознательно пыталась фотографировать части тела простым, сравнительным и не сексуализированным образом. Это не значит, что я думаю, что грудь, пенис и вульва не могут быть сексуальными. Но я их фотографирую так, чтобы мы могли просто сказать: «Вот как они выглядят». Имея это в виду, она не могла не противостоять своей собственной уязвимости. «Когда я впервые посмотрел на свою вульву, я подумала: «Ух ты, там много чего есть!» Но непосредственное участие в этом проекте было для меня преображающим: я чувствую себя более комфортно, как женщина. Делать что-то подобное - это ключевой опыт, потому что это обнажает и раскрывает многое внутри самой себя. «Я чувствую себя творческим борцом за женщин, помогая им восстанавливать свои тела и свои истории - и я защищаю их. Я надеюсь, что это изменит правила игры, особенно для молодых женщин. Если бы я видела и читала это, когда мне было 18 лет, я думаю, что вся моя жизнь была бы другой. «Я не преувеличиваю, я думаю, это изменило бы для меня всё». Отношения каждой женщины с ее вульвой, будь то энергия, удовольствие, бесстрастие или боль, совершенно индивидуальны. Эти шесть анонимных женщин - смело обнажили все для проекта Лоры - убедитесь в этом… «Мои половые губы были похожи на большие слоновьи уши». 30 лет, детей нет. Когда я мастурбировала (когда я была моложе), я ненавидела что мой клитор становился больше - я думала, что он похож на пенис. Я очень стеснялась этого. Ещё я думала что мои половые губы были слишком большими. Я должна была быть пьяной чтобы заниматься сексом и никому никогда не позволяла доставлять мне удовольствие. Я думала что моё влагалище должно выглядеть как те что я видела в порно в интернете, а они выглядели полной противоположностью моему. Порно заставляло меня чувствовать себя дерьмом всеми возможными способами Я думаю я потратила 12 лет своей жизни страдая из-за мыслей о том как выглядит мое влагалище Потом я посмотрела документальный фильм рассказывающий о порнозвездах которые сделали операции чтобы уменьшить свои половые губы. Я поняла, что это то, что можно было бы сделать и пошла к своему врачу, у меня был небольшой разрыв. Консультант, с которым я разговаривала, сказал, что губная пластика поможет мне, но это не будет сделано в NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании). Он направил меня к частному врачу. Я не спала на протяжении всей процедуры. Он вводил анестетик в половые губы и до моей попы, а затем просто отрезал. На самом деле мои половые губы были, вероятно, довольно маленькими кусочками кожи, но для меня они были похожи на большие слоновьи уши. Я лежала, думая, насколько лучше будет моя жизнь после этого. Мое выздоровление было ужасным. Я знала, что там будет опухоль, но это было похоже на огромный гамбургер, и я даже не могла сдвинуть ноги. Это было очень больно. Я чувствую себя всё более комфортно дня ото дня; садясь или скрестив ноги в джинсах. Мои половые губы [также] раньше попадали в аппликатор тампона, а теперь я могу использовать тампоны. Но я до сих пор не уверена в себе. Я бы очень этого хотела. Я пытаюсь перестать беспокоиться о том, что другие люди думают обо мне. Я хочу выяснить, кто я на самом деле, потому что в 30 лет я до сих пор этого не знаю. «Это не порнозвездные гениталии» 31, детей нет Я никогда не смотрела на фотографию моей вульвы. Я даже никогда не смотрела на неё в зеркало. Я нервничаю из-за того, что это может вызвать у меня отвращение. Я никогда рассматриваю себя, но интересно то что я до сих пор у меня иногда мелькает мысль что это явно не порнозвездные гениталии. И даже не те которые я хотела бы иметь. У меня никогда не было претензий к ним. Я также знаю, что когда парень в спальне, и он собирается вытащить свой конец, он не будет думать: «О, наконец-то покончил с этим». Он просто думает: «Потрясающе, я её чпокнул». В течение последних десяти лет я активно агитировала против FGM. Одна из вещей, которые я делаю, это рассказываю о том, как женщины не смотрят на свои гениталии, мы даже не говорим о наших гениталиях. Я говорю с близкими друзьями о некоторых действительно личных вещах, но не о гениталиях. Я родилась в мусульманской пакистанской семье. Я больше не мусульманка, и я не говорю людям, что я пакистанка, но я она и есть. Я могу принять участие [в этом проекте], потому что это анонимно. Есть две вещи, которые моя семья не знает обо мне, и которые довели бы их до отчаяния. Первая, что у меня был секс, и вторая, что я ем свинину. Конечно, они глубоко заблуждаются, если думают, что я не занимаюсь сексом. Мне потребовались годы, чтобы попасть в безопасную ситуацию, где я могу делать и говорить все, что хочу. “Убийства чести” все еще случаются, даже здесь, в Британии. Я прошла в гей-параде, моё тело было расписано красками и мои сиськи были открыты, [но у меня] есть замечания. Там были мужчины в костюмах в стиле Бората, мужчины в костюмах животных-фетишей, мужчины с обнаженными сосками. Ничего из этого не было проблемой, но странные женские соски здесь и там ... Я чувствую, что это не просто мужчины, а мужчины снова говорящие женщинам, что им делать со своим телом. Женские тела не должны рассматриваться как более оскорбительные, чем мужские. «Я больше не определяю себя как женщину» 41 год, детей нет Я видела, прикасалась, и действительно обожала много вульв. И все же у меня никогда не хватало смелости взглянуть на себя. Я идентифицировала себя как лесбиянку большую часть моей жизни. Я отчаянно хотела быть мальчиком в детстве. Я ненавидела свое тело, свой пол на протяжении многих лет. С тех пор я прошла полный круг от ненависти до любви и почтения к тому, кто я есть и какой я создана. Я боялась пенисов всю свою жизнь. Сначала я хотела иметь его. Затем я достигла половой зрелости, у меня выросла грудь, и я узнала, что никогда не стану мальчиком. Потом пенисы сделали мне больно. Мой отец приставал ко мне, и у меня были подростковые отношения с мальчиками, которые оказывали на меня давление. Я росла не с отцом, но думала, что он необыкновенный человек. Когда я была подростком, я ходила к нему и проводила выходные с ним. Однажды ночью он лег рядом со мной и начал прикасаться ко мне. На следующий день я поговорила с ним. Его рассуждение состояло в том, что он хотел, чтобы я поняла, что у меня красивое тело, и что секс был прекрасной вещью. Я сказала: «Ты не тот человек, который должен учить меня чему-либо подобному, потому что ты мой отец». Исцеление пришло через множество приятных нежных прикосновений других женщин. За последние пару лет я обнаружила, что существует намного больше обозначений и идентичностей, и мир действительно открылся для меня. Я больше не определяю себя как женщину. Я идентифицирую себя как недвоичного человека или человека особого пола. Я предпочитаю использовать местоимения “они” или “их”, и иметь Mx перед моим именем, а не мистер или мисс. Пол (Sex) может определяться гениталиями с которыми мы родились, но половая роль (gender) является социальной конструкцией. В конечном счете, я хочу жить в мире, где все мы люди, а это не определяется тем, что у нас находится между ног. Мои сексуальные предпочтения полисексуальны, это означает, что меня привлекают разные полы, хотя не обязательно все. Мы складываем разные способности под мужским или женским зонтиком, например воспитание детей считается женским свойством, но это только стереотипы: у всех нас есть способность к этим вещам внутри нас. Мой жизненный путь состоит в поиске баланса внутри себя - и именно здесь я нахожу свое исцеление. «Моя вульва напоминает мне розовый кекс» 28, детей нет Моя вульва напоминает мне розовый кекс. Половые губы и клитор выглядят как слои розовой глазури. Я знаю, что не всем удобно и интересно показывать миру свои гениталии, но, глядя на нее сейчас, я думаю что она хорошенькая. Она выглядит нежной, симметричной и аккуратной. Это прекрасно - знать, что у меня в трусиках. В течение нескольких недель я много кровоточила между периодами, а также после секса с моим парнем в то время. Я погуглила кровотечение, и на мониторе появилось несколько возможных причин: ИППП (инфекции передающиеся половым путем), гормональный дисбаланс, рак шейки матки. Я пошла к врачу и, хотя я была слишком молода [24] для анализа мазка, но, в любом случае, она сделала его. Меня отправили в больницу на кольпоскопию, которая включает в себя камеру, вводимую во влагалище. Консультант сказал: «Я занимаюсь этим уже 30 лет, и был бы удивлен, если это не рак». Через две недели это подтвердилось. Я чувствовала слабость, я потела и у меня была высокая температура. «Рак» означает смерть, это то, что мы все думаем,когда слышим этот диагноз. Мне было всего 24 года, я не могла понять, как это могло случиться. У меня была стадия 1B класса 3, опухоль была маленькая, но неприятная. К счастью её рано обнаружили. У меня была удалена шейка матки, окружающие область ткани и верхняя треть влагалища, и, слава Богу, мне не потребовалось дальнейшего лечения, такого как химиотерапия. Я могу забеременеть, но из-за отсутствия шейки матки высока вероятность выкидыша или ранних родов. Вокруг гинекологических заболеваний существует много стереотипов. Как-то, на моей старой работе, меня спросили, какой у меня рак, и когда я сказала про шейку матки, она спросила: «О, как ты это получила?» Вы бы не спросили то же самое, если бы я сказала про грудь, кишечник или мозг - но когда что-то находится между ваших ног, есть предположение, что вы сделали что-то не так; что ты переспала со многими людьми. Это рак, связанный с сексом, так как в большинстве случаев вы получаете его от вируса папилломы человека, который передается половым путем. Я чувствую себя немного надломленной как женщина, потому что мы должны рожать детей. Кроме того, теперь у меня укороченное влагалище, поэтому я не могу получать то же удовольствие, что и раньше. Я злилась на то, что часть моего тела, которая занимает центральное место в моей женской идентичности, подвела меня в 24 года. Более четверти женщин в Великобритании не посещают врача чтобы сделать мазок из шейки матки. Иногда есть серьезные причины, но часто женщины смущаются показывать свои гениталии, или они смущены, что медики могут чувствовать запах. Меня тошнит от того, что стыд и стереотипы в отношении гинекологического здоровья приведут к тому, что некоторым женщинам не так повезет, как мне.

«Все, что у тебя есть, прекрасно». 70 лет, трое детей, Я люблю свою красавицу-п..ду, её великолепный розовый цвет. И она была высоко оценена моими партнерами тоже. Я не занималась сексом, пока мне не исполнилось 25 лет. Я вышла замуж в 1970-х годах и получила развод по причине отсутствия брачных отношений: в нашу брачную ночь мой муж сказал, что у него болит голова. Я подумала: «Хорошо, ладно» - но это продолжалось три года. Я пошла к консультанту по вопросам брака, и она говорила мне бесполезные вещи вроде: «Возможно, тебе следует надеть сексуальную черную ночную рубашку». Я знала, что дело не во мне, а в нем. Я было смирилась, но я хотела иметь детей. Я встретила другого человека, и это изменило все. У нас был блестящий секс, а потом у нас были дети. Именно благодаря моему участию в женском движении в 1970-х годах я нашла свой голос и силы, чтобы противостоять патриархату. Я начала выражать свою сексуальность на моих условиях. С тех пор как я рассталась с отцом моих детей в 1981 году, я не жила со своими сексуальными партнерами. Мне 70, и я все еще наслаждаюсь сексом. Я вижу своего нынешнего партнера на длительные выходные. В течение половины недели я занимаюсь своим делом: я присматриваю за своими внуками, я принадлежу к женской театральной группе, я вижу своих друзей. Я была готова к наступлению менопаузы. Я думаю, что мы должны смириться с изменениями в жизни самым позитивным образом, каким мы можем. Вы теряете часть своей смазки, но небольшая порция слюны решает эту проблему. Я стала акушеркой, потому что я феминистка. Очень часто женщины не имеют поддержки в процессе родов, и я хотела попытаться помочь им, придать им больше уверенности в себе. Приятно видеть, как ребенок проходит через родовой канал. Это происходит с огромным усилием со стороны женщины. Я, наверное, видела больше влагалищ, чем большинство людей, и они такие же разные, как наши лица или наши руки. Все, что у тебя есть, прекрасно. «Я вряд ли забеременею естественным путем» 26 лет, детей нет. Моя вульва всем довольна и исполнена величия. Она имеет форму сердца, и окрашена в различные оттенки оттенки коричневого. Она вроде такая аккуратная, но это как бы организованный беспорядок. Я думаю, что есть что-то действительно очень интересное в том, чтобы иметь возможность взглянуть на себя более подробно. Это дает вам возможность по новому оценить ваше тело. Мой ранний опыт женственности начался с женщин, которые меня воспитали: моя нянька научила меня наслаждаться собой, своим телом и тем, кто ты есть. Моя мама - моя лучшая подруга, нет ничего такого чем бы я не могла с ней поделиться. Я решила, что хочу сделать восковую эпиляцию моей вульвы, и попросила [ее] сделать это. Моя мама родила меня, поэтому у меня ничего нет, чего бы она не видела. И я ей доверяю. Я никогда не хотела иметь детей, пока у меня не возникли проблемы с репродуктивным здоровьем. Когда мне было 19 лет, мне установили спираль, и это вызвало у меня воспаление таза, которое было мучительно болезненным. У меня очень быстро выросла киста на правом яичнике. Я несколько раз попадала в неотложку, и мне пришлось приостановить учебу в университете. В конце концов мне сделали срочную операцию, которая привела к потере правого яичника и фаллопиевой трубы, и они удалили пять литров жидкости из кисты. Я продолжала испытывать боль, но мне все время говорили, что это нормально. Оказалось, что у меня эндометриоз, полипы матки и миома, которая и нанесла удар по удаленному яичнику. По-настоящему важно было то, что выяснилось, что если я буду ждать слишком долго, то я вряд ли смогу зачать естественным путем, если вообще смогу. Наличие эндометриоза означает, что мои месячные нерегулярны и могут быть мучительными.Это похоже на ощущение жжения и жжения в матке, которое распространяется по всей нижней части моего тела, в бедра и в колени. Люди думают, что я преувеличиваю, но иногда я не могу работать. У меня также внезапно появляется острая стреляющая боль во влагалище, что застает меня врасплох. Это утомительно жить с болью, которая никогда не утихает. Дошло до того, что я стала одержима желанием иметь ребенка. Моя мама сказала, что мне нужна консультация. Я начала переоценивать то, на что могла бы быть похожа моя женская зрелость вне моих биологических способностей. Я думаю, что мы считаем само собой разумеющимся, что мы сможем иметь детей. Неспособность зачать не снижает твоей ценности как женщины, не делает тебя менее женщиной - но это именно то, что общество говорит нам. Все изображения © Laura Dodsworth статью прочитали: 2 человек Комментарии