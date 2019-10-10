В США Зеленский встречался с лидером российской мафии Кислиным (фото ФБР)

В Нью-Йорке состоялась встреча президента Владимира Зеленского и «бизнесмена» Сэма Кислина, которого американские спецслужбы считают одним из лидеров организованной преступности России и Украины.

В среду, 25 сентября, во время официального визита Зеленского в США, в районе гостиницы Паркер прошли две встречи: одна официальная — непосредственно в гостинице, другая — в соседнем здании, в ресторане «Русская чайная».

В первой участвовал сам Зеленский и еще несколько десятков человек, а вторая, неофициальная, прошла в более узком кругу. Зеленского на ней представлял глава Офиса президента Андрей Богдан.

Кислин присутствовал на первой встрече, а также был организатором и участником второй.

На фото видно, как Зеленский выходит из гостиницы Паркер вместе с участниками встречи. Человек в красном жилете, лицо которого на фото не попало, — Кислин.

Первая встреча стала относительно публичной. В ней участвовали видные представители еврейской диаспоры США.

Вторая встреча проходила уже в узком кругу и в конспиративной обстановке. Участников попросили не делать фотографий.

Источник отметил, что «это была просто встреча по бизнесу, по инвестициям из США в Украину и, наоборот, инвестициям украинцев в недвижимость в США».

«Сэм Кислин сводил людей, говорил, тебе надо поговорить с тем-то, а тебе с тем-то, мои предложения следует направлять такому-то человеку», — сказал источник.

Уроженца Одессы Сэма (Семена) Кислина ФБР связывает с покойным Иваньковым (Япончиком) из Солнцевской ОПГ и братьями Михаилом и Львом Черными (Измайловская ОПГ).

Также имя Кислина всплыло на суде Михаила Черного против Олега Дерипаски в Лондоне.

Кроме того, Кислин известен как соратник и донор экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, который теперь является советником Дональда Трампа.

По данным СМИ, Кислин планирует вернуть свои активы, которые были арестованы в Украине во время антикоррупционных расследований.

Кроме того, недавно в интервью американским СМИ Кислин заявил, что именно он убедил Джулиани посоветовать Трампу раскрутить историю о коррупции в Украине.

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