опубликовано редакцией на Переводике 12.10.19 12:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Yahoo! News”,

"Ukraine leader says troops must withdraw before Putin summit" Сингапур - 11 октября 2019 г. Украинский лидер говорит, что войска должны отойти, прежде чем состоится саммит с Путиным Ольга Шиленко

AFP News Украинский президент Володимир Зеленский разговаривает с толпой в ресторанном дворике в Киеве во время его однодневного медийного марафона Украинский президент Володимир Зеленский пригрозил в четверг отменить саммит с российским лидером Владимиром Путиным, если все стороны не согласятся с планами отвода войск с востока. Этот украинский комик, ставший лидером, готовится к проведению переговоров с Путиным в Париже в попытке возобновить мирный процесс, чтобы закончить пятилетний сепаратистский конфликт в восточной Украине. Эти усилия, по-видимому, застопорились, так как и киевские силы, и сепаратисты пока что не отвели войска от линии фронта. "Если не будет отвода (войск), то не будет Нормандского саммита", - сказал Зеленский журналистам, подразумевая переговоры с Путиным, которые организует президент Франции Эммануэль Макрон, также при участии германского канцлера Ангелы Меркель. Но позднее, отвечая на вопрос агентства AFP, он сказал, что все еще надеется, что такие переговоры состоятся в конце года. Их дата может быть объявлена уже на следующей неделе, сказал он. Выступая в модном ресторанном дворике во время его первой крупной пресс-конференции с момента вступления в должность в мае, Зеленский, которому 41 год, сказал, что Россия должна помочь отвести назад поддерживаемые Кремлем войска сепаратистов. "Они должны действовать как гаранты - они являются стороной Минского процесса", - сказал Зеленский во время более чем 12-часового мероприятия, которое проходило за бургерами и пиццей на киевском рынке еды Kyiv Food Market. В преддверии запланированного саммита украинские и российские переговорщики и представители сепаратистов договорились о плане действий, который предусматривает особый статус для сепаратистских территорий, если они проведут свободные и честные выборы в соответствии с украинской Конституцией. Но этот план вызвал гнев в Украине, при этом критики говорят, что это предложение дает преимущество России. В выходные около 10000 человек, включая предшественника Зеленского, Петро Порошенко, протестовали в Киеве против мирного плана на первых крупных демонстрациях против политики Зеленского. Ультранационалисты особенно критически настроены в отношении мирного плана Зеленского, а некоторые ветераны войны угрожают противодействовать его приказам на востоке. Президент, по-видимому, нацелился на них в четверг, сказав, что "разные люди" с обеих сторон, включая украинских ветеранов войны, не хотят, чтобы отвод войск произошел. "Если там есть ветераны (на востоке)... если они приехали и вооружены, то тогда это неправильно", - сказал он. Зеленский раскритиковал своих критиков за то, что они пытаются "ослабить" его, сказав, что если текущий мирный план не сработает, то "мы поищем другой вариант". После восьми часов его марафонского выступления украинский Национальный реестр рекордов объявил эту пресс-конференцию самой долгой в мире. Кремль винит Украину Зеленский пообещал, что он не предаст интересы Украины и повторил в четверг, что Киев должен полностью контролировать восточную границу страны с Россией. В Москве ведущий советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков обвинил "некоторые силы" в Украине в попытке саботажа мирного процесса. "Украинская сторона под надуманным предлогом не начала отвод войск", - сказал Ушаков журналистам. Эта бывшая советская страна с населением в 45 миллионов человек пережила два народных восстания за два десятилетия, а с 2014 года увязла в войне с сепаратистами. Этот конфликт - наихудший кризис между Востоком и Западом после окончания Холодной войны - разразился после того, как Россия аннексировала Крым в марте 2014 года, и стоил жизни примерно 13000 человек. статью прочитали: 1 человек Комментарии