Le Monde о российских военных в Сирии и La Croix о рыбоводстве в Мурманске

RFI Опубликовано 30-10-2019

Российский и сирийский флаги на границе с Турцией, 23 октября 2019.

REUTERS / Huseyin Aldemir

Французская газета Le Monde публикует репортаж из приграничной зоны на северо-востоке Сирии, куда вошли российские войска и теперь патрулируют границу с Турцией. Издание La Croix рассказывает о рыбных хозяйствах в Мурманске, переживающих настоящим бум благодаря европейским санкциям.





LeMonde: «Присутствие российских войск на северо-востоке Сирии не спасает от столкновений»

Издание Le Monde публикует репортаж из приграничной зоны на северо-востоке Сирии, куда вошли российские войска. «Присутствие российской военной техники привлекает внимание обитателей маленькой курдской деревушки, живущих в страхе возобновления боевых действий», — пишет Le Monde.

«Мы уже несколько недель не могли приблизиться к этому району, потому что здесь все время стреляют турецкие снайперы. Русские принесли нам мир, их присутствие здесь нас успокаивает», — цитирует издание слова молодого местного жителя, владельца обменного пункта. Доверяют ли курды русским больше, чем американцам? «Все это для нас слишком сложно. Главное, чтобы турки больше не стреляли», — говорит собеседник издания.

Истек срок, отведенный Курдским освободительным силам, чтобы покинуть приграничные зоны — соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 22 октября. Начиная со вторника российский военный контингент на северо-востоке Сирии пополнился чеченскими бойцами, пишет Le Monde. Российские военные теперь патрулируют границу. В приграничной зоне также появились новые посты сирийской армии.

Как отмечает издание, в понедельник в Анкаре начались российско-турецкие переговоры, в рамках которых обсуждается совместное патрулирование границы.

Эффективность этих переговоров пока остается не подтвержденной, пишет Le Monde. На месте продолжаются столкновения, несмотря на договоренность о прекращении огня, которая так никогда по-настоящему не выполнялась: «По мере продвижения сирийских правительственных сил они оказываются нос к носу с турецкой армией и с сирийскими наемниками, жаждущими с ними расквитаться».





LaCroix: «Когда европейские санкции способствуют разведению лосося в России»

Издание La Croix публикует репортаж своего московского корреспондента Бенжамена Кенеля, посвященный рыбным хозяйствам в Мурманске. «После украинского кризиса в 2014 году и санкционной войны между Россией и Евросоюзом, в столице русского севера быстро развивается массовое рыбоводство», — пишет La Croix.

Пять лет назад российский рынок закрылся для Норвегии, мирового лидера по экспорту лосося. Сначала потребление этой рыбы в России снизилось почти наполовину, со 150 до 60 тысяч тонн в год, но теперь неуклонно растет и уже превысило 100 тысяч тонн ежегодно. В первую очередь, рост происходит за счет поставок из Чили и с Фарерских островов, отмечает La Croix, однако санкции пошли на пользу российскому рыбоводству, которое сегодня переживает настоящий подъем.

Корреспондент французского издания встретился с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура», расположенной в 70 км от Мурманска. По словам Падерина, развитие их предприятия началось еще до введения санкций, однако ограничительные меры ускорили этот процесс.

Сегодня «Русская аквакультура» ставит перед собой задачу стать лидером на рынке разведения лосося. За последние пять лет компания инвестировала в инфраструктуру около 110 миллионов евро и почти столько же инвестирует в ближайшие пять лет.

«Русская аквакультура» собирается построить в Мурманске собственный завод по разведению мальков. Предприятие хочет увеличить производство с двадцати тысяч тонн в этом году до 35 тысяч к 2024 году. «Здесь все — точная копия всего самого лучшего, что производит наш сосед», — говорит Никита Падерин. Все оборудование, а также корм и мальков «Русская аквакультура» закупает в Норвегии. Там же проходят обучение сотрудники компании. Кроме того, предприятие уверяет, что соблюдает те же нормы, что и в Норвегии, — во всяком случае, у местных защитников природы никаких претензий к «Русской аквакультуре» нет.

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