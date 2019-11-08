



архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 08.11.19 13:21 скаут: alinadushanina; переводчик alinadushanina;

Ссылка на оригинал Гренландия: сколько стоит сделка с дьяволом?





Можно, конечно, сколько угодно зубоскалить о политике американского президента, о его безумных идеях, но недооценивать его ни в коем случае нельзя. Трамп, прежде всего, отличный бизнесмен, своего он не упустит. Американская сторона в этой ситуации явно настроена решительно. Об этом можно прочитать во множестве американских газет, которые настраивают общественность на необходимости сделать "Зеленый остров" 52 штатом. Впрочем, и поведение Гренландии выглядит как метание девушки при выборе жениха. Ведь сам принц Дании Марио Мак Шаумбург-Липпе дал им "добро", сказав, что "нужно поддерживать тот вариант, который гренландцы сочтут лучшим для себя". Судите сами.



Желание президента США купить Гренландию сильно подогрело рынок недвижимости на острове, сообщает The Wall Street Journal (



Кроме того, некоторые политики в Гренландии всё же стали высказываться в поддержку идеи о покупке их острова Соединенными Штатами. Так, по сообщению газеты Sermitsiaq (



Кульминацией же этой гренландской авантюры стало письмо министра по вопросам образования, культуры, церкви и иностранных дел правительства Гренландии Ане Лоне Баггер сенатору от штата Арканзас Тому Коттону (к слову, горячо поддерживающему идею Дональда Трампа о приобретении США "Зеленого острова"), раскрывающее интересные подробности будущей сделки, достойной в перспективе стать ярким событием международной жизни. В августе 2019 года весь мир поразила новость - президент США Дональд Трамп изъявил желание купить у Датского королевства Гренландию! Многие задались вопросом: "Что это: неслыханная дерзость или глупая шутка?!". Зная своеобразный характер американского президента, его очередная выходка мало кем была воспринята всерьез, включая высокопоставленные круги Дании. Все мы в те дни слышали слова, как королевской семьи, так и датских политиков, что "идея абсурдна", "своих людей они не продают" и вообще "Гренландия принадлежит Гренландии".Можно, конечно, сколько угодно зубоскалить о политике американского президента, о его безумных идеях, но недооценивать его ни в коем случае нельзя. Трамп, прежде всего, отличный бизнесмен, своего он не упустит. Американская сторона в этой ситуации явно настроена решительно. Об этом можно прочитать во множестве американских газет, которые настраивают общественность на необходимости сделать "Зеленый остров" 52 штатом. Впрочем, и поведение Гренландии выглядит как метание девушки при выборе жениха. Ведь сам принц Дании Марио Мак Шаумбург-Липпе дал им "добро", сказав, что "нужно поддерживать тот вариант, который гренландцы сочтут лучшим для себя". Судите сами.Желание президента США купить Гренландию сильно подогрело рынок недвижимости на острове, сообщает The Wall Street Journal ( https://www.wsj.com/articles/a-trump-bump-is-turning-up-the-heat-on-greenlands-real-estate-market-11569515472 ). Всего за неделю после того, как началась история с Трампом, владельцы недвижимости в столице Гренландии Нуук получили около десятка запросов от иностранцев против обычных один-двух за год! А ведь рынок недвижимости на острове весьма объективный индикатор, подтверждающий реальную возможность смены Гренландией государственной принадлежности.Кроме того, некоторые политики в Гренландии всё же стали высказываться в поддержку идеи о покупке их острова Соединенными Штатами. Так, по сообщению газеты Sermitsiaq ( https://sermitsiaq.ag/peleusa-hjaelpe-frihed-danmark ), депутат парламента Гренландии от центристской партии Naleraq Пеле Броберг призвал своих коллег рассмотреть предложение Дональда Трампа. Он заявил, что "уже давно США защищают Гренландию, а не Дания, и они могут продолжить это делать, если остров обретет независимость. Американцы будут поддерживать их четырьмя миллиардами, а в обмен им будет разрешено работать на базах в Гренландии".Кульминацией же этой гренландской авантюры стало письмо министра по вопросам образования, культуры, церкви и иностранных дел правительства Гренландии Ане Лоне Баггер сенатору от штата Арканзас Тому Коттону (к слову, горячо поддерживающему идею Дональда Трампа о приобретении США "Зеленого острова"), раскрывающее интересные подробности будущей сделки, достойной в перспективе стать ярким событием международной жизни.







"Наше правительство намерено преодолеть все юридические и политические преграды на этом пути и максимально ускорить процесс организации референдума о независимости Гренландии от Дании".



И если знать все нюансы отношений Гренландии с Данией и США, действительно, поверишь в "положительное решение по данному голосованию" в пользу последних. Причем, даже не учитывая меркантильные интересы гренландского правительства. Хотя это и придает пикантности всей этой истории. Тем интересней будет наблюдать, под какими лозунгами это все преподнесут мировой общественности.



Как мы видим, не так уж смешна и абсурдна вся эта затея. Глупо сомневаться, что Дональд Трамп так легко сдастся и откажется от своего плана. Тем более, присоединение Гренландии - это, во-первых, отличный аргумент для повышения шансов на победу в предстоящих выборах президента США, а во-вторых, продуманный имиджевый ход, который увековечит его в американской истории не как взбалмошного старика, а как собирателя земель.



Источник.

Из письма становится понятно, что гренландцев, не без помощи собственного правительства, готовят к референдуму.И если знать все нюансы отношений Гренландии с Данией и США, действительно, поверишь в "положительное решение по данному голосованию" в пользу последних. Причем, даже не учитывая меркантильные интересы гренландского правительства. Хотя это и придает пикантности всей этой истории. Тем интересней будет наблюдать, под какими лозунгами это все преподнесут мировой общественности.Как мы видим, не так уж смешна и абсурдна вся эта затея. Глупо сомневаться, что Дональд Трамп так легко сдастся и откажется от своего плана. Тем более, присоединение Гренландии - это, во-первых, отличный аргумент для повышения шансов на победу в предстоящих выборах президента США, а во-вторых, продуманный имиджевый ход, который увековечит его в американской истории не как взбалмошного старика, а как собирателя земель.

статью прочитали: 1 человек Комментарии ﻿

