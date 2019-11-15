Смачно ли говорит Беня?

"Беня говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь". Часто в постмайданный период к месту и не к месту вспоминают героя бабелевского сборника “Одесские рассказы” – считается, что и одиозный украинский олигарх имеет немалое неформальное влияние не то что на Одессу, на всю украинскую политику или претендует на него. Потому и вспомнил эту цитату – которую один знакомый, кстати, оспорил:

“Это Беня Крик говорил мало, но смачно, а этот Беня говорит много, напускает туман, заливает в уши доверчивых граждан жуткую зрадопереможную смесь”. Как бы то ни было, но и последним Коломойский хочет кое-что сказать. Нельзя утверждать, чтобы регулярно, но время от времени запускает в информпространство достаточно интересные сообщения: прислушайтесь, актуальные или временные партнёры и смотрящие за Украиной, и сделайте что-нибудь, чтобы то, что я сказал, не стало реальностью.

А сказал этот Беня нечто, что автор публикации беседы с украинским бизнесменом в издании The New York Times резюмировал как “Украине пришло время отказаться от Запада и вновь обернуться в сторону России”. Естественно, поскольку речь о Коломойском, никто не спешит в связи с заявленным ожидать от Украины смены курса – заправляют в самой фракции имени Зеленского в Раде в том числе и соросята – но начинают вычислять, с какой целью он это сказал. Ибо в связи с последним «разворотом» вспоминается, что за короткий период он уже не в первый раз туда-сюда разворачивается.

Вспомним. Начало июля этого года – из интервью “Новому Времени”:

— Она и сейчас там есть, российская техника, и будет. Пока будет конфликт, будет там российская техника. Это реалии из жизни. Да, она там есть. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с этого? Джавелины есть у нас? Это чья техника? …А откуда она у нас тут взялась? А с какой стати нам ее дали? Для того, чтобы поддерживать конфликт на Донбассе. Для того, чтобы он никогда не умирал…

По тем временам революционное заявление – с точки зрения того, что вообще в стране существует иная версия событий, в которой виновником всех бед не обязательно является Россия. Но сколь ни революционно было это завление, оно не означало руководства к действиям – и вскоре Коломойский запоёт другие, то бишь прежние и привычные для украинского политического пространства песни.

Август, из не менее нашумевшего интервью российскому РБК:

«…это наше внутреннее дело и он [конфликт] перерос в горячую форму только благодаря Российской Федерации. Она является одним из основных спонсоров и источником этого гражданского конфликта. Если бы не было России и она убралась восвояси, то мы бы закончили все эти вопросы мирным путем ко всеобщему удовлетворению максимум за две недели... Вам надо свалить просто и все реинтегрируется...

…Что касается российского газа — нам до задницы ваш газ. Это мое личное мнение. Вы нанесли нам уже столько вреда и ущерба, что еще на 3 млрд вреда — надо сжать зубы и пережить. Я считаю, что трубу вообще можно было бы закрыть и забыть. Вы лишили нас половины ВВП военными действиями, вы закрыли для нас инвестиции от цивилизованных стран, потому что инвесторы не хотят вкладывать туда, где может быть война. Российский газ Украине никогда не был нужен.»

В этом же месяце, в августе, только уже в конце (очевидно, для августа были характерны именно эти настроения) – другое интервью, украинскому Цензор.нет. Отрывки:

«...Россия несет большие потери от введения санкций, они постоянно ужесточаются, и только позиция Украины поможет снять часть санкций, это приведет к оживлению в российской экономике, у них прекратится падение... Донбасс для России большая обуза, на содержание выделяются огромные дотации из тощего российского бюджета, и ситуация ухудшается. Донбасс российской экономике не нужен, это часть украинского промышленного комплекса, если они вернут нам промышленность Донбасса, у нас значительно вырастет товарооборот с той же Россией, который с 2014-го упал в три раза.

Реинтеграция Донбасса сэкономит для России миллиарды и снимет ответственность за население, которое они там еле-еле кормят... в противном случае – нам придется начать экономическую войну...

Донбасс сковывает крупные силы российской армии, они несут потери, затраты, вести две войны сразу в Сирии и Украине для России непомерное бремя... геополитически Россия не может противостоять своим мировым конкурентам – США, Китаю, она ослаблена, против нее выстроен фронт, потому что Россия увязла в Украине.

Россия проиграла войну. Украину им не взять, а отдавать оккупированные территории рано или поздно все равно придется. Мы им на данный момент предлагаем уйти на основе договоренностей, когда они на многое могут влиять.»

Короче, в августе всё было ясно и привычно – аж предыдущее интервью позабылось. Но вот настал черёд нынешней публикации – самой зрадной, отрывки из “Нью-Йорк Таймс”:

"Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег на это… Соединенные Штаты просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического конкурента… Война против России до последнего украинца.

...Если они [американские демократы] будут умничать с нами, мы пойдем к России. Российские танки будут возле Кракова и Варшавы. Ваше НАТО будет пачкать свои штаны и покупать памперсы...”.

Коломойский также рассказал, что "лихорадочно" работает над восстановлением отношений с Россией. "Дайте пять, 10 лет, и кровь будет забыта. В 2014 году я показал, что не хочу быть с Россией. Но я объективно описываю то, что вижу и куда движется.”

При этом, судя из интервью, он дал понять, что всё это может произойти при его излишней демонизации на Западе. А так – да, он договороспособен, если с ним хотят договариваться.

Короче, этот тип может сформулировать любого направления развороты в зависимости от актуальности и хода игры. Ход игры таков, что Запад настойчиво требует от Зеленского удалить Коломойского от принятия решений, на сентябрськом экономическом форуме в Киеве научный сотрудник Atlantic Council Андрес Аслунд заявлял даже, что олигарх Игорь Коломойский должен сидеть в тюрьме. В США против него ведётся расследование за отмывание денег – в таких условиях такая игра на стращание сближением с Россией и остаётся. При этом внезапно находятся вполне логические объяснения процессов – и оказывается, что и так можно понимать события и ситуацию.

В России он известен и благодаря рейдерству, от которого пострадал российский же бизнес, и активной ролью в одесской трагедии. Финансированием отморозков. Казалось бы – дорога на поиск контактов закрыта, но – имитацию такой возможности в особо напряжённые моменты он демонстрирует недолюбливающему его Западу. Остаётся лишь гадать, до каких пределов возможна такая игра и к чему она приведёт.

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