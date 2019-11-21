Экономные способы отопления частного дома

Расходы на отопление частного дома и организацию подготовки горячей воды составляют существенную часть затрат на обслуживание инженерных систем загородных домов. Чтобы сократить расходы на отопление частного дома, необходимо изначально правильно выбрать ресурс, с помощью которого будет осуществляться нагрев теплоносителя в системе отопления и воды, предназначенной для горячего водоснабжения и правильно организовать систему отопления, установив ее таким образом, чтобы она функционировала максимально эффективно.





На сегодняшний день самое экономичное отопление частного дома - магистральным (природным) газом. Организация такого метода отопления требует газификации дома. Если она отсутствует, природный газ можно заменить сжиженным и подавать его из специальных резервуаров, которые устанавливаются в доме или на участке – газгольдера или газовых баллонов.





Примерно равной цене отопления сжиженным газом является отопление дизельным топливом. Однако такое решение имеет ряд нюансов – стоимость дизельного топлива нестабильна и может возрастать аналогично ценам на бензин, а помещение котельной необходимо оборудовать резервуаром для дизельного топлива и хорошей системой принудительной вентиляции. При прочих равных условиях и отсутствии подведенного к дому природного газа специалисты рекомендует владельцам частных домов установку отопления на сжиженном газе, а не на дизельном топливе.





Отопление дома электричеством наименее экономично, однако оно позволяет обеспечить дом теплом с минимальными первоначальными затратами, исключив траты на подключение дома к газу, установку газгольдера или емкости с дизельным топливом. К тому же, при электрическом отоплении не требуется оборудовать отдельное помещение для котельной и монтировать систему дымоудаления, необходимую для всех прочих типов отопления.





Отопление твердым топливом сложно оценить с точки зрения экономичности. В твердотопливных котлах количество получаемого тепла напрямую зависит от качества используемого топлива. Чем более хорошее (а следовательно, более дорогое) топливо используется, тем меньше его нужно для работы котла. Например, для нагрева помещения потребуется значительно меньше хорошего просушенного черного угля, чем влажной древесины. К тому же, стоимость твердотопливных котлов зависит от того времени, в течение которого котел может работать без закладки в него новой порции топлива.





Дорогостоящие котлы длительного горения можно оставить без подкладки топлива почти на сутки, а самые простые модели обычных твердотопливных котлов будут требовать заправки раз в два-три часа. Таким образом, система отопления на твердом топливе (дровах, углях, пеллетах) больше подойдет для тех зданий (домов, дач или коммерческих объектов), в которых постоянно присутствуют люди, контролирующие состояние котла и заправляющие его. Использовать твердотопливное отопление для экономии имеет смысл и в том случае, когда у Вас есть доступ к недорогому и качественному твердому топливу.









Экономное отопление электричеством

Самый экономный способ организации электрического отопления – установка системы отопления с жидким теплоносителем и электрическим котлом. В отличии от обогрева дома классическими электрическими обогревателями или электрическими теплыми полами такая система будет дольше отдавать тепло за счет физических свойств воды (антифриза или другого теплоносителя), таким образом позволяя электрокотлу работать не постоянно, а включаясь лишь для подогрева жидкости в трубах системы, достигая при этом значительной экономии на электроэнергии.





В системе водяного отопления с электрическим котлом можно организовать нагрев помещений как с помощью радиаторов отопления, так и с помощью водяного теплого пола. При отоплении всего частного дома водяным теплым полом электрокотлу достаточно будет нагревать теплоноситель всего до 40-45 градусов, что также помогает рациональнее расходовать электроэнергию. Значительной экономии можно достигнуть при установке и настройке автоматики, которая будет отключать котел при достижении необходимой температуры в доме или выключать котел в зависимости от температуры на улице (что особо полезно в условиях резких перепадов температуры в осенний и весенний период).





Экономное отопление газом

Немаловажное значение для экономии на отоплении имеет первоначальное грамотное планирование системы отопления. При проведении необходимых теплотехнических расчетов нами подбирается такой газовый котел, которого будет достаточно для обогрева дома, но который при этом не будет расходовать излишнее количество газа. Для хорошей и равномерной передачи тепла через радиаторы или теплый пол нашими специалистами подбирается оптимальное место расположения и технические требования к оборудованию.





Дополнительной экономии на газовом отоплении можно достигнуть с помощью использования термостатов, которые не позволят котлу слишком сильно перегревать помещения и автоматики (внешних устройств или предустановленной автоматики котла отопления) которая сможет управлять котлом в зависимости от температуры в доме или на улице и позволит регулировать работу котла удаленно (например, управляя температурой дома и расходом газа с помощью программирования работы котла в зависимости от времени суток или дня недели).





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