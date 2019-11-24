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Во Всемирной туалетной организации сообщили про "кризис" в России

19-НОЯ-2019,

Во Всемирной туалетной организации сообщили про "кризис" в России

© www.protablichki.ru


Россия входит в число стран, где до сих пор крайне актуальны санитарные проблемы, решить их можно лишь при условии активной вовлеченности руководства страны, необходимо разработать программы, выделить бюджет и повысить осведомленность населения, заявил РИА Новости директор и основатель Всемирной туалетной организации Джек Сим.


Ежегодно 19 ноября отмечается Всемирный день туалета (World Toilet Day), который был провозглашен в Сингапуре в 2001 году, одновременно с этим была образована и Всемирная туалетная организация, занимающаяся решением проблем санитарии во всех регионах мира. Летом 2013 года ГА ООН приняла резолюцию, утвердившую 19 ноября в качестве официальной даты ООН.


"На мой взгляд, Россия может стать нашим следующим партнером из числа крупных стран. И по аналогии с тем, как это было с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином, я надеюсь помочь президенту РФ Владимиру Путину или его заместителям в решении санитарного кризиса в России", - заявил директор организации.

По его словам, России для решения довольно острых санитарных проблем следует предпринять целый комплекс мер.


"Первые шаги заключаются в определении круга задач и выявлении участников, заинтересованных в их решении. Необходимо искать решения, ориентированные на человека, при этом следует активно вовлекать (в работу – ред.) местные власти и сообщества", - отметил Сим.


Он добавил, что необходимо получить политическую поддержку, разработать соответствующие программы и определить бюджет, найти пути внедрения различных современных технологий, которые бы соответствовали местной культуре и были доступны.

Собеседник агентства также отметил, что крайне важно повышать осведомленность населения о проблеме и существующих программах и мерах ее решения, чтобы люди сами могли быть инициаторами улучшения санитарных условий в тех или иных районах.


Согласно данным Росстата по состоянию на 2018 год, более 22% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации, в том числе 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует. Санитарная проблема сильнее всего выражена в сельской местности, где централизованная канализация отсутствует у 66,5% жителей. Ситуация в городах лучше, но проблемы все же имеются, так, доступа к канализации нет у 9% горожан.



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