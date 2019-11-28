«Лукашенко видит опасность исходящую от Москвы»

Что и почему президент Беларуси говорит о Крыме

27 ноября 2019, Александр Янковский

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко, архивное фото

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал «неправильной» передачу Крыма Украине в советское время. Об этом он сказал на встрече с губернатором Калининградской области России Антоном Алихановым, рассуждая о возможности присоединения Калининграда к Беларуси.

С 18-го века Калининград входил в состав Пруссии и Германии и носил название Кенигсберг. После окончания Второй мировой войны город достался Советскому Союзу и в 1946 году был переименован. Вслед за распадом СССР Калининградская область оказалась российским эксклавом, то есть территорией страны, окруженной границами других государств, в том числе Беларуси. В сентябре 2019 года Лукашенко заявил, что не верит в то, что Россия вернет аннексированный Крым под контроль Украины.





Вот что именно сказал Александр Лукашенко про Крым и Калининградскую область:

«Я и Ельцину, и Владимиру Владимировичу часто говорил, когда обсуждали какие-то проблемы: Калининград – это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего, а не Россия. Путин говорит: «Я не против». А в этом большая история. Еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров на самом высоком уровне, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси. Тогда было все равно. Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине – оказалось, что неправильно сделали. Тем не менее таких разговоров было много, и фактически мы в Беларуси были по многим вопросам ответственны за Калининградскую область, потому что были самыми близкими».

Украинский аналитик, эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич считает, что слова президента Беларуси не стоит расценивать как внешнеполитический выпад в сторону Украины.

Лукашенко понимает, что его загоняют в западню Игар Тышкевич

– Лукашенко очень часто несет, когда он хочет сказать что-то приятное своему собеседнику. Уже не раз он говорил о том, что Калининградская область зависит от Беларуси и что она «наша». В данном контексте слова про Крым я бы скорее воспринимал как оговорку по Фрейду. Вопрос не в том, что Крым отдали, а в том, что прозвучало дальше: «оказалось, что неправильно». Мы знаем позицию России, что сделала Россия с Украиной, что она сделала в Крыму, считая его передачу неправильной. На фоне непростых отношений с Путиным и особенно с Медведевым, учитывая постоянное давление на Беларусь, чтобы выжать максимум из интеграции двух стран, Лукашенко понимает, что его загоняют в западню. Так что я бы не воспринимал это как какой-то сигнал Украине или кому-то еще.

Игар Тышкевич

В 2016 году Александр Лукашенко высказал мнение, что Крым якобы нельзя считать украинской территорией, поскольку Киев не ответил на агрессию России:

«Де-факто это российская территория, это сегодня часть России. И последний аргумент: я им (руководителям Украины – КР) сказал уже так по-мужски: если бы вы считали, что это ваша территория, вы бы за нее сражались. Я вам как главнокомандующий говорю: если в Беларуси что-то случится, не дай Бог, и с юга, запада, востока на нашу землю ступит хоть одна нога в кованом сапоге, мы будем воевать за каждую пядь».

Игар Тышкевич указывает на то, что дипломатически Беларусь все же не признает Крым российским.

Лукашенко прекрасно видит опасность, исходящую от Москвы – и для себя, и для Украины Игар Тышкевич

– Позиция Лукашенко за эти годы не изменилась и схожа с позицией Министерства иностранных дел Беларуси по территориям Грузии: признается де-факто наличие российского контроля, но он не признается де-юре. Беларусь не признала Крым частью Российской Федерации, как не признала Абхазию и Южную Осетию. Достаточно посмотреть карту Украины на сайте МИДа Беларуси или официальное предупреждение туристическим организациям, что не стоит завозить белорусских туристов в Крым через территорию России, поскольку это нарушение украинского законодательства. Вместе с тем Лукашенко прекрасно видит опасность, исходящую от Москвы – и для себя, и для Украины. В Беларуси минимум три-четыре раза в год проходят учения территориальной обороны, причем усиленно – именно на восточном направлении. Это учения по отработке так называемого донецкого сценария.

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Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко уверен, что президент Беларуси отстаивает интересы Кремля, которые включают в себя и торговлю с Украиной.

Лукашенко давно и прочно сидит на кремлевском поводке Дмитрий Бондаренко

– Лукашенко всегда выступал в ООН на стороне России и голосовал против резолюций, осуждающих российскую оккупацию Крыма, которые инициировала Украина. Это факт. Здесь он решил «блеснуть знаниями» на встрече с губернатором Калининградской области. Лукашенко очень часто несет нелепицу и приводит очень странные для настоящих историков факты. Он давно и прочно сидит на кремлевском поводке, и в последнее время ситуация только ухудшилась. Связано это в первую очередь с реализацией налогового маневра по продаже нефти. На самом деле Лукашенко важно реализовывать бизнес-интересы личного характера. Причем речь идет не только о бизнесе Беларуси с Украиной – есть и бизнес Москвы с Украиной через Беларусь, который в разы больше. У Лукашенко 90% рынка находится в России, а 70% экспорта – доходы от продажи нефтепродуктов из российской нефти.

Украинский политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович отмечает, что Александру Лукашенко удается балансировать между Украиной и Россией.

– Украинским президентам он говорит одно, а российским и своим гражданам – совсем другое. Он не может занимать четко проукраинскую позицию, ему нужно диверсифицировать заявления. Лукашенко прекрасно встречается с президентом Владимиром Зеленским и говорит одни вещи, а потом встречается с президентом Путиным и говорит другие. Если будет какая-то встреча в «минском формате», он Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону будет говорить третьи вещи. Лукашенко на этом играет уже не первый год и пока, судя по всему, достаточно удачно, потому что остается у власти. При этом у него проскакивает, что есть опасность со стороны России: в последние несколько месяцев он несколько раз употреблял термин «гибридная война», что показательно в контексте Украины и Беларуси. Риски он прекрасно понимает.





(Текст подготовил Владислав Ленцев)

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