опубликовано редакцией на Переводике 02.12.19 00:58 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Russian World War II veterans also deserve our respect" США - 27 ноября 2019 г. Российские ветераны Второй мировой войны также заслуживают нашего уважения Author: Paul Fuhs, November 27

Венки на могилах ветеранов во время празднования Дня возложения венков по всей Америке (National Wreaths Across America Day) в субботу, 17 декабря 2016 года, на национальном кладбище в Форт-Ричардсоне. (Loren Holmes / Alaska Dispatch News) ле этого месяца мы отмечали еще один значительный день - отдавали дань уважения нашим замечательным ветеранам. Как дань памяти моему отцу, который сражался во Второй мировой войне в битве в Арденнах, я, наряду с несколькими другими ветеранами, недавно выступил с докладом на День ветеранов в седьмом классе школы где учится моя дочь. Я хочу дать высокую оценку работе этой школы за то что она предоставляет возможности своим ученикам понять - какие жертвы принесли ветераны во имя нашей страны. Вскоре после этой презентации я неожиданно получил звонок от президента Российско-американского центра дружбы и торговли на Аляске, который пригласил меня помочь делегации из посольства России в Вашингтоне, округ Колумбия, в чествовании российских ветеранов Второй мировой войны, чьи тела похоронены рядом с телами наших ветеранов войны на военном кладбище в форте Ричардсон. Эти русские солдаты погибли на Аляске во время программы ленд-лиза, в ходе которой американские военные самолеты и корабли передавались русским летчикам, чтобы воевать с фашистской гитлеровской армией, которая напала на Россию. Эти самолеты, в общей сложности более 5000 штук, доставлялись в Фэрбенкс и передавались там российским летчикам. Они летели на запад через Берингов пролив, затем в Красноярск, и дальше, чтобы сражаться на фронте. В общей сложности нашему союзнику, России, которая потеряла более 30 миллионов людей во время войны, было передано военных поставок на более чем 11 миллиардов долларов. Церемония на кладбище в Форт Ричардсон была довольно волнующей. В состав российской делегации входили историки и даже военные. Имя каждого из 11 российских ветеранов Второй мировой выгравировано на надгробиях, идентичных надгробиям их американских сотоварищей. Несмотря на начавшийся дождь, каждому из ветеранов были возданы воинские почести и на его могилу возложены цветы. Несколько горстей аляскинской земли, где они похоронены, был взяты и помещены в церемониальный деревянный ковчег для возвращения в Москву. Он станет частью мемориального памятника, который будет освящен 9 мая 2020 года в ознаменование 75-й годовщины разгрома нацистского фашизма. Президент Дональд Трамп был приглашен принять участие в этой церемонии и, как сообщается, рассматривает возможность присутствия. Я очень надеюсь, что он приедет и что он также отдаст дань уважения тому вкладу, который Аляска внесла в эти усилия. По-своему, эти русские солдаты стояли плечом к плечу с моим отцом, сержантом Марвином Фухсом, получивший Пурпурное Сердце и едва выжившим после ранений. Он скончался, как и многие наши ветераны Второй мировой, но я знаю, что он также был бы горд почтить их память В то время как сейчас, среди некоторых людей популярно обвинять Россию практически во всем, наш опыт сотрудничества во время Второй мировой войны является важным напоминанием о том, чего мы можем достичь, если будем работать вместе. Это особенно верно для Аляски, где мы разделяем наш общий опыт и цели с людьми российского Дальнего Востока. Я хочу поблагодарить должностных лиц Государственного департамента США и Объединенной базы Элмендорф-Ричардсон, которые способствовали этому чествованию.

Пол Фухс - бывший мэр Уналаски / Голландской гавани, он занимал должность комиссара по коммерции и экономическому развитию в администрации губернатора Уолли Хикел. статью прочитали: 36 человек Комментарии