навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
02.12.19  

Память и боль русских могил Узбекистана

(0)
 
02.12.19   Редакция

Российские ветераны Второй мировой войны также заслуживают нашего уважения

(0)
 
01.12.19  

В 2019 году более 1 млн узбекистанцев отправились на заработки в Россию

(0)
 
01.12.19  

Китай, Россия и ЮАР проводят совместные военно-морские учения у побережья Кейптауна

(0)
 
01.12.19   Редакция

Настоящая сенсация слушаний по импичменту

(0)
 
30.11.19   Редакция

Заговор в Конго: документальный фильм пытается ответить на вопрос, кто убил Дага Хаммаршёльда

(0)

последние за вчера, 01.12.19  
 
11:30   Редакция

Заговор в Конго: документальный фильм пытается ответить на вопрос, кто убил Дага Хаммаршёльда

(0)
05:52   Редакция

Союз России и Франции выдавит США из Европы

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 02.12.19 00:58
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Российские ветераны Второй мировой войны также заслуживают нашего уважения

 Author: Paul Fuhs,  November 27


Wreaths laid during Wreaths Across America Day Saturday, Dec. 17, 2016 at Fort Richardson National Cemetery. (Loren Holmes / Alaska Dispatch News)

Венки  на могилах  ветеранов во время празднования Дня возложения венков по всей Америке (National Wreaths Across America Day) в субботу, 17 декабря 2016 года, на национальном кладбище в Форт-Ричардсоне.  (Loren Holmes / Alaska Dispatch News)

ле этого месяца мы отмечали еще один  значительный день - отдавали дань уважения  нашим замечательным ветеранам. Как дань памяти  моему отцу, который сражался во Второй мировой войне в битве в Арденнах, я,  наряду с несколькими другими ветеранами, недавно выступил с докладом на День ветеранов в седьмом  классе школы где учится моя дочь. Я хочу дать высокую оценку работе этой школы за то что она  предоставляет возможности своим ученикам понять - какие жертвы принесли ветераны во имя нашей страны.

Вскоре после этой презентации я неожиданно  получил звонок от президента Российско-американского центра дружбы и торговли на Аляске,  который пригласил меня помочь делегации из посольства России в Вашингтоне, округ Колумбия, в чествовании  российских ветеранов Второй мировой войны, чьи тела похоронены рядом с телами наших ветеранов войны на военном кладбище в форте Ричардсон.

Эти русские солдаты погибли на Аляске во время программы ленд-лиза, в ходе которой американские военные самолеты и корабли передавались русским летчикам, чтобы  воевать с фашистской гитлеровской армией, которая напала на Россию. Эти самолеты, в общей сложности более 5000 штук, доставлялись в Фэрбенкс и передавались  там российским летчикам. Они летели на запад через Берингов пролив, затем в Красноярск, и дальше, чтобы сражаться на фронте. В общей сложности нашему союзнику, России, которая  потеряла более 30 миллионов людей во время войны, было передано военных поставок на более чем 11 миллиардов долларов.

Церемония на кладбище в Форт Ричардсон была довольно волнующей. В состав российской делегации входили  историки и даже военные. Имя каждого из 11 российских ветеранов Второй мировой выгравировано на надгробиях,  идентичных надгробиям их американских сотоварищей. Несмотря на начавшийся дождь, каждому из ветеранов были возданы воинские почести  и на его могилу возложены цветы. 

Несколько горстей аляскинской земли, где они похоронены, был взяты  и помещены в церемониальный деревянный ковчег для возвращения в Москву. Он станет частью  мемориального памятника, который будет освящен 9 мая 2020 года в ознаменование 75-й годовщины разгрома нацистского фашизма. Президент Дональд Трамп был приглашен принять участие в этой церемонии и, как сообщается, рассматривает возможность присутствия. Я очень надеюсь, что он приедет и что он также отдаст  дань уважения тому вкладу, который Аляска внесла в эти усилия.

По-своему, эти русские солдаты  стояли плечом к плечу с моим отцом, сержантом   Марвином Фухсом, получивший Пурпурное Сердце и едва  выжившим после ранений. Он скончался, как и многие наши ветераны Второй мировой, но я знаю, что он  также был бы горд почтить их память

В то время как сейчас, среди некоторых людей популярно обвинять Россию практически во всем, наш опыт  сотрудничества во время Второй мировой войны является важным напоминанием о том, чего мы можем достичь, если будем работать вместе. Это особенно верно для Аляски, где мы разделяем наш общий опыт и цели с людьми российского Дальнего Востока.

Я хочу поблагодарить должностных лиц Государственного департамента США и Объединенной базы Элмендорф-Ричардсон, которые способствовали этому чествованию.


Пол Фухс - бывший мэр Уналаски / Голландской гавани, он  занимал должность комиссара по коммерции и экономическому развитию в  администрации губернатора Уолли Хикел.

статью прочитали: 36 человек

   
теги: США  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2019
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2019  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 