Турецкий эксперт: Россия ураганом теснит США, Китай стал кошмаром Америки

29 ноября 2019

Иллюстрация: planeta.press

Турция — это цунами, Россия — ураган, а Китай — глобальное потепление. Таким иносказательным образом, в терминах «климатической геополитики», турецкий политический обозреватель Берджан Тутар на страницах газеты Sabah накануне, 28 ноября, представил вызовы, которые эти три страны генерируют для атлантического мира, возглавляемого США».

Россия установила стратегические отношения с Китаем и Турцией, став одним из центров глобального притяжения, каким Москва была в 1980-е годы, пишет Тутар. Египет, Иордания, Ливан, Марокко, Сирия и Тунис — во всех этих странах открыты отделения «Россотрудничества». Россия распространяет своё влияние на страны Восточной Европы, Балкан и Центральной Азии, расширяет присутствие в Восточном Средиземноморье и Северной Африке.

Помимо вступления с Западом в конкуренцию на ниве распространения своей «мягкой силы», Россия идёт на передачу Турции, Индии, Ирану и Китаю современных военных технологий. Это меняет парадигму отношений указанных стран с другим флангом в мировой геополитике во главе с Соединёнными Штатами: Великобритания, Франция, Германия, Саудовская Аравия, Израиль.

Автор публикации называет Турцию «стальным сердечником» в мусульманских регионах на Балканах, Ближнем Востоке, в Северной Африке, на Кавказе и в Средней Азии.

По мнению Тутара, Анкару уже воспринимают одним из «доминирующих полюсов новой глобальной системы».

При этом он называет Китай «настоящим кошмаром» для США. Действия Пекина на международной арене и на отдельных региональных площадках привели к «изменению климата в глобальной геополитике». Первый раз в своей истории Китай стал сопоставим по своей экономической мощи с Соединёнными Штатами. И это выступает мощным стимулом для России и Турции в выстраивании стратегических отношений с КНР.

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