навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
02.12.19  

Память и боль русских могил Узбекистана

(0)
 
02.12.19   Редакция

Российские ветераны Второй мировой войны также заслуживают нашего уважения

(0)
 
01.12.19  

В 2019 году более 1 млн узбекистанцев отправились на заработки в Россию

(0)
 
01.12.19  

Китай, Россия и ЮАР проводят совместные военно-морские учения у побережья Кейптауна

(0)
 
01.12.19   Редакция

Настоящая сенсация слушаний по импичменту

(0)
 
30.11.19   Редакция

Заговор в Конго: документальный фильм пытается ответить на вопрос, кто убил Дага Хаммаршёльда

(0)

последние за вчера, 01.12.19  
 
11:30   Редакция

Заговор в Конго: документальный фильм пытается ответить на вопрос, кто убил Дага Хаммаршёльда

(0)
05:52   Редакция

Союз России и Франции выдавит США из Европы

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 02.12.19 00:59
скаут: Игорь Львович;
   
 

Турецкий эксперт: Россия ураганом теснит США, Китай стал кошмаром Америки

29 ноября 2019

Иллюстрация: planeta.press

Турция — это цунами, Россия — ураган, а Китай — глобальное потепление. Таким иносказательным образом, в терминах «климатической геополитики», турецкий политический обозреватель Берджан Тутар на страницах газеты Sabah накануне, 28 ноября, представил вызовы, которые эти три страны генерируют для атлантического мира, возглавляемого США».

Россия установила стратегические отношения с Китаем и Турцией, став одним из центров глобального притяжения, каким Москва была в 1980-е годы, пишет Тутар. Египет, Иордания, Ливан, Марокко, Сирия и Тунис — во всех этих странах открыты отделения «Россотрудничества». Россия распространяет своё влияние на страны Восточной Европы, Балкан и Центральной Азии, расширяет присутствие в Восточном Средиземноморье и Северной Африке.

Помимо вступления с Западом в конкуренцию на ниве распространения своей «мягкой силы», Россия идёт на передачу Турции, Индии, Ирану и Китаю современных военных технологий. Это меняет парадигму отношений указанных стран с другим флангом в мировой геополитике во главе с Соединёнными Штатами: Великобритания, Франция, Германия, Саудовская Аравия, Израиль.

Автор публикации называет Турцию «стальным сердечником» в мусульманских регионах на Балканах, Ближнем Востоке, в Северной Африке, на Кавказе и в Средней Азии.

По мнению Тутара, Анкару уже воспринимают одним из «доминирующих полюсов новой глобальной системы».

При этом он называет Китай «настоящим кошмаром» для США. Действия Пекина на международной арене и на отдельных региональных площадках привели к «изменению климата в глобальной геополитике». Первый раз в своей истории Китай стал сопоставим по своей экономической мощи с Соединёнными Штатами. И это выступает мощным стимулом для России и Турции в выстраивании стратегических отношений с КНР.

статью прочитали: 29 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2019
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2019  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 