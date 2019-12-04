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дата публикации 04.12.19 04:57
скаут: Игорь Львович;
   
 

Россия подарила габонским лесникам стрелковое оружие

Опубликовано: 29/11/2019 

Russia gifts guns to stop African poachers

Габон – место проживания 60% популяции африканских лесных слонов, которые регулярно становятся жертвами браконьеров MARTIN BUREAU / AFP

RFI

Россия поставила в Габон оружие для борьбы с охотниками на слонов. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает РИА Новости, ссылаясь на российское министерство обороны. Речь идет о безвозмездной поставке огнестрельного оружия, которое предполагается раздать габонским лесникам.

В сообщении не говорится о размерах и стоимости поставок оружия.

Африканское государство Габон находится в тропическом лесу, территория которого равна по площади Западной Европе. 13 природных заповедников занимают 11% площади страны. Это место проживания 60% популяции африканских лесных слонов, которые регулярно становятся жертвами браконьеров. Власти Габона проводят активную политику защиты природного наследия.

Британский биолог Ли Уайт, получивший в этом году габонское гражданство и занявший пост министра лесного хозяйства Габона, заявил в сентябре, что политика борьбы с браконьерством приносит положительные результаты. Этому, в первую очередь, способствовало решение Китая от 2017 года запретить торговлю слоновой костью.

Кроме слонов, мишенью браконьеров становятся редкие ящеры панголины. В восточной медицине пластинки их брони и кости считаются лекарственными средствами. В столкновениях с браконьерами гибнут сами лесники.

В сообщении процитированы слова российского посла в Габоне Дмитрия Куракова, подчеркнувшего, что поставка оружия является безвозмездной. Он отметил, что Москва «рассчитывает укрепить сотрудничество в области защиты окружающей среды»

Саммит в Сочи и подарки африканским странам

В Сочи 24 сентября завершился первый саммит Россия-Африка. По итогам форума президент России Владимир Путин пообещал удвоить товарооборот со странами африканского континента в ближайшие пять лет и объявил, что такие встречи на высшем уровне между Россией и странами Африки будут проходить каждые три года — попеременно в России и в одной из африканских стран. В сентябре было также объявлено о создании Международного агентства суверенного развития (IASD). Структура будет помогать африканским странам, «которые пытаются избавиться от экономической и финансовой зависимости от западного мира». А глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сказал в интервью RFI, что Африка «в портфеле исследований Фонда защиты национальных ценностей занимает треть».  

Между тем, как сообщает «Гринпис» России, Минприроды собирается исключить из Красной книги уссурийского пятнистого оленя, белобоких и беломордых дельфинов, малых косаток и других животных, которые нуждаются в специальной охране государства. Российские экологи также заявляют о распространении браконьерства в стране, в том числе из-за отсутствия системы подготовки специалистов для работы на охранных территориях.

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теги: Габон  
   
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