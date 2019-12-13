Русско – Турецкие секретные переговоры по разделу Ливии.

Русско – Турецкие секретные переговоры по разделу Ливии.

Экспертная оценка Академии Геополитики.

Вчера, 11 декабря 2019 года состоялись секретные переговоры между президентами Турции и России. По имеющимся у экспертов нашей Академии Геополитики достоверной информации, президент Турции господин Р.Т.Эрдоган предложил президенту РФ господину В.В. Путину разделить нефтеносные территории Ливии ( см.: -http://kremlin.ru/events/president/news/62296 ) используя совместный опыт по разделу территории Сирии на основе договора между Турцией и РФ от 23 октября 2019 года , подписанные в Сочи (город на юге России)

В свое время военные эксперты нашей Академии подробно дали свою оценку по военной и геополитической обстановке в Ливии и вокруг него.

В своей работе:- «Ливия между амбициями маршала Хафтара и эмира Катара» мы в частности отметили: «Одним из возможных результатов договоренностей между президентами США и России от 07.07.17 в Гамбурге, на саммите G 20 можно считать решения геополитической парадигмы вокруг Ливии. Ради восстановления Ливии все мировые геополитические игроки договорились вернуть клан Каддафи к власти. Поучаствовали и США, и Европа, и Россия, и арабы...» (детально См. тут: http://rusdozor.ru/2017/07/10/liviya-mezhdu-ambiciyami-marshala-xaftara-i-emira-katara/ и интервью президента Академии Геополитики, академика Араика Саргсяна – здесь: https://www.youtube.com/watch?v=DacTc3l9vXM и тут: https://twitter.com/MID_RF/status/1137716419712471040 ).

Начиная с 2011 года, после свержения режима Муаммара Каддафи, Ливия остается расколотой по территориальному принципу. Триполи и запад страны пытается контролировать ПНС под управлением Файеза Сарраджа. Восток — вотчина Халифы Хафтара. На его территории в Тобруке заседает Палата представителей (ПП) и действует свое «временное правительство». Парадокс в том, что международное сообщество официально признает и ПНС, и ПП. Еще летом ЛНА обвинила Турцию в военной поддержке ПНС, была объявлена всеобщая мобилизация для «противостояния турецкой угрозе». В конце ноября Анкара и Триполи подписали Соглашение о военном сотрудничестве и Меморандум о делимитации морских границ. Тобрук считает эти договора незаконными.

Турция вводит свои войска в Ливию для борьбы с курдамы?

Имперская сущность политики Турции не изменилась за последние 100 лет, нео - османизм добралась до Ливии. Так как в России начиная с 1991 года, после распада СССР, установились капиталистические производственно- общественные отношения, Россия как и США, Англия, Китай, Франция, Турция и Италия ведет империалистические войны на Африке за приобретении новых дешевых источников сырья и новых рынков для сбыта товаров. Ничего личного, только бизнес. Главное, что предполагаемые новые доходы получаемые от захвата рынков и богатств этих стран не попадут в государственный бюджет РФ, а потекут на офшорные счета транс- национальных компании России. Империализм как высшая стадия капитализма, установлена в России, после 100 лет, со дня ликвидации Российской Империи при правления Романовской династии...

А Турция по следуя действиям России и других империалистических стран, уже ввела свои войска в Ливию, но только не для борьбы с так-называемыми курдскими террористами из РПК, а для захвата нефти Ливии. Да туркам не повезло в связи с отсутствием курдов в Ливии, но зато в Ливии присутствуют ЧВК из России, которые как в Сирии, помогут туркам захватить богатства Ливии.

Заявлениям России о многовекторности ее политики в Ливии в регионе не верят. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину обсудить ситуацию вокруг наступления фельдмаршала Халифы Хафтара на Триполи. Призыв к диалогу прозвучал на фоне опасений, что ливийская столица может пасть при поддержке России. Президент Эрдоган дал понять, что если в Ливии уже находятся российские ЧВК, то и Анкара имеет полное право ввести в эту страну свои войска. Разногласия вокруг Ливии могут сказаться и на решении сирийских проблем: от Идлиба до Конституционного комитета. Кроме того, за российско-турецким диалогом ревностно следят в Вашингтоне. Там уверены, что именно Москва подогревает ливийский конфликт в своих интересах.

«Наша встреча с господином Путиным пройдет в Стамбуле 8 января, где состоится церемония запуска «Турецкого потока». Но еще до нашей встречи я бы хотел провести с ним телефонные переговоры, чтобы обсудить обстановку в Ливии и ситуацию с Хафтаром»,— заявил в понедельник в интервью телеканалу TRT президент Эрдоган. Он выразил надежду на то, что российский лидер пересмотрит свою позицию относительно фельдмаршала Халифы Хафтара, под чьим руководством Ливийская национальная армия (ЛНА) еще в апреле начала наступление на Триполи. Блицкрига не получилось, но в последние дни появились заявления о возможном взятии ливийской столицы к Новому году. Официально представители ЛНА отказываются говорить о каких-либо сроках окончания операции, учитывая, что все предыдущие прогнозы не сбылись. По мнению президента Эрдогана, если позиция Москвы относительно Ливии не изменится, эта страна может превратиться «во вторую Сирию».

Он также заявил о готовности Анкары направить в Ливию турецких военных, если будет соответствующий запрос от ливийского Правительства национального согласия (ПНС). Мысль об отправке войск Реджеп Тайип Эрдоган повторил и во вторник, отвечая на вопросы студентов университета Билкент в Анкаре. «Существует некая охранная компания "Вагнер" из России, которая отправила в Ливию свои силы. Если Ливия сделает аналогичный запрос, обращенный к нам, особенно после подписания соглашения о военном сотрудничестве, мы можем отправить туда наших военных»,— сказал президент Турции.

Ливийский конфликт все больше интернационализируется. Помимо Турции, которая, не скрываясь, поддерживает ПНС, на стороне Триполи выступает еще Катар и Израиль, симпатизирует ему и Италия. За фельдмаршалом Хафтаром стоят Египет, ОАЭ и частично Париж и Пекин (смотрите наш анализ на этот счет: «КИТАЙСКАЯ АРМИЯ ВОЮЕТ ПРОТИВ ДРУГИХ СТРАН ВО ИМЯ СВОЕЙ ГЕГЕМОНИИ»- http://rusdozor.ru/2018/11/16/kitajskaya-armiya-voyuet-protiv-drugix-stran-vo-imya-svoej-gegemonii/). В помощи ЛНА подозревают и Россию.

По сообщению ливийских СМИ, министр иностранных дел ПНС Мухаммед Сияла не исключил на днях, что Триполи может пасть из-за военной поддержки, которую оказывают российские наемники Халифе Хафтару. Он считает, что несмотря на слова Москвы о поддержке инициатив Совбеза ООН по урегулированию в Ливии, «проблема в том, что Россия заявляет одно, а затем на поле делает что-то другое». «Безусловно, для России Ливия имеет стратегическое значение, и она стремится закрепиться в стране»,— подчеркнул он- продолжение здесь: -

https://www.middleeastmonitor.com/20191210-government-of-national-accord-warns-from-haftars-possible-entry-to-tripoli-with-russian-support/ .

Для Вашингтона по ливийской теме очень важна позиция Турции. США давно надеются рассорить Москву и Анкару, не без оснований считая, что их союз коренным образом изменил ситуацию в Сирии. Изначально Россия и Турция придерживались разных позиций по сирийскому конфликту, однако сочли сотрудничество взаимовыгодным. В результате этого союза, к которому присоединился и Тегеран, удалось вернуть под контроль Дамаска значительную часть территории Сирии, а также не допустить полномасштабных военных конфликтов на севере этой страны — в Идлибе и других приграничных с Турцией районах. Кроме того, благодаря «астанинской тройке» была запущена работа сирийского Конституционного комитета.

Турция и Россия всегда находили компромисс. Теперь поле для сделок будет включать и Ливию. Примечательно, что стремление избежать «ливийского сценария», а также присоединение Крыма стали одной из причин вмешательства России в сирийский конфликт. Теперь Анкара говорит о недопустимости «сирийского сценария» в Ливии. Причем действовать хочет ровно так, как поступила в 2015 году Москва, когда получила одобрение о вводе войск в Сирию со стороны официального Дамаска в лице президента Башара Асада.

Турция опирается на договор с признанным международным сообществом ПНС. Турция рассматривает поддержку признанного ООН Правительства национального согласия Ливии как экзистенциальный вопрос. Это во многом связано с восточным Средиземноморьем. Еще одна причина - это турецкое региональное соперничество с Египтом и ОАЭ, которые поддерживают войска Хафтара в Ливии.

При этом если в сирийском конфликте Анкаре и Москве всегда приходится учитывать интересы Тегерана, то ситуация в Ливии задевает одного из самых важных партнеров России на Ближнем Востоке и в Африке. Речь идет о Египте и ОАЭ. Как подробно нам рассказал Посол ОАЭ в Ереване (столица Армении) Египет и ОАЭ будут вместе противостоять военной агрессии Турции и Катара против Ливии (См фото №1 .)

Фото №1 : Президент Академии Геополитики Араик Саргсян во время ауденции в Посольстве ОАЭ в Ереване вместе с Послом Мохаммедом Исой Ал-Зааби, Ереван сентябрь 2019г.).

Как нам стало известно от разговора с господином Послом, ОАЭ готовятся открыть военную базу в Нигере. Эмираты заходят в Ливию с юга. На финальной стадии находятся переговоры между ОАЭ и Нигером об открытии на территории африканской страны военной базы. Нигер располагается в регионе Сахеля, где много лет при помощи западных партнеров ведется борьба с террористами. Участие ОАЭ в этих операциях эксперты не исключают, однако ключевой целью называют желание Эмиратов подержать одну из сторон конфликта в соседней с Нигером Ливии - соратников фельдмаршала Халифы Хафтара. К числу стран, имеющих свои военные базы в Нигере, - США, Франции и Германии -скоро присоединятся ОАЭ.

Глава энергетической компании AMEA Power (штаб-квартира находится в Дубае) Хуссейн Язим аль-Новаис несколько раз встречался с президентом страны Махамаду Иссуфу и вел переговоры о совместных проектах.

Главным образом открытие эмиратской базы означает расширение клуба стран, заинтересованных в стабилизации там ситуации. Со слов Посла, эти действия направлены на создание противовеса влиянию Анкары в Ливии. Напомним, что ОАЭ и Турция поддерживают оппонирующие стороны ливийского конфликта: Эмираты - главный партнер Халифы Хафтара, в то время как турецкое руководство поддерживает премьер-министра правительства национального согласия Файеза Сарраджа. Создание военной базы в Нигере отражает масштабные амбиции Абу-Даби. По мнению Посла ОАЭ в Ереване, Эмираты расширяют свою «империю№, создавая целую сеть военных баз- в Эритрее, Сомали и Ливии, в Йемене. С той же целью они участвуют в конфликте в Йемене - для контроля над Баб-эль-Мандебским проливом и уже овладели йеменским островом Сокорты. Сейчас на острове Сокотра у берегов Йемена находятся около 10 тысяч эмиратских солдат и наемников ( См фото №2).



Фото №2: ОАЭ захватили остров Сокорты, принадлежащие Йемену.





Более того, полагает эксперт, свою активность в регионе пытается проявить конкурирующий Катар, и ОАЭ таким образом играют на опережение. Ранее президент Махамаду Иссуфу отверг предложение Рима, также выступающего на стороне господина Сарраджа, по созданию итальянской базы на севере страны.

К месту будет сказано, что буквально на днях арабские шейхи из Абу- Дабы попытались «закрепится» и в центре Еревана, стремясь захватить огромный площадь земли под видом гуманитарной помощи, используя алчность первой леди Армении и капитал азербайджанского происхождения...

Военное присутствие Турции в Ливии является объявлением войны против Египта. Турецкое присутствие в Ливии станет инкубатором для террористических организаций». Эрдоган знает, что крупнейшей международной силой, действующей в регионе, является Россия. Россия против всех радикальных и террористических группировок, и Ливия давно является сферой российских интересов. В руках России большое влияние, будь то в Сирии, Ливии или других регионах. Россия также является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Все это делает необходимым Турции договорится с Россией любых дополнительных шагов в Ливии. Чего мы наблюдали вчера по факту состоявшегося договора между РФ и Турцией по разделу Ливии на образе Сирии. А 8 января 202 года в Стамбуле господа Эрдоан и Путин подпишут окончательный военно- стратегический Пакт по разделу Ливии.

Араик Саргсян, академик, Экс- Почетный Консул Македонии в Армении, Президент Академии Геополитики.