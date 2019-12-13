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опубликовано редакцией на Переводике 13.12.19 11:16
скаут: yegorkozhemyako; переводчик yegorkozhemyako;
   
 

"Миротворец" меняет формат работы по требованию ЕС


Я являюсь членом администрации сайта "Миротворец" и до настоящего момента я входил в команду, которая занималась сбором информации и наполнением баз данных для нашего проекта. Вчерашняя истерика рашасми относительно "закрытия" нашего проекта не могла не порадовать, однако на этом хорошие новости заканчиваются. Проект действительно несколько сменит формат, да и цели меняются во славу политической коньюктуре. Объяснили это тем, что такое требование предъявили Европейские страны. Учитывая, что самолет Зеленского на тот момент еще и приземлиться в Киеве не успел, вопрос был решен еще перед саммитом.

Теперь наша команда будет вынуждена собирать и систематизировать сведения об участниках боевых действий на Донбассе по заказу европейских спецслужб. Нас обязали подготовить для передачи информацию по трем категориям:

1) Иностранцы, а также эмигрировавшие в Европу граждане Украины, которые воевали в АТО

2) Бойцы и командиры добровольческих батальонов, бывших и действующих, в частности, ПСП "Азова", Грузинского национального батальона, Батальона имени Джохара Дудаева, ДУК ПС, "Торнадо" и т.д.

3) Крупные националистические организации и их видные и "одиозные деятели"

От нас, администрации и сотрудников проекта Миротворец, сейчас фактически требуют предательства. Мы это прекрасно осознаем и многие хотят уйти из проекта, но по ряду причин просто так отказаться мы не можем. И одна из них заключается в том, что личные данные для Чистилища де факто в большинстве случаев собирались нелегально и в случае неповиновения на нас просто заведут уголовное дело по соответствующим статьям. Тем не менее мы считаем, что наш долг донести информацию об этом до украинской общественности. То, что сейчас происходит - это настоящее преступление против Украины и украинского народа. Это предательство памяти наших павших братьев и сестер, проливавших кровь за свободу, настоящих патриотов, защищавших и продолжающих защищать нашу родину от агрессора. Этого не должно произойти.

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