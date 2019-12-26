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опубликовано редакцией на Переводике 26.12.19 22:39 скаут: peremilovo;

Ссылка на оригинал Основные правила хорошего описания товара в интернет-магазине Описание товара - очень важная составляющая любого интернет - магазина , ведь порой именно от описания зависит - купит пользователь товар или нет . Исходя из этого , к описанию товара или услуги нужно подходить со всей серьезностью и ответственностью .

В данной статье рассмотрим 6 основных правил , которым нужно следовать для того , чтобы описание товара было притягивающим .

1 . Центр всего - покупатель . Это говорит о том , что описание товара должно быть направлено в первую очередь на покупателя . Данное правило является самым важным , однако многие о нем забывают и в итоге получаются карточки товара , в которых вместо описания - сплошной набор несвязных фраз .

2 . Не ориентируйтесь на поисковых роботов . Для того , чтобы поисковые системы высоко ставили ваш сайт в поисковой выдаче , необязательно заполнять карточки товаров , полностью забитыми ключевыми фразами . Текст в описании товара должен быть в первую очередь ориентирован на людей . Поисковым системам такой текст также больше понравится , нежели текст , целиком и полностью состоящий из ключевых запросов .

3 . Описание товаров должно быть уникальным . Многие владельцы интернет - магазинов для экономии времени копируют описания товаров с других интернет - магазинов и публикуют их в карточках товаров своего магазина . Помните , что в процессе выбора товара пользователь читает множество описаний на один и тот же продукт , и если описание вашего товара будет выделяться из общей массы - очень вероятно , что пользователь купит именно этот товар . Помимо этого следует сказать , что уникальные описания значительно улучшат позиции вашего сайта в поисковой выдаче .

4 . Не забудьте о преимуществах . Кроме уникального описания товара или услуги опишите в карточке товара преимущество , которое получит клиент , купив или заказав услугу именно у вас .

5 . Текст должен быть простым и понятным . Описание товара - далеко не тот текст , в котором необходимо использовать как можно больше научных терминов и заумных фраз . Пользователь должен с легкостью усваивать описания товаров и понимать их .

6 . Читабельность . Текст должен быть размещен так , чтобы пользователю было удобнее и проще его читать . Для этого разбейте текст на части и заголовки и откажитесь от размещения описания сплошным текстом .

Следуйте этим правилам и описания ваших товаров или услуг помогут убедить пользователей сделать заказ именно у вас .

Источник статьи: Интернет магазин " Мягкие грезы " статью прочитали: 9 человек Комментарии ﻿

