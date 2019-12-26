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опубликовано редакцией на Переводике
26.12.19 22:39
скаут: peremilovo;
Основные правила хорошего описания товара в интернет-магазине
Описание товара - очень важная составляющая любого интернет-магазина, ведь порой именно от описания зависит - купит пользователь товар или нет. Исходя из этого, к описанию товара или услуги нужно подходить со всей серьезностью и ответственностью.В данной статье рассмотрим 6 основных правил, которым нужно следовать для того, чтобы описание товара было притягивающим.1. Центр всего - покупатель. Это говорит о том, что описание товара должно быть направлено в первую очередь на покупателя. Данное правило является самым важным, однако многие о нем забывают и в итоге получаются карточки товара, в которых вместо описания - сплошной набор несвязных фраз.2. Не ориентируйтесь на поисковых роботов. Для того, чтобы поисковые системы высоко ставили ваш сайт в поисковой выдаче, необязательно заполнять карточки товаров, полностью забитыми ключевыми фразами. Текст в описании товара должен быть в первую очередь ориентирован на людей. Поисковым системам такой текст также больше понравится, нежели текст, целиком и полностью состоящий из ключевых запросов.3. Описание товаров должно быть уникальным. Многие владельцы интернет-магазинов для экономии времени копируют описания товаров с других интернет-магазинов и публикуют их в карточках товаров своего магазина. Помните, что в процессе выбора товара пользователь читает множество описаний на один и тот же продукт, и если описание вашего товарабудет выделяться из общей массы - очень вероятно, что пользователь купит именно этот товар. Помимо этого следует сказать, что уникальные описания значительно улучшат позиции вашего сайта в поисковой выдаче.4. Не забудьте о преимуществах. Кроме уникального описания товара или услуги опишите в карточке товара преимущество, которое получит клиент, купив или заказав услугу именно у вас. 5. Текст должен быть простым и понятным. Описание товара - далеко не тот текст, в котором необходимо использовать как можно больше научных терминов и заумных фраз. Пользователь должен с легкостью усваивать описания товаров и понимать их.6. Читабельность. Текст должен быть размещен так, чтобы пользователю было удобнее и проще его читать. Для этого разбейте текст на части и заголовки и откажитесь от размещения описания сплошным текстом.Следуйте этим правилам и описания ваших товаров или услуг помогут убедить пользователей сделать заказ именно у вас.
Источник статьи: Интернет магазин "Мягкие грезы"
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