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опубликовано редакцией на Переводике 26.12.19 22:39
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Основные правила хорошего описания товара в интернет-магазине

Описание товара - очень важная составляющая любого интернет-магазинаведь порой именно от описания зависит - купит пользователь товар или нетИсходя из этогок описанию товара или услуги нужно подходить со всей серьезностью и ответственностью.
В данной статье рассмотрим 6 основных правилкоторым нужно следовать для тогочтобы описание товара было притягивающим.
1Центр всего - покупательЭто говорит о томчто описание товара должно быть направлено в первую очередь на покупателяДанное правило является самым важнымоднако многие о нем забывают и в итоге получаются карточки товарав которых вместо описания - сплошной набор несвязных фраз.
2Не ориентируйтесь на поисковых роботовДля тогочтобы поисковые системы высоко ставили ваш сайт в поисковой выдаченеобязательно заполнять карточки товаровполностью забитыми ключевыми фразамиТекст в описании товара должен быть в первую очередь ориентирован на людейПоисковым системам такой текст также больше понравитсянежели текстцеликом и полностью состоящий из ключевых запросов.
3Описание товаров должно быть уникальнымМногие владельцы интернет-магазинов для экономии времени копируют описания товаров с других интернет-магазинов и публикуют их в карточках товаров своего магазинаПомнитечто в процессе выбора товара пользователь читает множество описаний на один и тот же продукти если описание вашего товарабудет выделяться из общей массы - очень вероятночто пользователь купит именно этот товарПомимо этого следует сказатьчто уникальные описания значительно улучшат позиции вашего сайта в поисковой выдаче.
4Не забудьте о преимуществахКроме уникального описания товара или услуги опишите в карточке товара преимуществокоторое получит клиенткупив или заказав услугу именно у вас
5Текст должен быть простым и понятнымОписание товара - далеко не тот текств котором необходимо использовать как можно больше научных терминов и заумных фразПользователь должен с легкостью усваивать описания товаров и понимать их.
6ЧитабельностьТекст должен быть размещен такчтобы пользователю было удобнее и проще его читатьДля этого разбейте текст на части и заголовки и откажитесь от размещения описания сплошным текстом.
Следуйте этим правилам и описания ваших товаров или услуг помогут убедить пользователей сделать заказ именно у вас.
Источник статьи: Интернет магазин "Мягкие грезы"

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