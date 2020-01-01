С Новым годом уважаемые читатели и участники Переводики!

Несколько забавных фактов про Новый год

Новогодние традиции кажутся чем-то незыблемым. Редко кто-то задумывается о том, почему под бой курантов нужно непременно загадать желание, а в первый день года искать подарки под елкой. Однако, если углубиться в историю, многие привычные вещи заиграют неожиданными красками. Этот праздник отмечают во всем мире, но его формат порой настолько разбивает стереотипы, что диву даешься.

1. У главного новогоднего персонажа — Деда Мороза — много имен. В США, Канаде и Австралии его называют Санта-Клаусом, в Германии — Санта-Николаусом, В Румынии и Молдавии — Мош Крэчуном, в Финляндии — Йоллупукки, а в Грузии это Товлис Бабуа, одетый в кавказскую бурку и папаху.

2. А вот в странах, расположенных ближе к Экватору, где большинство людей снег видели только по телевизору, свой новогодний герой — Дед Жар. Он считается младшим братом Деда Мороза и менее популярен, чем последний. Хотя не исключено, что это очередная легенда — кто-нибудь его видел на самом деле?

3. В Австралии Новый год приходится на середину лета. Местный Санта-Клаус не мучается в меховом тулупе, а предпочитает удобный гидрокостюм красного цвета или вовсе праздничные плавки с колпаком. В этом великолепном наряде он является публике прямо из океанских волн верхом на серфе или водном мотоцикле.

4. Истории появления Деда Мороза совершенно разные. У славянских и скандинавских народов его прототипом был суровый Старец Севера, который властвовал над Вечной Мерзлотой. Наши предки называли его Трескунец, Студенец, Зюзя и сильно боялись. Со временем в фольклоре, а позже и в произведениях писателей, его характер смягчался. Так получился задорный и всеми любимый дедушка. В Центральной и Западной Европе это был изначально добрый персонаж — святой Николай Чудотворец.

5. Русский Дед Мороз родился 18 ноября. В этот же день в Великом Устюге начинается зима.

6. Считается, что обмениваться новогодними подарками начали еще в Древнем Риме. Оттуда же и пошло поверье — как Новый год встретишь, так его и проведешь. Поэтому благородные патриции и плебеи в праздник веселились, предавались чревоугодию и вручали друг другу презенты. Сначала дарили еду, позже стало принято заменять вкусности деньгами.

7. На Руси с римлянами были солидарны. Новый год встречали за богато накрытым столом, в нарядной одежде и с хорошим настроением. Также в этот день не выполняли тяжелую работу, ибо верили — следующие 12 месяцев придется гнуть спину.

8. В 45-м г. до н. э. Гай Юлий Цезарь ввел на территории Римской империи юлианский календарь, по которому 1 января становилось началом нового года. Кстати, название месяца происходит от имени двуликого бога Януса. Одно его лицо смотрит в прошлое, другое — в будущее. Очень символично.

9. Традиция празднования Нового года уходит корнями в Древнюю Месопотамию. Существует версия, что шумеры и ассирийцы еще за 2000 лет до наступления Нашей эры начали отмечать начало очередного календарного цикла.

10. В 10-14 веках на Руси Новый год наступал 1 марта, с 1348 г. после очередного церковного Собора его перенесли на 1 сентября, а указ Петра I в 1699 утвердил 1 января в качестве даты начала года. Более того, царь постановил организовывать всевозможные празднества в этот день, а с «уклонистов» полагалось взимать штраф.

11. Новогодняя елка успела побывать обителью злых и добрых духов. Где-то на нее вешали угощения, чтобы задобрить недружественных человеку божеств, в других местах, наоборот, с удовольствием несли подношения силам света. Эти традиции зародились тысячи лет назад. Сегодня вместо орехов, фруктов и прочих вкусностей на ель вешают игрушки и гирлянды.

12. В странах Южного полушария ели не растут, а нарядить что-нибудь все равно хочется. В качестве рождественского дерева выступает эвкалипт.

13. В Эквадоре люди под Новый год пишут письма, в которых рассказывают обо всех своих неприятностях. Таким образом происходит избавление от накопившегося негатива и начало нового жизненного этапа.

14. В Индии Новый год встречают чаще, чем в других странах. Есть общий праздник для всего государства — Гуди-падва плюс практически у каждого штата назначена своя дата в зависимости от преобладающей на его территории народности.

15. В ряде мусульманских стран Новый год не отмечают вообще. Украшение елки и праздничное веселье считается возвратом к язычеству и пустым времяпрепровождением. Но если в Саудовской Аравии строго следуют запретам, то в ОАЭ и Кувейте в новогоднюю ночь не отказывают гражданам в фантастических салютах.

16. В Рио-де-Жанейро Новый год празднуют по-особенному. Десятки тысяч людей в белых одеждах приходят на легендарную Копакабану, чтобы принести в дар морской богине Йеманжи белые розы и гладиолусы. Под бой курантов взрываются фейерверки, звучат ритмы самбы, всюду царит бурное веселье.

17. В Италии 31 декабря лучше не ходить по улицам — есть риск, что на голову упадет холодильник. А если серьезно, то местные жители, согласно традиции, выбрасывают из окон старые вещи. Так они освобождают место всему новому. Но, разумеется, не в оживленных местах.

18. Для миллионов людей во всем мире первый день Нового года — как чистый лист. Многие дают себе обещание изменить свою жизнь, но, увы, большинство позитивных начинаний так и остаются в голове.

19. Японские торговцы в канун новогодних праздников делают небывалые прибыли на продаже граблей, их раскупают, как горячие пирожки. С их помощью «гребут» себе побольше счастья, богатства и здоровья.

20. В Стране восходящего солнца есть новогоднее божество — Тосигами. Чтобы призвать его на порог в ночь с 31 декабря на 1 января, японцы оставляют подношения на домашнем алтаре, а также украшают вход праздничными венками-кодомацу из бамбука и сосны.

22. Сегодня на Кремлевскую елку может купить билет любой желающий. А вот на первые представления, которые начались в 1936 г., попадали только дети, хорошо проявившие себя в учебе, творчестве или общественной деятельности.

23. К длинным январским каникулам в нашей стране шли постепенно. Выходной 1 января установили еще в Российской империи в 19 веке, но потом его отменили и вернули уже в 1947 г. С 1992 г. и 2 января не нужно было идти на работу. С 2005 г. отдыхали уже с 1 по 5 января, а в 2013 праздники удлинились еще на несколько дней.

статью прочитали: 9 человек