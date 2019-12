архив



дата публикации 01.01.20 03:51 скаут: Игорь Львович

"The Guardian рассказала, как Ельцин пропил членство России в НАТО" Латвия - 31 декабря 2019 г. The Guardian рассказала, как Ельцин пропил членство России в НАТО InoPressa 31 декабря, 2019 3 "Россия могла бы стать "ассоциированным членом" НАТО 25 лет назад, если бы предложение Министерства обороны Великобритании получило поддержку, говорится в конфиденциальных документах Даунинг-стрит, где также разоблачается пьянство тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина, - пишет The Guardian (перевод - InoPressa). Источник: Scanpix — LETA "Это предложение, направленное на то, чтобы обратить вспять столетие антагонизма между востоком и западом, озвучивается в документах, обнародованных во вторник Национальным архивом в Кью". "План, представленный Малкольмом Рифкиндом, тогдашним министром обороны, на стратегическом саммите в Чекерсе, состоял в том, чтобы рассеять подозрения Кремля в отношении расширения альянса на восток. В 1995 году Ельцин был президентом России, и холодная война была позади. Отношения пришли в движение - Россия пыталась свыкнуться с уменьшившимися международными границами", - говорится в статье. "Ельцин оказался непредсказуемым союзником, - подчеркивает The Guardian. - Из документов следует, что он призвал западных лидеров на саммите в Галифаксе в Канаде отложить расширение НАТО до выборов в России, потому что "общественное обсуждение может спровоцировать проблемы". Но плохое здоровье и пьянство поставили под угрозу его авторитет. В предшествовавшем году он, как известно, не смог выйти из самолета во время посадки в Ирландии на фоне слухов об алкоголизме и сердечном приступе. В июле 1995 года британское посольство в Москве сообщило о том, что Ельцин поступил в больницу из-за "многолетнего заболевания сердца". По словам американских дипломатов, в Гайд-парке, доме Рузвельта в Нью-Йорке, Ельцин впоследствии казался "опухшим, отекшим и покрасневшим". Он жадно поглощал "вино и пиво... и сожалел об отсутствии коньяка". Один из его помощников, которому показалось, что это уже перебор, забрал у него бокал шампанского, и Ельцин был нетрезво весел на пресс-конференции с Клинтоном". "Министерство иностранных дел Великобритании подготовило докладную с заголовком "План экстренных действий на случай смерти Ельцина". "Возраст Ельцина на шесть лет больше, чем средняя продолжительность жизни российского мужчины (58 лет), и к настоящему времени у него за три с половиной месяца случилось два сердечных приступа", - говорилось там. "(...) Идея успокоить опасения России озвучивается в подготовительных записках к внешнеполитическому саммиту в Чекерсе. В 10-страничном документе Рифкинд утверждал, что "возможным решением было бы создание новой категории ассоциированного членства в НАТО. Такой статус не может включать гарантии по статье V [которая объявляет нападение на одно государство нападением на всех членов], членство в Международном военном штабе НАТО или российские вето и, следовательно, не меняет сущности НАТО". "Однако это дало бы России официальный статус в рамках НАТО, позволило бы ей посещать, по неотъемлемому праву, министерские и другие встречи и способствовало бы постепенному сближению и гармонизации политики, доктрины и практики", - указывал Рифкинд. "Проблема, по его словам, заключалась в том, что посткоммунистическая Россия "вступила в трудную и сомнительную фазу, когда Ельцин заметно ослаблен, а российские демократы и западники в обороне". Даже реформаторы, добавил Рифкинд, "противодействуют расширению НАТО". Ассоциированное членство могло бы быть решением. "Оно, что наиболее важно, обеспечило бы приемлемую основу, которая позволила бы продолжать расширение без злобы и мести ..." "(...) Министерство иностранных дел было осторожным. Договор между Россией и НАТО о развитии новых отношений вполне мог быть необходим, но "отношения не должны основываться на ложных ожиданиях России, что однажды она станет членом альянса [НАТО]", говорилось в документах. "Мы не должны повторять, в контексте НАТО, позицию, которую ЕС занял в отношении Турции - обещать перспективу вступления, которую он не намерен соблюдать. Это может быть глубоко дестабилизирующим". "(...) Среди присутствовавших на саммите были премьер-министр, Джон Мейджор, Рифкинд, министр иностранных дел Дуглас Херд и канцлер Кен Кларк. "Как свидетельствует протокол встречи, Рифкинд сказал коллегам, что "(...) мы должны сделать Россию более нормальным членом западной семьи. Нам нужно помочь Ельцину сделать Россию более нормальной европейской страной". Кларк отреагировал пренебрежительно, назвав идею включения России в НАТО "фарсом". Предложение не получило поддержки на встрече. На этой неделе, отвечая на вопрос о своей инициативе, Рифкинд заметил: "Это было до Путина. У нас были Горбачев и Ельцин, которые активно шли на сотрудничество и искренне хотели стать ближе к Западу. Россия поддержала действия против Саддама Хусейна в первой войне в Персидском заливе. Она была недовольна расширением НАТО, но не делала такой суеты вокруг этого, как можно было бы ожидать... Поэтому я пытался найти способ сказать, что мы поддерживаем тесное сотрудничество с Россией, этим и было обусловлено мое предложение стать ассоциированным членом". (...) статью прочитали: 41 человек Комментарии