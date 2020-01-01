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опубликовано редакцией на Переводике 01.01.20 04:16 скаут: monovvar; переводчик monovvar;

Ссылка на оригинал «Главный Ургант» подвел вместе с ФАН ТВ итоги уходящего года В очередном выпуске «Главный Ургант» ведущие Андрей Ургант и Ленич Филиппов обсудили, чем запомнился 2019 год и дали краткие комментарии касательно нашумевших событий. Дискуссия получилась достаточно информативной. В ходе Дискуссия получилась достаточно информативной. В ходе беседы были упомянуты такие события, как завершение масштабного строительства моста через Керченский пролив. Новые названия аэропортов по всей стране. Обсуждалась также и ситуация в связи с санкциями, которые WADA наложила на российских спортсменов. Несмотря на надуманные обвинения, политику двойных стандартов, россияне будут поддерживать своих спортсменов вне зависимости от наличия флага или нет. Гостем передачи стал Николай Столярчук, который ответил на вопросы Андрея Урганта о деятельности медиагруппы «Патриот». Среди тем, обсуждаемых с главой медиахолдинга, были и каверзные вопросы, о распространяемых мифах, который так любят либералы, в том числе Алексей Навальный и его соратница юристка Любовь Соболь. статью прочитали: 44 человек Комментарии ﻿

